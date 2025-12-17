Cómo funciona la nueva técnica que detecta bacterias en piletas y playas en solo 20 minutos

Una herramienta sueca acorta drásticamente el tiempo necesario para detectar bacterias peligrosas en espacios acuáticos recreativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección rápida de contaminación en aguas de baño dio un salto gracias a una técnica innovadora de Lund University en colaboración con Sweden Water Research y Kristianstad University. Probada en Helsingborg, Suecia, esta metodología permite identificar bacterias y patógenos en unos 20 minutos.

Se trata de una mejora significativa en comparación con los sistemas tradicionales, que requieren varios días para arrojar resultados. Esta rapidez refuerza la protección de la salud pública en playas y entornos urbanos de baño, donde el riesgo de exposición a aguas contaminadas aumenta.

El crecimiento de la urbanización y el cambio climático incrementó la demanda de espacios de baño urbanos, como canales y puertos, junto a zonas de vertido de aguas residuales tratadas o escorrentía pluvial. La cercanía a estos focos eleva la probabilidad de contacto con bacterias, virus y otros patógenos.

Desde Lund University insisten en la necesidad de vigilancia regular para garantizar la seguridad del agua. Catherine Paul, profesora asociada en ingeniería de recursos hídricos, explica: “Las bacterias E. coli son indicadoras y se utilizan como señal de advertencia de que microorganismos capaces de causar enfermedades podrían estar presentes en el agua”.

La presencia de patógenos en zonas urbanas de baño representa un desafío creciente para la salud pública y la gestión ambiental (Lund University)

Cómo funciona la innovadora técnica de análisis bacteriano

Hasta ahora, el método más utilizado para detectar contaminación bacteriana era el cultivo de E. coli, un proceso que podía tardar varios días. Este retraso exponía a los bañistas a riesgos, ya que la información sobre la calidad del agua llegaba demasiado tarde para prevenir el contacto con patógenos.

El equipo de Lund University desarrolló una técnica que analiza la comunidad bacteriana total, con citometría de flujo, tecnología que utiliza láseres para examinar células y partículas en muestras líquidas. A esto se suma el aprendizaje automático, que interpreta rápidamente los datos obtenidos.

Isabel Erb, doctoranda en microbiología técnica en Lund University y Sweden Water Research, junto con el informático Niklas Gador de Kristianstad University, fueron protagonistas en la puesta en funcionamiento de este sistema.

Entre las ventajas del nuevo método destacan: rapidez —el análisis se completa en unos 20 minutos—, menor coste y simplicidad respecto a pruebas como la PCR, además de que permite automatizar el proceso y disminuir la necesidad de personal especializado. El uso de software de código abierto facilita su adopción en otras instituciones.

El uso conjunto de citometría de flujo y algoritmos de inteligencia artificial permite analizar la composición microbiana de una muestra en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El método es gratuito para quien desee probarlo. Sin embargo, se requiere acceso a un citómetro de flujo, por lo que no está destinado al uso personal”, aclara Erb en declaraciones recogidas por Lund University.

Beneficios, aplicaciones futuras y potencial global

La citometría de flujo obtiene en minutos una “huella digital” del microbioma de la muestra. El software asociado interpreta esa información y proporciona un resultado con un 80% de fiabilidad sobre la presencia y cantidad de E. coli.

Este innovador enfoque permite detectar alteraciones en el microbioma incluso si E. coli no está presente, lo que incrementa la capacidad para identificar riesgos sanitarios emergentes.

Paul señala: “Con una visión global del microbioma, en el futuro podríamos identificar la fuente de la contaminación. El microbioma de los excrementos de aves, por ejemplo, es completamente diferente al de las aguas residuales tratadas”.

Esta solución tecnológica, adaptable a diferentes contextos, podría transformar los sistemas de monitoreo del agua en ciudades de todo el mundo (Freepik)

Las pruebas en Helsingborg demuestran que el sistema puede analizar muestras cada 30 minutos, permitiendo así un seguimiento continuo y la emisión automática de alertas en caso de contaminación.

Desde Lund University sostienen que este avance reducirá la dependencia de pruebas costosas y lentas, reservando estas únicamente para confirmaciones o análisis detallados.

El equipo quiere ampliar el uso de la técnica al control de agua potable y perfeccionar los algoritmos para lograr mayor precisión en las predicciones.

Lund University subraya que la mejora constante de esta tecnología permitirá fortalecer la prevención y la respuesta ante los riesgos sanitarios relacionados con el agua, consolidando su valor en la gestión sostenible de los recursos hídricos.