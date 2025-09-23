Ciencia

¿Las bebidas azucaradas pueden impulsar la metástasis del cáncer de colon?

Investigadores de los Estados Unidos describieron cómo una combinación de glucosa y fructosa puede potenciar la diseminación de células tumorales. Cómo abre un camino hacia estrategias de prevención y tratamiento

Guardar
El consumo de bebidas azucaradas
El consumo de bebidas azucaradas potencia la metástasis del cáncer de colon, según un estudio publicado en Nature Metabolism.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de bebidas azucaradas, que tienen glucosa y fructosa, puede aumentar la capacidad de las células de cáncer de colon para migrar y formar metástasis en el cuerpo humano.

Así lo demuestra un estudio experimental publicado en la revista Nature Metabolism, que identificó que este efecto ocurre por la activación de una enzima llamada "sorbitol deshidrogenasa" (SORD).

El hallazgo sugiere que la alimentación de cada persona puede influir en la progresión del cáncer de colon, que es el tercer tipo de tumor más frecuente a nivel mundial.

El trabajo se realizó en los Estados Unidos por un equipo de investigadores del Centro del Cáncer MD Anderson, Colegio de Medicina Baylor, Centro Médico Beth Israel Deaconess y Weill Cornell Medicine.

La incidencia de cáncer de
La incidencia de cáncer de colon aumentó en las últimas décadas. Freepik

Los resultados muestran que la mezcla de glucosa y fructosa, como la que se encuentra en refrescos y jugos industriales, puede potenciar la capacidad de las células de cáncer de colon para migrar y formar metástasis.

“Nuestros hallazgos resaltan el impacto perjudicial de las bebidas azucaradas en la progresión del cáncer colorrectal (CRC)”, escribieron los investigadores.

Recomendaron reducir el consumo de esas bebidas como una manera de disminuir el riesgo de metástasis en personas con cáncer de colon.

Crecimiento del consumo de bebidas azucaradas

Los investigadores recomiendan reducir las
Los investigadores recomiendan reducir las bebidas azucaradas para disminuir el riesgo de metástasis en cáncer de colon. (Imagen ilustrativa Infobae)

En las últimas décadas, el consumo de bebidas azucaradas creció en todo el mundo. Estas bebidas, que incluyen refrescos, jugos industriales y bebidas energéticas, contienen una mezcla de glucosa y fructosa en proporciones similares.

Al mismo tiempo, la incidencia de cáncer de colon, especialmente en personas jóvenes, también fue aumentando.

Ya se sabía que las bebidas azucaradas podían aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de colon, pero no estaba claro si también influían en la metástasis, que es cuando el tumor se disemina a otras partes del cuerpo. Los científicos tenían dudas sobre si la combinación de glucosa y fructosa era más peligrosa que cada azúcar por separado.

Por eso, el objetivo del estudio fue entender cómo la mezcla de esos azúcares podía alterar la capacidad de las células cancerosas para migrar y formar nuevos tumores en otros órganos.

Cómo se hizo el estudio

El estudio experimental utilizó líneas
El estudio experimental utilizó líneas celulares y modelos animales para analizar el impacto de las bebidas azucaradas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los científicos usaron líneas celulares de cáncer de colon y modelos animales. En el laboratorio, expusieron células de cáncer de colon a tres condiciones: solo glucosa, solo fructosa y una mezcla de ambos azúcares, imitando la composición de las bebidas azucaradas.

Los resultados mostraron que la mezcla de glucosa y fructosa no cambió el crecimiento de las células, pero sí aumentó su capacidad para migrar e invadir otros tejidos, dos pasos clave en la metástasis.

Según los científicos, la combinación de glucosa y fructosa potencia la migración y la metástasis del cáncer de colon a través de un mecanismo de “reciclaje de NAD+ mediado por la enzima SORD.

El cáncer de colon (o
El cáncer de colon (o colorrectal) es un crecimiento celular descontrolado que comienza en el intestino grueso (colon) o en el recto /Archivo

NAD+ y NADH son moléculas que ayudan a las células a obtener energía. Cuando la proporción de NAD+ aumenta, se activa otra ruta llamada vía del mevalonato, que favorece la migración y la invasión de las células tumorales.

En los experimentos con ratones, los animales que recibieron la mezcla de azúcares desarrollaron más metástasis en el hígado que los que solo recibieron glucosa o agua.

Este efecto no se observó cuando las células cancerosas carecían de la enzima SORD. Ese resultado demuestra que esa enzima es esencial para que la mezcla de azúcares aumente la metástasis.

El mecanismo descubierto implica que la combinación de glucosa y fructosa activa la reacción inversa de SORD en la llamada vía del poliol, lo que eleva la proporción de NAD+/NADH en las células. Además, los investigadores analizaron muestras de tumores humanos y encontraron que SORD se expresa en niveles mucho más altos en los tumores de colon que en el tejido sano.

Los autores del estudio reconocen
Los autores del estudio reconocen que falta más estudios para tener más pruebas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Igualmente los investigadores reconocieron algunas limitaciones de su estudio. Por ejemplo, los experimentos se realizaron en líneas celulares y modelos animales, por lo que se necesitan más trabajos en humanos para confirmar los resultados.

Además, no se exploró cómo las bebidas azucaradas afectan a otros componentes del microambiente tumoral, como las células inmunitarias o la microbiota.

El trabajo señaló posibles caminos para frenar la metástasis, como el desarrollo de fármacos que bloqueen a la enzima, la reducción de la proporción NAD+/NADH en las células cancerosas o el uso de estatinas, que actúan sobre la vía del mevalonato.

Esas opciones podrían ayudar a limitar la diseminación del cáncer de colon en el futuro.

Temas Relacionados

Cáncer de colonBebidas azucaradasGlucosa y fructosaMetástasisÚltimas noticiasTumores

Últimas Noticias

Las impactantes imágenes desde el espacio del supertifón Ragasa, que sacude Filipinas y el sur de China

Las fotografías y videos captados por un satélite japonés y otro de la NASA, evidencian la magnitud de la tormenta con vientos sostenidos de más de 267 km/h, que causó muertos y heridos, además de numerosos daños materiales

Las impactantes imágenes desde el

Un parto en un millón: nacieron en Salta trigemelas por segunda vez en el año

Las tres hermanas, Ainara, Amira y Ámbar pesaron entre 1560 y 1780 gramos. Las autoridades del Hospital Público Materno Infantil indicaron que “las tres se encuentran estables y reciben cuidados especiales de neonatólogos”

Un parto en un millón:

Hallan a un gran dinosaurio en la Patagonia: vivió hace 70 millones de años y tenía un hueso de cocodrilo en la mandíbula

El carnívoro gigante Joaquinraptor casali fue encontrado por científicos de la Argentina y Estados Unidos en Chubut. Vivió a finales de la era de los dinosaurios. Cuál era la dieta de estos animales extintos

Hallan a un gran dinosaurio

Qué es la leucovorina, el medicamento autorizado en Estados Unidos para tratar el autismo

El medicamento conocido desde hace décadas por su papel en tratamientos oncológicos, volvió a ocupar el centro del debate médico luego de que el presidente de los EEUU lo mencionó como posible terapia para esa condición. Para qué sirve y qué dice la evidencia de este nuevo uso

Qué es la leucovorina, el

La ciencia marca un antes y un después en el tratamiento del Alzheimer: “Se ha podido por primera vez ralentizar la enfermedad”

Una revisión publicada en The Lancet detalló los avances en diagnóstico, medicación y abordajes preventivos, que siembran la esperanza de un futuro sin demencia. La palabra a Infobae de la neuropsicóloga Lucía Crivelli, única experta de Argentina que participó del trabajo

La ciencia marca un antes
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno ratifica que no

El Gobierno ratifica que no aplicará la ley de discapacidad y descree del pedido de remoción contra Francos

Burlando pidió que protejan a los testigos que declararon en contra de Makintach y advirtió hostigamientos de la jueza

Entre Ríos: un hombre de 45 años perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba

Las ventas de los supermercados cayeron 2,1% en julio, pero se mantienen “en verde” en el acumulado anual

Realizan una marcha para pedir la aparición de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

INFOBAE AMÉRICA
Así funciona Bre-B, el sistema

Así funciona Bre-B, el sistema que permite transferencias instantáneas sin número de cuenta

Alemania impulsa la modernización de la Bundeswehr frente a la creciente amenaza rusa

Europa y el régimen de Irán acordaron seguir con las consultas sobre las sanciones por la cuestión nuclear iraní

Miles de iraníes se manifestaron frente a la ONU para exigir el fin del régimen de los ayatollahs

Trump adelantó que se reunirá con Lula la próxima semana: “Hay una química excelente”

TELESHOW
Karina Jelinek se sinceró sobre

Karina Jelinek se sinceró sobre su pelea y reconciliación con Flor Parise: “Estaba cansada”

Federico D’Elía confirmó que no se hará la película de Los ﻿Simuladores y contó los motivos

La actitud de la China Suárez al dejar a sus hijos en la casa de Benjamín Vicuña: el video

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina: “Cursando un episodio de injuria pulmonar”

Fernando Burlando contó detalles desconocidos de la escena del robo a la casa de Pampita