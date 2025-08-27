Ciencia

El café podría interferir en la acción de algunos antibióticos, según un nuevo estudio

La investigación reveló que la popular infusión tendría influencia en el accionar de fármacos antimicrobianos. El hallazgo abre interrogantes sobre cómo los hábitos diarios pueden obstaculizar la efectividad de los tratamientos médicos

La cafeína reduce la eficacia
La cafeína reduce la eficacia de ciertos antibióticos en Escherichia coli, según un estudio internacional (Freepik)

Una taza de café podría estar reduciendo la eficacia de ciertos antibióticos en la bacteria Escherichia coli, según un estudio reciente realizado por un equipo internacional de investigadores de las universidades de Tubinga y Wurzburgo, Alemania.

El trabajo identificó que la cafeína altera el funcionamiento de las proteínas de transporte bacterianas, reguladas por la proteína Rob, lo que disminuye la absorción de medicamentos como la ciprofloxacina.

Este hallazgo plantea nuevas interrogantes sobre el impacto de sustancias cotidianas en la resistencia bacteriana y la efectividad de los tratamientos antimicrobianos.

Cafeína y proteínas de transporte en Escherichia coli

Una mejor comprensión de la
Una mejor comprensión de la resistencia bacteriana de bajo nivel permitirá desarrollar estrategias más efectivas para combatir las infecciones y mejorar la eficacia de los antibióticos (Reuters)

El estudio, dirigido por Ana Rita Brochado y Christoph Binsfeld, analizó el efecto de 94 sustancias químicas, entre ellas ingredientes alimentarios y medicamentos, sobre la capacidad de E. coli para controlar el paso de compuestos a través de su membrana.

Los resultados mostraron que cerca de un tercio de estas sustancias modificaron la actividad genética relacionada con los sistemas de transporte celular. Sin embargo, la cafeína sobresalió por su capacidad para reducir la absorción de ciertos antibióticos, fenómeno que los autores describen como una interacción antagónica.

El mecanismo identificado se basa en el papel central de la proteína Rob, un regulador genético que intervino en aproximadamente un tercio de los cambios detectados en la expresión de genes de transporte.

Al respecto, Brochado explicó que “la cafeína desencadena una serie de eventos que comienzan con el regulador genético Rob y culminan en la alteración de varias proteínas de transporte en E. coli, lo que a su vez reduce la absorción de antibióticos como la ciprofloxacina”. Así, la presencia de cafeína en el entorno bacteriano puede debilitar la acción de estos medicamentos al limitar su entrada en la célula.

Limitaciones del estudio y diferencias entre bacterias

La cafeína no afecta de
La cafeína no afecta de igual manera a todas las bacterias: en Salmonella enterica no se observó el mismo impacto sobre la absorción de antibióticos (Foto: UNAM)

Los experimentos se realizaron exclusivamente en condiciones de laboratorio. Por ahora, no existe evidencia sobre cómo este mecanismo podría funcionar en seres humanos ni sobre la cantidad de café necesaria para afectar la respuesta a los antibióticos en un contexto clínico. Los investigadores consideran que serán necesarios estudios adicionales para determinar si el consumo de cafeína puede tener un impacto real en la eficacia de los tratamientos antibióticos en personas.

El efecto observado tampoco se replicó en todas las bacterias analizadas. En el caso de Salmonella enterica, una bacteria patógena relacionada con E. coli, la cafeína no mostró el mismo impacto sobre la absorción de antibióticos. Esta diferencia sugiere que la respuesta a estímulos ambientales como la cafeína puede variar entre especies bacterianas, posiblemente debido a divergencias en las vías de transporte o en la contribución de estas proteínas a la absorción de medicamentos.

Los investigadores destacan la importancia
Los investigadores destacan la importancia de analizar la interacción entre sustancias de la dieta y medicamentos en la lucha contra la resistencia antimicrobiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio contribuye a la comprensión de la llamada resistencia bacteriana de bajo nivel, un fenómeno que no implica la presencia de genes de resistencia clásicos, sino adaptaciones sutiles en la regulación y respuesta ambiental de las bacterias. Comprender estos mecanismos resulta esencial para optimizar los enfoques terapéuticos y decidir qué sustancias se administran durante el tratamiento, en qué cantidad y si es necesario considerar la interacción con otros compuestos presentes en la dieta o el entorno.

Las implicaciones de este trabajo han sido resaltadas por los propios investigadores. La profesora Karla Pollmann subrayó que “esta investigación fundamental sobre el efecto de las sustancias consumidas a diario subraya el papel vital de la ciencia en la comprensión y la resolución de problemas del mundo real”. El equipo considera que una mejor comprensión de la resistencia bacteriana de bajo nivel permitirá desarrollar estrategias más efectivas para combatir las infecciones y mejorar la eficacia de los antibióticos.

A partir de estos resultados, los autores señalan que el próximo desafío será identificar los factores clave que determinan las funciones de transporte en distintas bacterias, una tarea compleja pero fundamental para avanzar en la lucha contra la resistencia antimicrobiana.

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Científicos realizaron el registro más detallado del comportamiento de estos animales en Tanzania. Los resultados permitieron analizar teorías clásicas sobre el origen de la marcha erguida en dos piernas de los ancestros humanos

Bennu, el asteroide que guarda polvo más antiguo que el sistema solar: qué revelan sus muestras

Contiene partículas anteriores a los 4.600 millones de años y originadas en zonas remotas del espacio interestelar

Tormentas de arena en Estados Unidos: por qué se producen estos fenómenos y cómo impactan en la salud

Estos eventos, cada vez más frecuentes en regiones áridas, surgen por la combinación de factores como sequía y degradación del suelo. Cuáles son los principales riesgos para las personas expuestas

De Djokovic a LeBron y Brady: cómo los atletas de élite desafían la edad gracias a la plasticidad neuronal

Control emocional, estrategias de recuperación y capacidad de aprendizaje son claves para que figuras del deporte internacional se mantengan en un nivel competitivo excepcional

Kale: qué parte de la hoja elegir para aprovechar mejor sus beneficios, según científicos

Investigadores identificaron diferencias en el perfil nutricional entre las distintas zonas del vegetal y detallaron cómo cada una puede aportar compuestos clave para el organismo

Tres de cada diez empresas prevén una reducción de su planta de personal antes de fin de año

Bennu, el asteroide que guarda polvo más antiguo que el sistema solar: qué revelan sus muestras

Los cuatro principales candidatos a la gobernación de Corrientes cerrarán sus campañas y habrá presencias nacionales

Clases de Word y Excel, la capacitación obligatoria que empezará a exigir Villarruel en el Senado

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Comienza el Festival de Venecia, una gran ventana al mejor cine del mundo

Rodrigo Paz sugirió a Jorge “Tuto” Quiroga renunciar a la segunda vuelta para acelerar la transición en Bolivia

Le Corbusier, un visionario que anticipó los desafíos ambientales de la arquitectura contemporánea

La angustia y el desánimo pueden ser motores de cambio en la era de la pospandemia

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal