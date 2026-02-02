Ciencia

Vacuna contra el herpes zóster: nuevos hallazgos la vinculan con la prevención de la demencia

Una investigación publicada en The Lancet Neurology con casi 230.000 historias clínicas analizó estos beneficios. Los detalles

Guardar
Un análisis de casi 230.000
Un análisis de casi 230.000 historias clínicas de adultos mayores en Ontario permitió detectar que la vacunación gratuita contra el herpes zóster se asocia con una menor incidencia de demencia según un estudio publicado en The Lancet Neurology (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en The Lancet Neurology por investigadores canadienses sugiere que la vacunación contra el herpes zóster se asocia con un retraso en la aparición de demencia en adultos mayores.

El trabajo se apoyó en un análisis exhaustivo de los registros médicos de casi 230.000 personas nacidas entre 1930 y 1960, residentes en Ontario y atendidas por proveedores de atención primaria.

A partir de 2016, en Canadá se permitió acceder gratuitamente a la vacuna contra el herpes zóster a quienes cumplieron 71 años el 1 de enero de 2017 o después, mientras que los nacidos poco antes de esa fecha no tuvieron ese beneficio. Esta diferencia de acceso constituyó la base de un “experimento natural” que permitió a los investigadores comparar los efectos de la vacunación, ya que la elegibilidad dependió exclusivamente del año de nacimiento y no de otras variables personales o de salud.

Los resultados indicaron que solo en las cohortes de nacimiento de 1945 y 1946 —las que accedieron a la vacuna financiada— se observó una disminución clara en la incidencia de demencia. Ningún otro grupo de edad ni provincias sin programa de vacunación gratuito exhibieron una tendencia similar, lo que refuerza la especificidad del hallazgo en Ontario, según los autores del trabajo difundido por The Lancet Neurology.

“Dos estudios de experimentos naturales han encontrado evidencia de que la vacunación contra el herpes zóster con virus vivos atenuados previene o retrasa la aparición de demencia”, escribieron en la publicación.

Solo las cohortes de nacimiento
Solo las cohortes de nacimiento de 1945 y 1946, que accedieron a la vacuna financiada en Ontario, mostraron una disminución evidente en la frecuencia de demencia, mientras que otros grupos de edad y provincias sin vacunación gratuita no registraron cambios similares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más datos del estudio

Entre los principales hallazgos destaca que el riesgo de ser diagnosticado con demencia se redujo en 2 puntos porcentuales a cinco años y medio de seguimiento entre las personas vacunadas, comparadas con aquellas que no recibieron la inmunización gratuita.

Además, en promedio, las personas del grupo vacunado pasaron una mayor cantidad de tiempo libres de demencia. La reducción fue especialmente marcada entre las mujeres, para quienes el efecto protector resultó estadísticamente significativo (valor p: 0,029). En contraste, entre los hombres no se confirmó un efecto similar (valor p: 0,52).

Las cifras presentadas en esta investigación adquieren particular relieve al considerar la teoría científica que vincula la acción de los herpesvirus neurotrópicos —como el virus de la varicela-zóster que causa la culebrilla— con la aparición de demencia. Según datos recogidos por los autores, estos virus pueden inducir, en el cerebro, la producción de determinadas proteínas anómalas como β-amiloide y tau, estrechamente relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia.

A cinco años y medio
A cinco años y medio de seguimiento, las personas vacunadas contra el herpes zóster presentaron un riesgo dos puntos porcentuales menor de recibir un diagnóstico de demencia en comparación con quienes no fueron inmunizados gratuitamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la vacuna contra el herpes zóster es la única aprobada para uso clínico que actúa sobre un herpesvirus neurotrópico. Estudios previos ya habían sugerido una posible relación entre la inmunización y una reducción en el riesgo de padecer demencia, aunque los resultados no eran concluyentes. Además, tales trabajos eran observacionales, por lo general basados en la comparación entre personas vacunadas y no vacunadas, lo que introduce potenciales sesgos: quienes deciden vacunarse tienden a practicar hábitos más saludables, lo que podría contribuir de manera independiente a un menor riesgo de demencia.

La singularidad del estudio canadiense radica en su diseño, sustentado en un “experimento natural”. La característica de que la elegibilidad para la vacunación se definiera por fechas de nacimiento arbitrarias, comparando individuos nacidos con pocas semanas de diferencia pero por lo demás virtualmente iguales, permitió minimizar los sesgos derivados del acceso o la decisión de vacunarse. Los investigadores también subrayan que recopilaron información directamente desde los proveedores de salud primaria y no de reclamaciones de seguros, lo que proporciona una perspectiva más exacta y longitudinal del historial médico.

El impacto del programa provincial gratuito en Ontario no tuvo réplica en provincias canadienses que no implementaron la vacunación gratuita ni en cohortes de nacimiento no incluidas en la política. Los análisis confirmaron que no existían diferencias relevantes en otros puntos de corte por fecha, lo que enfatiza la vinculación entre la intervención pública y la menor incidencia de demencia en el grupo vacunado.

El equipo responsable del estudio defiende que estos resultados aportan pruebas más sólidas de una posible relación causal entre la vacunación contra el herpes zóster y la reducción en la incidencia de demencia, superando las limitaciones de los estudios puramente observacionales. Sostienen que investigaciones futuras serán esenciales para validar estos hallazgos y para informar el diseño de políticas públicas orientadas a la prevención de la demencia en poblaciones de adultos mayores.

Temas Relacionados

Herpes zósterThe LancetDemenciaVacunaciónVacunaúltimas noticias

Últimas Noticias

Más de 50 mil casos en 2025, nuevas variantes y zonas en alerta: por qué el mpox aún circula en África y Europa

La persistencia del virus y la detección de nuevos linajes mantienen la preocupación de autoridades sanitarias, que insisten en reforzar la vigilancia y la cooperación internacional para evitar un repunte de casos en las regiones más expuestas

Más de 50 mil casos

El ruido rosa y el descanso: lo que revela la ciencia sobre dormir con sonidos de fondo

Una investigación analizó cómo ciertos estímulos sonoros influyen en la arquitectura del sueño. Qué cambios se observaron en etapas clave del descanso, cómo se evaluaron estos efectos y por qué los especialistas sugieren cautela

El ruido rosa y el

El lado menos conocido de la misión Artemis II: qué riesgos enfrenta el desafío de volver a la Luna

Cuatro astronautas afrontarán una travesía inédita desde la era de Apollo, con diversos peligros como la exposición a partículas energéticas, entre otros

El lado menos conocido de

Las experiencias traumáticas aumentan el riesgo de demencia y ACV

Científicos analizaron datos de más de 11.000 adultos. Cuáles son las claves de la prevención, de acuerdo con especialistas consultados por Infobae

Las experiencias traumáticas aumentan el

La advertencia de un experto sobre el sueño que podría transformar la salud cerebral en el futuro

Gary Brecka explicó en su podcast Ultimate Human cómo una sola noche de mal sueño puede elevar proteínas asociadas al Alzheimer y aumentar el riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo

La advertencia de un experto
DEPORTES
“Cabeza, corazón y coraje”: el

“Cabeza, corazón y coraje”: el secreto de Carlos Alcaraz en su ascenso a la cima del tenis

Conmoción en los deportes de invierno: murió una joven snowboarder luego de que su mochila quedara atrapada en una telesilla

Gimnasia y Aldosivi abren la jornada del lunes por la fecha 3 del Torneo Apertura

La historia de Thiago Tirante, el platense que será la principal raqueta de Argentina en la Copa Davis ante Corea del Sur

El Inter Miami de Messi confirmó la salida de uno de sus referentes: “Tu entrega y liderazgo quedarán en nuestra historia”

TELESHOW
La liquidación de Marixa Balli

La liquidación de Marixa Balli tras anunciar el cierre de su local: cuánto sale un short, una remera o una cartera

El desopilante plan de Lizy Tagliani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia duplicó sus conquistas territoriales

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz

Del cultivo de coca a la palma de aceite: así fue la transformación de San Pablo, en el sur de Bolívar

Zelensky confirmó avances en la desescalada con Rusia y que no se registraron ataques contra instalaciones energéticas

Ecuador aplicó un arancel del 30% a importaciones desde Colombia y redefinió qué productos pagan el recargo

El embalse de Mazar alcanzó su nivel máximo y reforzó el sistema eléctrico de Ecuador