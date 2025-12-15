Avance contra un tipo de cáncer que afecta a adultos jóvenes: lograron la remisión total de los síntomas

El protocolo BrECADD combina quimioterapia avanzada y terapia biológica dirigida, reduciendo la necesidad de radioterapia en el linfoma de Hodgkin (Europa Press)

Los linfomas son cánceres que afectan el sistema linfático. Al comprometer los linfocitos del sistema inmunológico, el linfoma puede presentarse en diferentes partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado y la médula ósea.

Aunque se desconoce la causa exacta, la incidencia del linfoma de Hodgkin es mayor en personas jóvenes entre 20 a 40 años, así como en mayores de 55 años. A pesar de las dificultades que implica su diagnóstico y tratamiento, los avances médicos de los años recientes aumentaron las probabilidades de cura, especialmente cuando se detecta de forma temprana.

Un equipo de investigadores israelíes presentó un avance relevante en el tratamiento del linfoma de Hodgkin avanzado, logrando una tasa de supervivencia del 100% al año y una remisión total de los signos de la enfermedad en el 95% en los pacientes tratados, según los resultados expuestos en la conferencia anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) en Estados Unidos.

El estudio, realizado en 15 centros médicos de Israel y publicado en la revista Blood, introduce un protocolo terapéutico que combina quimioterapia avanzada con terapia biológica dirigida, y minimiza la necesidad de radioterapia y reduciendo los efectos secundarios, lo que podría transformar el estándar de atención para esta enfermedad.

El 95% de los pacientes logró la remisión de los signos de la enfermedad

El protocolo BrECADD reduce significativamente las secuelas y mejora la calidad de vida de los pacientes jóvenes con linfoma de Hodgkin avanzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo protocolo, denominado BrECADD, fue aplicado a 79 pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado durante dos años.

El 95% de los participantes alcanzó una respuesta completa, es decir, la desaparición total de los signos detectables de la enfermedad, mientras que el 83% mostró una remisión casi total tras solo dos ciclos de tratamiento.

Solo el 4% de los pacientes requirió radioterapia adicional, una proporción considerablemente menor que en los tratamientos tradicionales. La tasa de supervivencia global al año fue del 100%, según los datos presentados en la conferencia ASH.

Los tipos de linfoma

Existen más de 60 subtipos de linfoma, pero la clasificación fundamental los divide en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, con características y abordajes terapéuticos distintos.

El linfoma de Hodgkin, menos frecuente, se identifica por la presencia de células de Reed-Sternberg y suele localizarse en los ganglios del cuello, el pecho o las axilas, diseminándose de manera predecible y facilitando su tratamiento.

En contraste, el linfoma no Hodgkin resulta más común y abarca todos aquellos casos donde no se hallan estas células características. El tratamiento depende del tipo específico, del estadio al momento del diagnóstico y de factores individuales del paciente, como la edad o la presencia de síntomas como fiebre, sudoraciones nocturnas o pérdida de peso.

Los hallazgos del estudio israelí

La colaboración de 15 centros médicos israelíes valida en la práctica clínica real los resultados de investigaciones internacionales sobre el linfoma de Hodgkin ( @afshineemrani)

El estudio fue dirigido por la doctora Zvi Forgas, del Instituto de Hematología del Centro Médico Soroka, y la doctora Tzofia Levy, de la División de Hematología del Campus de Atención Médica Rambam, quien también presentó los hallazgos en la conferencia

El protocolo BrECADD, según la publicación en Blood, integra quimioterapia avanzada con brentuximab vedotina, un agente biológico dirigido que ataca las células cancerosas con alta precisión y preserva el tejido sano.

El tratamiento se guía mediante estudios PET-CT, permitiendo ajustar la duración y la intensidad de la terapia según la respuesta individual de cada paciente. En el estudio israelí, el 99% de los pacientes fue evaluado con PET-CT antes del tratamiento y el 83% presentó resultados negativos tras dos ciclos, lo que permitió completar el tratamiento en cuatro ciclos para la mayoría.

En cuanto a los efectos adversos, Blood detalla que las toxicidades hematológicas de grado 4, como neutropenia y trombocitopenia, fueron las más frecuentes, observadas en el 77% y el 14% de los pacientes, respectivamente. La neuropatía periférica se presentó en el 24% de los casos, aunque solo el 3,8% fue de grado severo. Doce pacientes requirieron reducción de dosis y cinco pasaron a un protocolo alternativo por decisión médica, pero todos los casos de recaída recibieron tratamiento de rescate y sobrevivieron, manteniendo la supervivencia global al 100% al año.

El tratamiento guiado por PET-CT permite ajustar la intensidad de la terapia y minimizar los efectos secundarios en pacientes con linfoma de Hodgkin (freepik)

El doctor Roy Vitkon, del Centro Médico Ichilov de Tel Avivi, explicó que la singularidad del protocolo BrECADD radica en su alta eficacia y mejor tolerabilidad en comparación con los tratamientos previos, que solían asociarse a efectos secundarios graves. El nuevo enfoque permite a la mayoría de los pacientes evitar la radioterapia y sus secuelas, lo que representa un cambio sustancial en la calidad de vida de los afectados.

El estudio israelí confirma y amplía los resultados de investigaciones internacionales, como el ensayo alemán publicado en The Lancet, que ya había mostrado tasas de curación cercanas al 100%. Sin embargo, Israel es uno de los primeros países en validar estos resultados en la práctica clínica real, con una colaboración nacional inédita entre 15 centros médicos, según destacó el doctor Vitkon medios de Israel.

La doctora Tzofia Levy, médica sénior de la División de Hematología del Campus Rambam y una de las líderes del estudio, calificó el nuevo protocolo como “una verdadera revolución en el tratamiento del linfoma de Hodgkin”, según declaraciones a The Jewish Chronicle.

“En la mayoría de los pacientes, los signos de cáncer desaparecieron en las primeras etapas del proceso, y al finalizar el tratamiento, la evidencia de la enfermedad era mínima o nula”, afirmó Levy.

El protocolo BrECADD permitió evitar la radioterapia en la mayoría de los pacientes, disminuyendo los efectos adversos graves y representando un avance importante en la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el doctor Vitkon resaltó la importancia de la colaboración entre los centros médicos israelíes: “La capacidad de lograr una colaboración tan amplia entre tantos centros es un logro notable en sí mismo, y los resultados fueron excepcionales”, señaló.

El linfoma de Hodgkin es un cáncer del sistema linfático que representa aproximadamente el 10% de todos los casos de linfoma y es especialmente frecuente en adultos jóvenes. Los síntomas incluyen inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso.

El diagnóstico se realiza mediante biopsia y estudios de imagen, y el tratamiento tradicionalmente combinaba quimioterapia y radioterapia, con tasas de curación superiores al 85%, aunque con efectos secundarios significativos y riesgo de toxicidad a largo plazo.

El nuevo protocolo BrECADD, al reducir la necesidad de radioterapia y mejorar la tolerabilidad, representa un avance importante respecto a los tratamientos convencionales, ofreciendo mejores perspectivas de curación y calidad de vida.

La presentación de estos resultados en la conferencia ASH, el evento más influyente en el campo de la hematología, posiciona a Israel como líder en la investigación y aplicación de tratamientos innovadores para el linfoma de Hodgkin. Según la doctora Levy, la experiencia israelí se expone por primera vez en el escenario mundial, mostrando un panorama integral de la colaboración nacional.