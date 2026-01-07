¿Talento natural? Lo que revela la neurociencia sobre cómo el cerebro entiende la música

Un estudio de la Universidad de Rochester desmiente el mito del talento musical innato y resalta la importancia de la experiencia y la plasticidad cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante generaciones, la idea de que el talento musical es un privilegio reservado para unos pocos afortunados ha dominado el imaginario colectivo. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Rochester desafía esa argumentación y revela que la clave para comprender la música estaría mucho más relacionada con la experiencia y la exposición que con una habilidad innata.

El mito del “don musical” bajo la lupa de la ciencia

La creencia de que la comprensión musical es exclusiva de quienes nacen con un “oído especial” ha marcado la historia de la música y la educación. Desde pequeños prodigios hasta adultos que parecen captar melodías al instante, la idea del talento natural ha influido en familias, escuelas y conservatorios. Pero, ¿hasta qué punto esa diferencia es innata y cuánto se debe a la experiencia?

La investigación liderada por la neurocientífica Elise Piazza desafía esa visión y aporta evidencia de que la capacidad de captar estructuras complejas está mucho más extendida de lo que se pensaba. El equipo de Rochester diseñó una serie de experimentos en los que participaron músicos con formación y personas sin entrenamiento musical.

Los voluntarios escucharon fragmentos de piezas de Tchaikovsky, tanto en su forma original como reorganizadas para alterar el orden de sus frases musicales. A través de tareas de predicción, memoria y categorización, se evaluó hasta qué punto podían anticipar o recordar el desarrollo de las melodías.

Los resultados fueron sorprendentes: quienes no tenían formación musical formal lograron detectar patrones y anticipar secuencias de manera similar a los músicos entrenados.

La exposición cotidiana a la música permitió a los participantes captar la lógica interna de las composiciones, sin necesidad de conocer teoría musical ni haber practicado un instrumento. Este hallazgo sugiere que la habilidad para entender la música puede surgir de la experiencia diaria y la escucha atenta, no solo de un talento innato.

Experimentos con contexto: la clave está en la exposición

El corazón del estudio fue manipular el contexto musical al que se exponían los participantes. Al ofrecer fragmentos con distintos niveles de “desorden” —desde secciones completas hasta pasajes mezclados barra a barra—, los investigadores observaron cómo la cantidad de información disponible influía en la habilidad para anticipar y recordar la música. En total, se realizaron cuatro experimentos que analizaron la memoria, la predicción, la segmentación de eventos y la categorización musical.

En una de las pruebas, los participantes debían predecir la siguiente medida de una pieza después de escuchar secuencias con diferente grado de coherencia. Otra tarea consistía en recordar notas escuchadas anteriormente o segmentar la música en partes significativas, incluso cuando la lógica interna de la pieza parecía alterada.

Tanto músicos como no músicos mejoraron sus respuestas cuando contaban con más contexto, lo que sugiere que el cerebro utiliza la información global para anticipar lo que viene, más allá del entrenamiento formal.

“Con cero entrenamiento, las personas están captando esas estructuras simplemente por escuchar música a lo largo de su vida”, explicó Elise Piazza. El contexto permitió a ambos grupos anticipar y recordar las melodías, lo que apunta a mecanismos de aprendizaje compartidos. Un hallazgo clave fue que la cantidad de formación musical no garantizó un mejor desempeño general en las tareas. La experiencia diaria y la simple exposición a la música tuvieron un peso mucho más decisivo.

Músicos y no músicos: diferencias y similitudes ocultas

El estudio también explora cómo, a pesar de las diferencias en formación, la integración de contexto musical ocurre a ritmos parecidos en ambos grupos. Mientras los músicos cuentan con herramientas conscientes para analizar estructuras, los no músicos parecen hacerlo de manera inconsciente, valiéndose de la exposición pasiva a lo largo de los años.

Esta similitud en la integración del contexto apunta a que el cerebro humano posee mecanismos universales para descifrar el lenguaje musical. Incluso sin saberlo, quienes no leen partituras ni conocen teoría musical logran anticipar resoluciones, cambios de tono y cadencias. El hallazgo desafía la idea de que la comprensión profunda de la música está reservada a una élite entrenada y sugiere que todos contamos con recursos internos que se activan con la simple escucha.

Por otro lado, el estudio también deja en claro que el entrenamiento formal tiene un efecto en la precisión y velocidad para identificar detalles musicales. Sin embargo, la brecha entre músicos y no músicos no es tan amplia como se pensaba, y la experiencia acumulada a lo largo de la vida puede cerrar esa distancia de maneras inesperadas.

Implicancias para la educación y el talento musical

Los resultados de la investigación abren un nuevo panorama para la educación musical y la idea de talento. Si el cerebro humano puede comprender la lógica de la música solo a partir de la exposición, cualquier persona tiene el potencial de desarrollar un oído musical sofisticado.

La investigación de la Universidad de Rochester demuestra que el talento “natural” no es un requisito excluyente para entender y disfrutar la música. El cerebro humano, sin importar el nivel de entrenamiento, es capaz de desentrañar la estructura musical gracias a la plasticidad y la experiencia cotidiana.