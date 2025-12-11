Ciencia

La OMS descartó vínculos entre las vacunas y el autismo tras un nuevo análisis de su comité de expertos

El panel de científicos evaluó más de 30 estudios en 11 países y reafirmó la seguridad de la inmunización infantil

El Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS reafirma la seguridad de la inmunización infantil y materna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS), reafirmó que no existe relación causal entre las vacunas y los trastornos del espectro autista (TEA).

Durante su última reunión, realizada el 27 de noviembre, el GACVS evaluó dos nuevas revisiones sistemáticas sobre la posible relación entre las vacunas y el autismo, elaboradas “mediante una metodología sólida”, según la declaración oficial publicada hoy.

La revisión consideró estudios publicados entre enero de 2010 y agosto de 2025 y priorizó los estudios de alta calidad y bajo riesgo de sesgo, asignando menor valor a investigaciones con deficiencias metodológicas. La primera revisión sistemática actualizó el análisis de 2012 e incluyó 31 estudios de investigación primaria: 16 centrados específicamente en vacunas con tiomersal y 15 sobre vacunas en general y el TEA. También se sumaron cinco metaanálisis previos.

El análisis incluyó tanto vacunas que contienen tiomersal como aquellas con adyuvantes de aluminio, así como un estudio de cohorte a gran escala realizado en Dinamarca con datos de niños nacidos entre 1997 y 2018.

La OMS subraya que la vacunación infantil sigue siendo clave para la protección y el bienestar de la infancia a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta conclusión, basada en un nuevo análisis de la evidencia científica internacional, se produce en un contexto de controversia en Estados Unidos, donde el mes pasado, el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo en una entrevista con el New York Times que había dado instrucciones personales a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para que cambiaran su posición de larga data de que las vacunas no causan autismo.

Los expertos concluyeron que la evidencia disponible respalda el perfil de seguridad de las vacunas administradas durante la infancia y el embarazo, y no muestra ninguna asociación entre estos productos y el TEA. Además, el comité subrayó que los estudios sobre las trazas de aluminio en algunas vacunas no han encontrado relación con el autismo, lo que respalda el uso continuado de vacunas con adyuvantes de aluminio.

Tras su revisión, el GACVS reafirma sus conclusiones anteriores de 2002, 2004 y 2012: “Las vacunas, incluidas aquellas con timerosal y/o aluminio, no causan autismo”, precisó la declaración de la agencia sanitaria.

La OMS ha instado a las autoridades nacionales a fundamentar sus políticas de vacunación en los avances científicos más recientes y en la evidencia más sólida disponible.

En contraste, la situación en Estados Unidos ha generado inquietud. Según informó CNN, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, ordenó personalmente a los CDC actualizar su sitio web y modificar hace unas semanas la guía que durante años afirmaba que las vacunas no causaban autismo.

El Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS), establecido en 1999, reúne a expertos internacionales para brindar asesoramiento científico independiente y autorizado a la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva versión del sitio web de los CDC sugiere que la declaración previa no se basa en evidencia suficiente y plantea la posibilidad de un vínculo entre las vacunas infantiles y el autismo, lo que ha sorprendido a empleados actuales y anteriores de la agencia y ha sido calificado como información engañosa por expertos en salud pública.

Kennedy, conocido por su postura crítica hacia las vacunas, reconoció en una entrevista con el New York Times la existencia de estudios que no muestran vínculo entre el autismo y el timerosal o la vacuna triple viral, pero insistió en que persisten vacíos en la investigación sobre la seguridad de las vacunas.

La comunidad científica internacional y estadounidense ha respondido con firmeza a la controversia. La Autism Science Foundation, citada por CNN afirmó: “Ningún factor ambiental ha sido mejor estudiado como posible causa de autismo que las vacunas... Todas estas investigaciones han determinado que no existe vínculo entre el autismo y las vacunas”.

En este contexto, la OMS ha reiterado la importancia de la inmunización infantil como una de las principales herramientas para mejorar la salud y el bienestar de las sociedades. La organización subraya que la vacunación ha transformado la vida de millones de personas y continúa siendo fundamental para la protección de la infancia en todo el mundo.

