Vacuna contra el herpes zóster: nuevos hallazgos la vinculan con la prevención de la demencia

Un análisis de casi 230.000 historias clínicas de adultos mayores en Ontario permitió detectar que la vacunación gratuita contra el herpes zóster se asocia con una menor incidencia de demencia según un estudio publicado en The Lancet Neurology (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en The Lancet Neurology por investigadores canadienses sugiere que la vacunación contra el herpes zóster se asocia con un retraso en la aparición de demencia en adultos mayores.

El trabajo se apoyó en un análisis exhaustivo de los registros médicos de casi 230.000 personas nacidas entre 1930 y 1960, residentes en Ontario y atendidas por proveedores de atención primaria.

A partir de 2016, en Canadá se permitió acceder gratuitamente a la vacuna contra el herpes zóster a quienes cumplieron 71 años el 1 de enero de 2017 o después, mientras que los nacidos poco antes de esa fecha no tuvieron ese beneficio. Esta diferencia de acceso constituyó la base de un “experimento natural” que permitió a los investigadores comparar los efectos de la vacunación, ya que la elegibilidad dependió exclusivamente del año de nacimiento y no de otras variables personales o de salud.

Los resultados indicaron que solo en las cohortes de nacimiento de 1945 y 1946 —las que accedieron a la vacuna financiada— se observó una disminución clara en la incidencia de demencia. Ningún otro grupo de edad ni provincias sin programa de vacunación gratuito exhibieron una tendencia similar, lo que refuerza la especificidad del hallazgo en Ontario, según los autores del trabajo difundido por The Lancet Neurology.

“Dos estudios de experimentos naturales han encontrado evidencia de que la vacunación contra el herpes zóster con virus vivos atenuados previene o retrasa la aparición de demencia”, escribieron en la publicación.

Solo las cohortes de nacimiento de 1945 y 1946, que accedieron a la vacuna financiada en Ontario, mostraron una disminución evidente en la frecuencia de demencia, mientras que otros grupos de edad y provincias sin vacunación gratuita no registraron cambios similares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más datos del estudio

Entre los principales hallazgos destaca que el riesgo de ser diagnosticado con demencia se redujo en 2 puntos porcentuales a cinco años y medio de seguimiento entre las personas vacunadas, comparadas con aquellas que no recibieron la inmunización gratuita.

Además, en promedio, las personas del grupo vacunado pasaron una mayor cantidad de tiempo libres de demencia. La reducción fue especialmente marcada entre las mujeres, para quienes el efecto protector resultó estadísticamente significativo (valor p: 0,029). En contraste, entre los hombres no se confirmó un efecto similar (valor p: 0,52).

Las cifras presentadas en esta investigación adquieren particular relieve al considerar la teoría científica que vincula la acción de los herpesvirus neurotrópicos —como el virus de la varicela-zóster que causa la culebrilla— con la aparición de demencia. Según datos recogidos por los autores, estos virus pueden inducir, en el cerebro, la producción de determinadas proteínas anómalas como β-amiloide y tau, estrechamente relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia.

A cinco años y medio de seguimiento, las personas vacunadas contra el herpes zóster presentaron un riesgo dos puntos porcentuales menor de recibir un diagnóstico de demencia en comparación con quienes no fueron inmunizados gratuitamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la vacuna contra el herpes zóster es la única aprobada para uso clínico que actúa sobre un herpesvirus neurotrópico. Estudios previos ya habían sugerido una posible relación entre la inmunización y una reducción en el riesgo de padecer demencia, aunque los resultados no eran concluyentes. Además, tales trabajos eran observacionales, por lo general basados en la comparación entre personas vacunadas y no vacunadas, lo que introduce potenciales sesgos: quienes deciden vacunarse tienden a practicar hábitos más saludables, lo que podría contribuir de manera independiente a un menor riesgo de demencia.

La singularidad del estudio canadiense radica en su diseño, sustentado en un “experimento natural”. La característica de que la elegibilidad para la vacunación se definiera por fechas de nacimiento arbitrarias, comparando individuos nacidos con pocas semanas de diferencia pero por lo demás virtualmente iguales, permitió minimizar los sesgos derivados del acceso o la decisión de vacunarse. Los investigadores también subrayan que recopilaron información directamente desde los proveedores de salud primaria y no de reclamaciones de seguros, lo que proporciona una perspectiva más exacta y longitudinal del historial médico.

El impacto del programa provincial gratuito en Ontario no tuvo réplica en provincias canadienses que no implementaron la vacunación gratuita ni en cohortes de nacimiento no incluidas en la política. Los análisis confirmaron que no existían diferencias relevantes en otros puntos de corte por fecha, lo que enfatiza la vinculación entre la intervención pública y la menor incidencia de demencia en el grupo vacunado.

El equipo responsable del estudio defiende que estos resultados aportan pruebas más sólidas de una posible relación causal entre la vacunación contra el herpes zóster y la reducción en la incidencia de demencia, superando las limitaciones de los estudios puramente observacionales. Sostienen que investigaciones futuras serán esenciales para validar estos hallazgos y para informar el diseño de políticas públicas orientadas a la prevención de la demencia en poblaciones de adultos mayores.