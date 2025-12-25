Ciencia

La exposición paterna a microplásticos afecta la salud metabólica de los hijos, según científicos

Un nuevo estudio advirtió que las consecuencias de los contaminantes ambientales podrían transmitirse entre generaciones

Las hijas de ratones expuestos a microplásticos muestran mayor vulnerabilidad a la diabetes y alteraciones metabólicas que los descendientes varones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado por la Universidad de California en Riverside (UCR) demostró que la exposición paterna a microplásticos provoca alteraciones metabólicas en la descendencia, con consecuencias más graves en las hijas.

Los microplásticos son diminutos fragmentos de plástico, generalmente de menos de 5 milímetros de diámetro, que se originan a partir de la degradación de productos plásticos más grandes, como botellas, bolsas o fibras sintéticas, así como de artículos de uso diario, incluyendo esponjas y utensilios de cocina. Bajo la acción del sol, el viento y el agua, estos materiales se descomponen en partículas tan pequeñas que pueden ser transportadas fácilmente a través del aire y el agua.

La investigación, publicada en Journal of the Endocrine Society, dirigido por el profesor de Ciencias Biomédicas Changcheng Zhou de la Universidad de California en Riverside junto a un equipo de las universidades de Utah y Nevada, estudió los efectos de los microplásticos en la salud metabólica de la siguiente generación a través de modelos en ratones.

Los resultados mostraron que la exposición de los padres varones a estas diminutas partículas plásticas antes de la concepción predispone a sus descendientes a desarrollar trastornos metabólicos, como aumento de presión arterial, hiperglucemia y exceso de grasa corporal.

Estos factores incrementan el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes, según lo reportado por los investigadores.

Diferencias según el sexo en la descendencia

Los microplásticos liberados por calentamiento de envases y textiles sintéticos aumentan la presencia de contaminantes en alimentos y el ambiente doméstico ( Freepik)

Para profundizar en los efectos observados, los investigadores alimentaron a todos los descendientes con una dieta rica en grasas, imitando los patrones poco saludables de la dieta occidental.

Detectaron que las crías hembras de ratones cuyos padres estuvieron expuestos a microplásticos resultaron considerablemente más vulnerables a desarrollar fenotipos diabéticos y otras alteraciones metabólicas que las descendientes de progenitores no expuestos.

Zhou explicó: “Las razones exactas de este efecto específico según el sexo aún no están claras. En nuestro estudio, las descendientes hembras desarrollaron características diabéticas y se observó una regulación al alza de genes proinflamatorios y prodiabéticos en el hígado, cambios que no se detectaron en los machos”.

Por su parte, los descendientes varones no desarrollaron diabetes, aunque mostraron una reducción moderada pero significativa de la masa grasa corporal. Las hembras, además, presentaron disminución de la masa muscular junto con la manifestación de diabetes, según los datos presentados por el estudio.

Qué encontró el estudio sobre microplásticos

El estudio advierte que los hombres que planean tener hijos deben minimizar su contacto con microplásticos para proteger la salud de futuras generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo experimental incluyó ratones alimentados con una dieta estándar durante la exposición de los padres y recurrió a la tecnología de secuenciación PANDORA-seq, desarrollada en la Universidad de California en Riverside.

Esta técnica permitió comprobar que la exposición a microplásticos altera el perfil de ARN pequeño no codificante en el esperma, afectando moléculas como los ARN derivados de tRNA (tsRNA) y de rRNA (rsRNA).

A diferencia del ADN, que actúa como plano vital, estas moléculas de ARN pueden funcionar como reguladores que determinan el grado de expresión de ciertos genes durante el desarrollo embrionario, según detallaron ambas fuentes.

Zhou subrayó: “Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que demuestra que la exposición paterna a microplásticos puede modificar el perfil de ARN pequeño no codificante en el esperma e inducir trastornos metabólicos en la descendencia”.

El investigador agregó que la implicación de la contaminación plástica va más allá del individuo expuesto, ya que la huella biológica resultante podría predisponer a la siguiente generación a enfermedades crónicas. Las conclusiones señalan que estos hallazgos podrían ser también relevantes para los humanos.

Zhou advirtió que los hombres que planean tener hijos deben considerar reducir su exposición a sustancias dañinas como los microplásticos para proteger tanto su salud como la de sus hijos. El equipo responsable del estudio planea analizar si la exposición materna a microplásticos ocasiona riesgos similares y buscar estrategias que permitan mitigar los efectos negativos de este tipo de exposiciones.

Cómo reducir la exposición a los microplásticos

El estudio de la Universidad de California en Riverside revela que los microplásticos afectan el metabolismo y aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes en la próxima generación (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)

Diversos estudios científicos señalan que el calor es el principal facilitador de la liberación de microplásticos y nanoplásticos desde envases, utensilios y textiles sintéticos hacia los alimentos, bebidas y el ambiente doméstico.

Prácticas cotidianas como calentar recipientes plásticos en el microondas, verter líquidos calientes en vasos o tazas de plástico, o lavar ropa de poliéster con agua caliente, aumentan significativamente la cantidad de partículas plásticas que terminan en la comida, el agua o el aire del hogar.

Para minimizar la exposición, los expertos recomiendan evitar el uso de envases plásticos para calentar alimentos y bebidas, así como preferir recipientes de vidrio o acero inoxidable.

También sugieren lavar la ropa sintética con agua fría o tibia y reducir el contacto de líquidos calientes con objetos plásticos, especialmente aquellos más antiguos o deteriorados. Aunque eliminar completamente el plástico resulta inviable en la vida diaria, mantenerlo alejado del calor es una de las medidas más eficaces para disminuir la presencia de microplásticos en el entorno doméstico.

