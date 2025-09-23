Científicos alertan que la contaminación del aire impacta en la salud ocular de los niños

La exposición a contaminación del aire durante la infancia perjudica el desarrollo de la salud ocular de los niños, según científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación del aire no solo afecta la salud respiratoria de los niños, sino que también puede alterar su visión.

Así lo plantearon investigadores en un estudio científico. Asimismo, sugirieron que la exposición a menores niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) y partículas finas PM2.5 se asocia con una mejor salud visual en la infancia.

Estos hallazgos, que fueron publicados en la revista PNAS Nexus de la editorial de la Universidad de Oxford, sugieren que mejorar la calidad del aire podría proteger e incluso favorecer la visión de los más pequeños, especialmente durante los primeros años escolares.

Aunque la herencia influye, el estudio demuestra que mejorar el aire en las aulas puede tener un impacto real en la prevención de la miopía y otros problemas de visión

Los investigadores analizaron cómo los factores ambientales, genéticos y de estilo de vida interactúan en el desarrollo visual infantil.

Utilizaron técnicas avanzadas de aprendizaje automático para evaluar la visión de niños en edad escolar y su relación con los niveles de contaminación atmosférica en sus entornos.

Los resultados muestran que los niños que viven en áreas con aire más limpio presentan una mejor agudeza visual sin necesidad de corrección óptica, incluso después de considerar otros factores como la genética y el uso de dispositivos electrónicos.

Los investigadores señalaron que la contaminación del aire emerge como un factor de riesgo ambiental modificable, a diferencia de los factores genéticos o ciertos hábitos de vida.

El dióxido de nitrógeno y las partículas PM2.5, principales responsables del deterioro visual infantil.

Entre los contaminantes analizados, el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas finas PM2.5 se identificaron como los principales responsables del deterioro visual.

Aunque la predisposición genética y el tiempo frente a pantallas siguen siendo determinantes en el desarrollo de la miopía infantil, la investigación subrayó que la calidad del aire puede influir de manera significativa, especialmente en las etapas más tempranas de la vida escolar.

Uno de los supervisores del estudio señaló que el aire limpio no solo es importante para la salud respiratoria. Es clave para la salud visual.

Por lo cual, mejorar la calidad del aire podría ser una intervención estratégica valiosa para proteger la vista de los niños durante sus años de desarrollo más vulnerables.

El mecanismo por el cual la contaminación afecta la visión infantil se relaciona con varios procesos.

La calidad del aire influye más en la visión de los niños que factores genéticos o el uso de pantallas.

El aire contaminado puede provocar inflamación y estrés en los ojos, reducir la exposición a la luz solar —fundamental para el desarrollo ocular saludable— y desencadenar cambios químicos que alteran la forma del ojo, favoreciendo la aparición de miopía.

Estos efectos se suman a los ya conocidos riesgos asociados a la contaminación atmosférica, ampliando el espectro de consecuencias para la salud infantil.

El estudio también identificó que los niños de primaria son especialmente sensibles a los efectos de la contaminación del aire.

En este grupo, la mejora de la calidad del aire se tradujo en los mayores beneficios para la agudeza visual sin corrección.

Por el contrario, los adolescentes y aquellos con miopía avanzada mostraron una menor respuesta a los cambios ambientales, ya que en estos casos la genética tiene un peso mayor en la evolución de la condición visual.

Los investigadores vinculan aire limpio con mejor visión en niños.

Esta diferencia sugiere que las intervenciones ambientales resultan más efectivas cuando se aplican en edades tempranas, antes de que los problemas visuales se agraven.

En cuanto a las medidas de prevención, los investigadores propusieron varias estrategias para reducir la exposición de los niños a la contaminación.

Entre ellas, mencionaron la instalación de purificadores de aire en las aulas, la creación de zonas de aire limpio alrededor de los centros escolares para limitar la contaminación por tráfico y el cierre de calles a los vehículos durante los horarios de entrada y salida escolar.

Expertos proponen purificadores y zonas de aire limpio en escuelas para proteger la salud ocular infantil.

Esas acciones podrían contribuir de manera significativa a la protección de la salud visual infantil, dado el tiempo considerable que los niños pasan en el entorno escolar.

Si bien los factores genéticos no pueden modificarse, el entorno en el que crecen los niños sí puede mejorarse.

Actuar en las primeras etapas del desarrollo visual, antes de que la miopía se vuelva severa, ofrece una oportunidad real para marcar una diferencia positiva en la salud ocular de las nuevas generaciones.