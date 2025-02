Preocupaciones sobre los químicos en plásticos reciclados: ¿riesgo real o alarma exagerada?

El hallazgo plantea interrogantes sobre los efectos del reciclaje de plásticos en la salud humana (Freepik)

Un reciente estudio científico citado por New Scientist generó alarma al señalar que los utensilios de cocina de plástico negro podrían contener niveles peligrosos de retardantes de llama, sustancias químicas asociadas a problemas de salud. Sin embargo, la investigación contenía un error numérico que magnificaba las concentraciones reportadas.

A pesar de la corrección, el hallazgo de estos compuestos en un alto porcentaje de productos reciclados plantea preguntas sobre el impacto del reciclaje de plásticos en la salud humana y el medio ambiente.

Los riesgos de los retardantes de llama en plásticos reciclados

Los retardantes de llama, especialmente aquellos con bromo, se relacionaron con alteraciones en el desarrollo, debilitamiento óseo y disrupciones endocrinas. Estos compuestos son persistentes y se acumulan tanto en los organismos vivos como en el entorno.

Lo preocupante es que no se agregan intencionalmente a los utensilios de cocina, sino que provienen del reciclaje de plásticos de aparatos electrónicos, donde originalmente se empleaban para prevenir incendios causados por sobrecalentamiento.

Un informe de Greenpeace de 2023 advirtió sobre la contaminación que puede surgir durante el reciclaje, ya sea por la creación de nuevos compuestos debido al calor del proceso o porque los plásticos ya han estado en contacto con sustancias tóxicas antes de ser reutilizados.

“No sabes lo que las personas hacen con el plástico en casa”, explica Bethanie Carney Almroth, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Y agregó: “Podría usarse para almacenar gasolina y luego terminar en el cubo de reciclaje, absorbiendo sustancias químicas que persisten en el material”.

Utensilios reciclados podrían mantener sustancias tóxicas absorbidas previamente (Freepik)

Carney Almroth y su equipo encontraron cientos de contaminantes, incluidos pesticidas y fármacos, en plásticos reciclados recolectados en 13 países, lo que sugiere que la contaminación de estos materiales es un problema global.

¿Existe evidencia de daño a la salud?

El impacto de estos químicos en la salud humana sigue siendo un tema de debate. Si bien existen estudios que vincularon los retardantes de llama bromados con diversas afecciones, desde problemas en el desarrollo hasta enfermedades cardiovasculares, la evidencia aún no es concluyente.

Además, la regulación de estos compuestos es limitada: solo el 1 % de los químicos presentes en plásticos están regulados a nivel mundial, lo que impide determinar con precisión si las personas están expuestas a niveles peligrosos.

Sin embargo, un análisis reciente de 1.700 estudios sobre químicos derivados del plástico encontró que las personas con mayores niveles de estos compuestos en su sangre y orina presentaban una mayor incidencia de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

¿Cuándo es más riesgoso el uso de plásticos reciclados?

Los utensilios de cocina de plástico negro podrían contener niveles altos de metales pesados y retardantes de llama (Freepik)

Los utensilios de cocina de plástico negro suelen ser objeto de mayor preocupación por dos razones: podrían contener niveles más altos de metales pesados y retardantes de llama, y su uso implica condiciones que facilitan la liberación de estos compuestos en los alimentos.

“El calor es un factor importante”, señala Carney Almroth, quien amplía: “El contacto con grasas y los alimentos ácidos, como los tomates, también pueden aumentar la migración de químicos desde el plástico hacia los alimentos”. Esto se debe a que los retardantes de llama no son solubles en agua, pero sí pueden filtrarse con mayor facilidad en aceites y otras sustancias grasas.

Más allá de los utensilios de cocina, estos compuestos también fueron detectados en juguetes de plástico en el Reino Unido, lo que genera preocupación debido a que los niños tienden a llevar estos objetos a la boca. Aunque los químicos pueden evaporarse o perderse por abrasión con el tiempo, los productos más nuevos podrían contener concentraciones más altas.

En el caso de los textiles hechos con plásticos reciclados, el riesgo parece ser menor, ya que es poco probable que provengan de residuos electrónicos, aunque la falta de regulación hace difícil evaluar su seguridad.

¿Se deben evitar los plásticos reciclados?

Sobre si es recomendable evitar los plásticos reciclados, la comunidad científica aún no llegó a un consenso. Carney Almroth recomienda precaución en el caso de materiales en contacto con alimentos, mientras que en otros usos la exposición sería mucho menor y, por ende, el riesgo podría no ser significativo.

Expertos evalúan riesgos potenciales de plásticos reciclados en diferentes usos (Freepik)

Por su parte, Stuart Harrad, de la Universidad de Birmingham, sugiere que la exposición a estos químicos no significa necesariamente que sean perjudiciales. “El hecho de estar expuesto a algo no implica que vaya a causarte daño”, señala. No obstante, advierte que la población desconoce la cantidad de sustancias químicas a las que está expuesta en su vida diaria.

El dilema del reciclaje de plásticos

El reciclaje sigue siendo una práctica esencial para reducir la contaminación ambiental, pero el hallazgo de contaminantes en plásticos reciclados plantea la necesidad de una mayor regulación. “No solo reciclas el plástico; también reciclas todo lo que viene con él”, concluye Harrad.

La solución parece estar en mejorar los procesos de filtrado y control de los materiales reciclados, asegurando que los plásticos contaminados no regresen al mercado en productos de uso cotidiano. Sin embargo, mientras no existan regulaciones más estrictas, la preocupación seguirá generando debate.