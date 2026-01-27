Ciencia

La Universidad de Boston propone una nueva teoría para explicar cómo se construye la conciencia

Un nuevo enfoque plantea que el cerebro construye el presente combinando información almacenada y simulaciones internas. Qué evidencias respaldan esta idea, cómo funcionan las redes neuronales involucradas y qué implicancias podría tener para la investigación en neurociencia

Guardar
La Universidad de Boston propone
La Universidad de Boston propone que la conciencia surge de la integración entre memoria, percepción y simulación cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conciencia humana podría no ser una función independiente del cerebro, sino el resultado de un delicado entramado entre recuerdos, percepción del entorno y mecanismos de simulación. Esa es la hipótesis central de una nueva propuesta desarrollada por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, que plantea que el cerebro construye la experiencia del presente utilizando los mismos sistemas que emplea para recordar el pasado e imaginar el futuro.

La teoría, publicada en el Journal of Cognitive Neuroscience, redefine los modelos clásicos que separaban de manera estricta la percepción, la memoria y la imaginación. En cambio, sostiene que todos estos procesos forman parte de un mismo sistema dinámico que permite al cerebro interpretar la realidad de manera continua.

El trabajo fue liderado por Andrew Budson, profesor de neurología en la Universidad de Boston, junto con Hinze Hogendoorn, de la Universidad de Tecnología de Queensland, y Donna Rose Addis, de la Universidad de Toronto. El equipo integró evidencia proveniente de la neurociencia, la psicología y las ciencias cognitivas para proponer una visión unificada de cómo emerge la conciencia.

El nuevo modelo sugiere que
El nuevo modelo sugiere que el cerebro utiliza los mismos mecanismos para recordar, percibir el presente e imaginar el futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Memoria, simulación y redes neuronales

Según los autores, el cerebro no se limita a registrar pasivamente lo que sucede a su alrededor. Por el contrario, construye activamente la experiencia consciente a partir de recuerdos almacenados y predicciones sobre lo que está por ocurrir. Este proceso de “simulación” permite anticipar escenarios, interpretar estímulos ambiguos y tomar decisiones con rapidez.

“Los mismos mecanismos que utilizamos para recordar conscientemente el pasado también participan cuando experimentamos el presente o imaginamos el futuro”, explicó Budson. Desde esta perspectiva, la conciencia sería una forma de simulación continua que integra información previa con datos actuales.

El modelo se apoya en el funcionamiento conjunto de varias redes neuronales: la red por defecto, asociada al pensamiento interno y la memoria; la red frontoparietal de control, vinculada a la toma de decisiones; y la red de saliencia, que ayuda a identificar qué estímulos merecen atención. Estas redes no actúan de manera aislada, sino que se coordinan para generar una representación coherente de la experiencia.

El equipo utiliza técnicas de
El equipo utiliza técnicas de resonancia magnética funcional para analizar cómo se activan las redes neuronales durante experiencias conscientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los investigadores, no existe una frontera nítida entre percibir y recordar, al menos en escalas temporales breves. Hogendoorn lo resume así: “No hay un límite fijo entre la percepción consciente y la memoria cuando hablamos de milisegundos o segundos”.

Un ejemplo simple ayuda a ilustrar este planteo. Cuando una persona camina por una calle conocida, no analiza cada estímulo desde cero. El cerebro utiliza experiencias previas para anticipar lo que puede ocurrir: espera que el semáforo cambie de color, calcula la velocidad de los autos y ajusta automáticamente el paso. Lo que se percibe en el momento se mezcla con recuerdos y predicciones, construyendo una experiencia fluida del presente.

Algo similar ocurre cuando un aroma despierta un recuerdo de la infancia o una emoción intensa. El estímulo sensorial activa de manera simultánea memorias, sensaciones y expectativas. Para los investigadores, esta integración automática entre lo que se percibe y lo que ya está almacenado en el cerebro es una manifestación concreta de cómo se genera la conciencia.

La conciencia como una construcción dinámica

Budson sostiene que muchas decisiones que creemos plenamente conscientes pueden estar influenciadas por procesos que se activaron apenas instantes antes, de manera automática. El cerebro mantiene una representación flexible de la realidad, que se ajusta constantemente a partir de nueva información y experiencias previas.

Donna Rose Addis, especialista en memoria y neuroimagen, agrega que “la memoria, la imaginación y la vivencia del presente son, en gran medida, simulaciones generadas por el cerebro”. Esta idea cuestiona la noción tradicional de que existe una separación clara entre recordar y percibir.

El modelo plantea que la
El modelo plantea que la conciencia depende de la capacidad del cerebro para combinar información almacenada y anticipar escenarios futuros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston explican que la conciencia emergería de la capacidad del cerebro para reutilizar información almacenada y proyectarla sobre el presente, anticipando posibles escenarios futuros. El mismo entramado cerebral que permite recordar episodios pasados también sostendría la experiencia consciente.

Diálogo con otras teorías y debates abiertos

La nueva propuesta no descarta teorías previas sobre la conciencia, como el “espacio neuronal global” o el “procesamiento predictivo”. Por el contrario, sugiere que muchas de estas perspectivas describen diferentes aspectos de un mismo fenómeno.

“Esta síntesis indica que varias de las grandes teorías actuales no son contradictorias, sino complementarias”, afirmó Budson. Cada una aporta una pieza para comprender cómo el cerebro integra información, prioriza estímulos y construye la experiencia subjetiva.

Los investigadores reconocen desafíos pendientes,
Los investigadores reconocen desafíos pendientes, como determinar los límites de la simulación y los correlatos neuronales exactos de la conciencia humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los investigadores reconocen que aún quedan preguntas abiertas. Entre ellas, cómo se delimitan los procesos de simulación, cuáles son los correlatos neuronales exactos de la conciencia y de qué manera estas dinámicas cambian con la edad, las enfermedades neurológicas o el aprendizaje.

Comprender la conciencia como un proceso dinámico de simulación y memoria tiene implicancias tanto científicas como prácticas. Este enfoque podría ayudar a explicar por qué la percepción puede ser influida por expectativas, emociones o experiencias previas, y por qué el cerebro a veces completa información que no está presente de manera explícita.

Además, abre nuevas líneas de investigación sobre la toma de decisiones, la planificación, la creatividad y los trastornos cognitivos. El equipo trabaja con técnicas como la resonancia magnética funcional para observar cómo estas redes neuronales se activan en distintas tareas.

Temas Relacionados

Conciencia humanaMemoria explícitaNeurocienciaSimulación cerebralFacultad de Medicina de la Universidad de BostonAndrew BudsonNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

Cómo varía el riesgo de alergia al pescado según el tamaño del ejemplar y la porción consumida en cada caso

Un estudio detectó que ciertas proteínas capaces de activar respuestas inmunológicas se concentran de manera desigual en el cuerpo del animal. El hallazgo podría modificar las pautas de cuidado para pacientes y consumidores

Cómo varía el riesgo de

El inesperado vínculo entre los nanoplásticos y la persistencia de virus y bacterias en el agua potable

Investigadores identificaron que diminutas partículas plásticas presentes en los sistemas de distribución facilitan la resistencia de microorganismos peligrosos

El inesperado vínculo entre los

El hallazgo de una fosa común en Jordania cambia la visión sobre la primera gran pandemia

Un equipo internacional reveló cómo la Peste de Justiniano transformó la vida urbana en el Mediterráneo, tras descubrir un enterramiento común con 230 víctimas en Jerash lo que aporta nueva luz sobre la magnitud de la crisis sanitaria

El hallazgo de una fosa

Por qué las regiones del cerebro esenciales en la vida diaria son las primeras en deteriorarse con la edad, según un estudio

Un experimento internacional evidenció que ciertas conexiones neuronales fundamentales para las actividades cotidianas pueden ser las primeras en verse afectadas con el paso de los años. Qué implicancias tiene este fenómeno para la salud cognitiva

Por qué las regiones del

Soledad, lazos de tripulación y adaptación corporal: lo que no se ve de una misión espacial

En el Figuring Out podcast, la astronauta Sunita Williams relató los desafíos poco conocidos de su estadía en la Estación Espacial Internacional, desde la gestión de emociones y vínculos hasta el acondicionamiento físico tras el regreso a la Tierra

Soledad, lazos de tripulación y
DEPORTES
“Esto es absolutamente ridículo”: el

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

No sabía que la estaban filmando y tuvo una furiosa reacción tras su derrota en el Australian Open: “Intenté ir a un lugar sin cámaras”

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

TELESHOW
El divertido video de Luisana

El divertido video de Luisana Lopilato con su hijo Noah: la tonada argentina que sorprendió a sus seguidores

Cande Tinelli adelantó imágenes de la segunda temporada del reality familiar: “Vamos por más”

Susana Giménez se prepara para celebrar su cumpleaños número 82: todos los detalles

Barbie Vélez fue sorprendida por su hijo Salvador durante la función en Carlos Paz: “Vino por primera vez”

El pedido que realizó Facundo Arana en medio de su separación de María Susini

INFOBAE AMÉRICA

Así es la lucha de

Así es la lucha de los ingenieros ucranianos por devolver la electricidad a los hogares en medio del frío y los ataques rusos

Sigue la crisis energética en Cuba: 58% de la isla estará sin luz en el horario de mayor consumo de energía

Ascienden a más de 6.100 los muertos por las masivas protestas contra el régimen de Irán

El Comando Sur de EEUU destinará 11 millones de dólares en apoyo a las Fuerzas Armadas de Paraguay

El Gobierno de Panamá toma distancia de un segundo viaje de diputados a Taiwán