Descubren por qué la abstinencia de nicotina aumenta la sensibilidad al dolor

Los expertos recomiendan considerar la abstinencia reciente de nicotina como un factor de riesgo para el dolor perioperatorio y la demanda de analgésicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abstinencia de nicotina incrementa la sensibilidad al dolor en fumadores, según un estudio que identificó alteraciones cerebrales específicas asociadas a este fenómeno.

Los resultados, publicados en Journal of Neuroscience, muestran que quienes dejan el cigarrillo antes de una cirugía requieren una mayor cantidad de analgésicos postoperatorios, especialmente opioides, en comparación con quienes nunca han fumado.

Esta asociación, demostrada por un estudio dirigido por Zhijie Lu del Hospital Minhang de la Universidad de Fudan y Kai Wei del Hospital de Cirugía Hepatobiliar del Este de Shanghái, China, da un giro a la comprensión tradicional sobre el manejo del dolor en el entorno quirúrgico.

Qué encontró el nuevo estudio

Los pacientes que dejan de fumar antes de una operación requieren dosis más altas de analgésicos postoperatorios, especialmente opioides (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del estudio señalan que los fumadores en abstinencia reciente presentan alteraciones funcionales en áreas cerebrales clave, se muestran más sensibles al dolor y demandan mayor cantidad de analgésicos, especialmente opioides, en comparación con quienes nunca fumaron.

“Descubrimos que, cuanto más prolongado es el periodo de abstinencia, más intensa se torna la sensibilidad al dolor, una relación asociada con patrones específicos de activación cerebral”, explicó Kai Wei.

Esta conclusión se basó en el análisis de 60 pacientes masculinos sometidos a hepatectomía parcial, divididos en dos grupos: fumadores en abstinencia y no fumadores. Los investigadores recopilaron datos de antecedentes tabáquicos y clínicos, evaluaron umbrales de dolor y realizaron resonancias magnéticas funcionales en reposo.

Los resultados fueron contundentes: los fumadores en abstinencia exhibieron un umbral de dolor más bajo y un aumento notable en la demanda de analgésicos posoperatorios, en comparación con el grupo de no fumadores.

Cuánto duran los efectos más fuertes de la abstinencia de nicotina

El avance en el conocimiento de los mecanismos cerebrales asociados al dolor en exfumadores ayuda a diseñar intervenciones que mejoran la calidad de vida y reducen complicaciones postoperatorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto relevante, es que el aumento de la sensibilidad al dolor es transitorio. “La sensibilidad al dolor tiende a normalizarse tras unos tres meses de abstinencia”, aclaró el equipo investigador.

Este dato resulta relevante para la planificación de cirugías y para ajustar el manejo del dolor en pacientes que han dejado de fumar recientemente. Expertos de EMJ Reviews afirman que estos cambios ya eran advertidos en la práctica clínica, pero hasta ahora no se había comprendido con precisión el papel de las redes neuronales en su origen.

Qué alteraciones cerebrales genera la abstinencia

El estudio identificó alteraciones funcionales puntuales en el cerebro en fumadores en abstinecncia: disminución de la amplitud de fluctuaciones de baja frecuencia en la corteza prefrontal ventromedial, aumento de homogeneidad regional en el giro occipital medio izquierdo y descenso de la conectividad funcional entre la corteza prefrontal ventromedial y tanto el giro temporal medio bilateral como el precuneus.

Además, la relación entre los síntomas de abstinencia y la necesidad de cuidados postoperatorios involucró distintas regiones cerebrales a las implicadas en el umbral de dolor.

“La interacción entre la abstinencia de nicotina y la percepción del dolor es, sin duda, compleja y específica para cada etapa del proceso”, subraya el equipo.

La sensibilidad al dolor puede volver a niveles normales una vez que la abstinencia supera los 3 meses (Freepik)

Las repercusiones clínicas de esta investigación son considerables: los investigadores sugirieron que los equipos quirúrgicos deberían valorar la abstinencia reciente de nicotina como un factor de riesgo para el dolor perioperatorio y la necesidad de analgésicos. Identificar a los pacientes vulnerables podría permitir intervenciones específicas que reduzcan la dependencia de opioides, optimizando así el bienestar postoperatorio y la recuperación.

El equipo liderado por Zhijie Lu y Kai Wei ya trabaja en nuevas alternativas, exploran analgésicos postoperatorios que podrían resultar más eficaces que los opioides en fumadores en abstinencia, junto a terapias de reemplazo de nicotina administradas antes de la cirugía y potenciales estrategias neuromoduladoras.

Wei recalcó: “Nuestro objetivo no es desalentar a los fumadores a dejar el tabaco antes de una cirugía, sino comprender y anticipar los desafíos específicos que enfrentan en el periodo de abstinencia a corto plazo, a fin de desarrollar estrategias que permitan mitigar la elevada demanda de analgésicos”.

La investigación aporta bases sólidas para diseñar planes analgésicos personalizados y estimula la búsqueda de soluciones innovadoras para afrontar el aumento transitorio de la sensibilidad al dolor en aquellos que toman la decisión de abandonar el tabaco. El avance en la comprensión de los mecanismos neurobiológicos tras el abandono refuerza la importancia de adaptar protocolos clínicos y maximizar el control del dolor en quirófano y en la recuperación.

Abordar de forma proactiva este escenario permitirá optimizar la calidad de vida del paciente, reducir el riesgo de complicaciones derivadas del uso excesivo de opioides y marcar un antes y un después en el enfoque quirúrgico de quienes dejan de fumar.