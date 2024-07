Día del meteorólogo en Argentina: cómo es el trabajo de quienes pronostican el tiempo

Comunicación: se relaciona con el acceso a Internet, que son todas herramientas que hacen al trabajo diario de un meteorólogo. Siempre se dice que un pronóstico puede ser perfecto, pero no tiene ningún sentido si no ayuda a una persona a tomar mejores decisiones o salve sus bienes o incluso su vida. Hay una idea, una concepción muy importante en los últimos años, de incluir a la parte social, si se quiere, en todo esto que tiene que ver con acercar la meteorología, la información de valor hacia la sociedad. Entonces, “ahí me parece que se vuelve también muy relevante en cuanto a instrumentos, hablar de las comunicaciones en general a través de la radio, TV y por supuesto en las redes sociales, toda herramientas que nos ayudan a llevar la información de vital importancia muchas veces hacia el usuario final, que es el ciudadano, que en definitiva es el que va a tomar esta información para tomar mejores decisiones”.