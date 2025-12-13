Suba de casos de gripe H3N2: el virus puede ingresar por múltiples vías en una comunidad y acelerar los brotes

La OMS advirtió sobre un repunte global de casos de gripe estacional impulsado por el subtipo A (H3N2) y sus variantes

El mundo enfrenta un nuevo repunte de casos de gripe estacional, según la advertencia de la Organización Mundial de la Salud. En los últimos meses, creció la actividad del subtipo A (H3N2), con la aparición de variantes como la subclase K.

En ese contexto, se conocieron los resultados de un estudio que fue publicado en la revista Nature Communications.

Allí, científicos de los Estados Unidos, Francia, Nicaragua y Austria presentaron pruebas que demuestran que el subtipo gripe A (H3N2) puede infiltrarse en una comunidad no por un solo foco, sino por varios caminos independientes.

Un nuevo estudio reveló que la gripe A (H3N2) puede ingresar a una comunidad por múltiples vías independientes, no solo por un foco inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que se hiciera la investigación, existía la idea de que, generalmente, un brote surgía desde un solo caso inicial que luego se propagaba localmente.

Sin embargo, faltaban pruebas directas y un monitoreo tan fino que permitiera ver en tiempo real qué ocurría con la llegada del virus desde diferentes frentes. El nuevo estudio aportó evidencia clara de que en una misma comunidad pueden ocurrir varias llegadas independientes de la gripe A (H3N2), no solo una.

Descubrir esos recorridos podría ayudar a entender por qué una epidemia puede avanzar tan rápido y por qué es necesario vigilar más allá del primer caso.

La investigación publicada en Nature Communications demuestra la importancia de vigilar varias rutas de entrada del virus H3N2 en brotes epidémicos (Archivo Europa Press)

La investigación fue el resultado de la colaboración entre la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan de los Estados Unidos, la Unidad de Modelización Matemática de Enfermedades Infecciosas del Instituto Pasteur, la Universidad París Cité, el Colegio Doctoral de la Universidad Sorbona de Francia y el Instituto de Ciencias Sostenibles de Nicaragua.

Participaron también expertos del Ministerio de Salud de Managua, la Escuela de Medicina Icahn en Nueva York y el Instituto Ignaz Semmelweis de Viena, Austria.

El virus entra por más de una puerta

Las variantes del virus H3N2 cambian incluso durante el mismo brote, lo que dificulta la inmunidad y exige adaptar las campañas sanitarias (Canvas)

Un brote de gripe A (H3N2) que se produjo en Managua, Nicaragua, entre junio y agosto del año 2022 motivó al equipo de investigadores a realizar el estudio.

Analizaron si los contagios brotaban de un solo caso o si el virus lograba infiltrar la comunidad por vías distintas.

Quisieron descubrir cuántos caminos podía usar el H3N2 para expandirse. Una meta clave era ayudar a anticipar el potencial de cualquier brote y reforzar estrategias para contenerlo a tiempo.

El análisis genético avanzado permitió identificar varias introducciones separadas del virus H3N2 en Managua durante el brote de 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gran tema era comprobar si la genética del H3N2 le permite abrir distintos frentes de contagio casi al mismo tiempo. Saberlo aporta datos cruciales para adaptar las campañas sanitarias.

La investigación también evaluó el rol de pequeñas mutaciones en la velocidad y agresividad del brote, con el objetivo de ajustar las vacunas y acciones según los cambios detectados en el virus.

Así se rastrea la transmisión del virus

La integración de datos genéticos y epidemiológicos ayuda a anticipar patrones de transmisión y a cortar la cadena de contagios de la gripe (REUTERS/Dylan Martinez)

El equipo organizó una red de vigilancia completa en Managua, con recolección de muestras y datos en tiempo real.

Cada caso sospechoso se analizó a fondo, con el uso de la secuenciación genética avanzada para encontrar diferencias mínimas entre los virus.

La comparación genética permitió identificar varias entradas separadas del mismo subtipo del virus. Esto mostró que se observaron múltiples introducciones del virus en la comunidad, cada una seguida de transmisión local sostenida.

Los investigadores monitorearon casos de gripe A (H3N2) en Managua mediante vigilancia epidemiológica y análisis genético de muestras virales (Archivo EFE/Jorge Torres)

Las variantes detectadas no quedaban fijas. Cambiaban incluso durante el mismo brote. Eso demostró que el H3N2 puede adaptarse y escapar de la inmunidad convencional con rapidez.

Los investigadores también utilizaron mapas de contactos entre personas para rastrear rutas ocultas del contagio. Las redes familiares, las escuelas y los lugares cerrados surgieron como espacios prioritarios donde se propaga el virus.

El lavado de manos frecuente ayuda a reducir el riesgo de contagio de gripe en la comunidad (Freepik)

La integración de datos genéticos y epidemiológicos permitió descubrir patrones que la vigilancia común no revela. Así, se anticipan pistas clave para cortar la cadena de transmisión.

Otro hallazgo muestra que la edad y la inmunidad previa influyen en el riesgo: niños y no inmunizados resultaron los más vulnerables. La idea es reforzar vacunas y cuidados en esos grupos.

Conclusiones, límites y recomendaciones claras

El estudio destaca que niños y personas sin inmunidad previa son los grupos más vulnerables ante la propagación de la gripe A (H3N2) (Archivo REUTERS/Ivan Alvarado)

Tras los resultados, los científicos aconsejaron ampliar la vigilancia genética y epidemiológica para interceptar nuevas variantes de la gripe lo antes posible. Propusieron actuar sin demoras porque cualquier retraso facilita la dispersión del virus.

Admitieron que la observación centrada en una sola comunidad y temporada es una de las limitaciones de su trabajo. Llevar esas conclusiones a otros países o situaciones implicaría nuevos análisis y adaptar cada estrategia.

Sin embargo, resaltaron que rastrear paso a paso la transmisión del H3N2 permite mejorar la respuesta y la prevención frente a la gripe A. Esa mirada da más herramientas ante epidemias futuras, ayuda a proteger a los más vulnerables y renueva la pelea global contra la gripe.

La OPS recomienda reforzar la vacunación contra la gripe para proteger a los grupos de mayor riesgo/Archivo REUTERS/Mike Blake/

Ayer, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los gobiernos a “mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica, virológica y genómica, garantizar una alta cobertura de vacunación, tratar oportunamente a los casos y reforzar la preparación de los servicios de salud”.

Reiteró la importancia de la vacunación contra la gripe estacional para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y otros grupos con mayor riesgo de complicaciones.