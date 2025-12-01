Ciencia

El virus sincicial respiratorio en bebés eleva el riesgo de asma infantil: claves para la prevención

Científicos de Bélgica y Dinamarca analizaron esta problemática. La importancia de la vacunación

El virus respiratorio sincicial es
El virus respiratorio sincicial es la principal causa de bronquiolitis y afecta especialmente a bebés y niños pequeños en todo el mundo./Archivo Freepik

El virus respiratorio sincicial (VRS) es un patógeno común que causa infecciones respiratorias, especialmente en bebés y niños pequeños. Además, produce la bronquiolitis.

Científicos de Bélgica y Dinamarca descubrieron que la infección en la primera infancia con virus respiratorio sincicial (VRS) aumenta el riesgo de desarrollar asma infantil, especialmente en menores con antecedentes familiares de alergia o asma.

El estudio fue publicado en Science Immunology. Los investigadores sugieren que proteger a los recién nacidos contra el virus sincicial podría reducir notablemente los casos de asma en etapas posteriores.

La vacunación materna y la
La vacunación materna y la inmunización pasiva de recién nacidos surgen como estrategias clave para prevenir el asma infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se los puede proteger mediante la vacunación materna durante el embarazo y la inmunización pasiva de los recién nacidos con anticuerpos de acción prolongada.

Qué es el asma infantil y cuáles son los síntomas

El asma infantil es una enfermedad crónica que provoca inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias, lo que dificulta la respiración en niños.

Sus síntomas incluyen dificultad para respirar, sibilancias (sonido silbante al respirar), opresión en el pecho y tos frecuente, especialmente por la noche o al hacer ejercicio.

Un estudio europeo revela que
Un estudio europeo revela que la infección por VRS en la primera infancia eleva la probabilidad de asma en niños con antecedentes familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, millones de niños reciben el diagnóstico de asma en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 80 millones de niños menores de 15 años viven con asma a nivel global.

En Europa, entre el cinco y el quince por ciento de los niños vive con asma, una enfermedad crónica que afecta la calidad de vida y genera costos sociales altos.

Al considerar la incidencia, los investigadores quisieron identificar formas de prevenir el asma antes de que aparezca como una prioridad de salud pública.

Uno de los líderes del trabajo, el profesor Bart Lambrecht, del Centro de Investigación en Inflamación VIB-UGent, declaró: “El asma infantil es una enfermedad compleja con muchos factores que contribuyen a su aparición”.

El asma infantil afecta a
El asma infantil afecta a más de 80 millones de niños en el mundo y representa un desafío de salud pública global./Archivo

Con su equipo detectó que la infección por el virus sincicial en la primera etapa de la vida y el riesgo genético de alergia interactúan de una manera muy específica que impulsa al sistema inmunitario hacia el asma.

La noticia alentadora es que este proceso puede evitarse. Al combinar datos de registros médicos de todos los niños daneses y sus padres con experimentos controlados, los investigadores descubrieron cómo la infección viral temprana y el riesgo hereditario de alergias pueden potenciarse mutuamente.

Los bebés que sufren infecciones graves por VRS en los primeros meses muestran más probabilidades de que sus células inmunitarias reaccionen ante alérgenos, como los ácaros del polvo doméstico.

Los síntomas del asma infantil
Los síntomas del asma infantil incluyen dificultad para respirar, sibilancias, opresión en el pecho y tos frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este efecto se agrava cuando hay antecedentes familiares, pues los anticuerpos específicos transmitidos de padres a hijos aumentan la sensibilidad.

La prevención del VRS en modelos experimentales evitó estos cambios inmunitarios perjudiciales y el desarrollo posterior de asma.

Beneficios de la prevención del virus sincicial

La profesora Hamida Hammad, coautora principal, resaltó: “Con la prevención del VRS volviéndose cada vez más accesible, tenemos la oportunidad de mejorar la salud respiratoria a largo plazo, no solo de evitar hospitalizaciones por VRS”.

El hallazgo no es solo una observación de laboratorio. “Es un mensaje que debería dar confianza a los padres para optar por la prevención del VRS”, recalcó.

La interacción entre infección temprana
La interacción entre infección temprana por VRS y predisposición genética potencia el desarrollo de asma en niños pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la vacunación materna durante el tercer trimestre del embarazo y la inmunización pasiva del recién nacido con anticuerpos de acción prolongada se están implementando en diversos países.

Pese a su eficacia para evitar hospitalizaciones por VRS, la adopción de estas medidas sigue siendo irregular.

Lambrecht afirmó: “Este es un momento en el que la política, la ciencia y los pediatras pueden unirse. Si prevenir la infección por VRS también reduce el riesgo de asma, los beneficios para las familias y los sistemas de salud podrían ser enormes”.

El estudio fue financiado por el Consejo Europeo de Investigación, la Universidad de Gante y la Fundación de Investigación de Flandes.

