Fortaleza mental y estado físico: cómo llega la Selección Argentina a la final del Mundial Qatar 2022

La Selección Argentina disputará el trofeo máximo del fútbol este domingo contra Francia (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Falta un pasito nada más para conseguir la gloria eterna. Falta jugar un partido más, que no es uno más. Se trata nada menos que el partido más importante que un jugador de fútbol puede disputar: la final del Campeonato Mundial. Y es por ello que los jugadores buscan llegar a la cita máxima en plenitud física y mental.

Argentina y Francia tienen dos campeonatos mundiales en su haber. Y ambas naciones buscan coser en su camiseta su tercera estrella mundialista. ¿Quién lo logrará? ¿Cómo llegan ambos equipos al domingo?

El director técnico Lionel Scaloni ya probó que no le importa mandar al banco de suplentes a cualquier jugador del equipo, menos Messi. Todos saben que el que no está en plenitud, puede no ser titular o incluso no jugar el partido. Y esa plenitud no es solo física, sino también mental.

Entonces, ¿qué fortaleza mental deben conseguir para estar óptimos y vencer al rival? Infobae conversó con expertos en salud mental que analizaron cómo llega un jugador a este partido histórico, teniendo en cuanta las similitudes y diferencias que tienen Argentina y Francia.

El astro argentino Lionel Messi saluda a los simpatizantes de Argentina tras el tercer gol del equipo frente a la selección de Croacia en el partido de la semifinal del Mundial de Qatar en el Estadio Lusail en Qatar. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

“El primer punto es que Argentina siente en este momento, a partir de al exitosa identificación que hubo entre la ciudadanía y el equipo, un respaldo anímico y afectivo muy importante. Esto refuerza sin dudas el gran éxito que fue esta selección, que ha logrado conformar un equipo más que una suma de individualidades. Esto es muy importante porque se conformaron como si fuera un gran equipo, que tiene adentro otros dos equipos: la selección por un lado y la selección junto a la ciudadanía por el otro. Y eso un punto de fuerza muy importante”, explicó a Infobae el doctor José Eduardo Abadi, reconocido médico psiquiatra.

“La situación actual es de relax y de más apacibilidad. Tiene que ver con un sentimiento recíproco tanto de argentinos y de los jugadores, de mutuo reconocimiento y agradecimiento. Esto brinda una tranquilidad enorme porque destierra el temor a la condena. El equipo argentino ya ha sido respetado, consagrado como el actor de un importantísimo resultado y desarrollo. Por ende, si gana será coronar todo eso ante la ciudadanía, regalándole una alegría necesaria por el nivel bajísimo de alegrías que estamos teniendo”, agregó el experto.

Miles de simpatizantes argentinos celebraro n el triunfo de Argentina ante Croacia por 3-0, y los jugadores se hicieron eco de ese reconocimiento (REUTERS/Agustin Marcarian)

Abadi precisó que hay un punto muy importante, también, que se respira de algún modo adentro y afuera de la cancha: “No hay narcisismo y no hay semidioses. No hay ídolos: hay protagonistas, jugadores, deportistas admirables, humanos, terrenales, que juegan bien porque se esfuerzan”.

“Además, tienen un líder que es Lionel Messi, que no pretende ser un personaje divino, sino un ser humano muy talentoso que crea a su alrededor pequeños líderes, lo cual es enormemente diferente y saludable. Saca todo lo del pensamiento mágico y hace entender que los logros dependen no solo de lo que se desea sino de aquello que se quiere. Para querer algo, a diferencia de desearlo, hay que poner voluntad, esfuerzo, paciencia, respeto, solidaridad, y yo diría salir de slogans que son infantiles e inhibitorios como eso que dicta sobre gloria eterna o fracaso”, indicó le médico psiquiatra.

Pero además de la fortaleza mental, el rendimiento físico es fundamental para estar a la altura de la exigencia que demanda una final de la Copa del Mundo. Consultado por Infobae, Jorge Franchella, médico cardiólogo y especialista en medicina del deporte analizó cómo llega físicamente la Selección Nacional al partido del domingo.

Messi es el capitán y líder de un equipo unido (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

“Desde el punto de vista fisiológico, cuando entrenás o cuando jugás, provocás un estrés en el músculo, que se deteriora y, al descansar, vuelve a estar igual o mejor: esto se llama sobrecompensación. El músculo queda mucho mejor. El efecto dura tres días y se va apagando si no hacés algo o entrenás. El que hace actividad física cada cinco días es como si no hiciera nada, vuelve a cero. De ahí que entrenar tiene una intensidad y duración para correr y parar. El entrenamiento está en las pausas, en el momento en el que el músculo se está recuperando. Cuando ya tenés un nivel de entrenamiento y participás en un mundial, no estás en un período en el que querés que el músculo esté cada vez mejor, si no que buscás que se recupere lo suficiente para la próxima vez (el próximo partido)”, precisó Franchella a Infobae.

Entonces de acuerdo a la intensidad con la que se trabajó se necesita un tiempo de recuperación. La memoria de un músculo ante un esfuerzo dura tres días. Si no tenemos lesiones, se necesita de un cierto tiempo de recuperación. En las primeras etapas de un mundial -fase de grupos- es particular, porque se hace algo que no es tan natural -jugar frecuentemente- y se compite con una gran exigencia.

Emiliano Martinez ha sido un pilar importante para mantener vivo al equipo a nivel psicológico (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

“Estos jugadores tienen talento y genes especiales. Y llegan al mundial bien entrenados. En la primera fase se jugaba con un cierta frecuencia para que todos se recuperen de la misma manera. Pero ahora, en la segunda fase, venimos del martes de tener un episodio de estrés de los músculos, y pensamos al resto de la semana como regenerativo. Por eso hicieron ejercicios en bicicletas, esa es una manera de recuperar al músculo lo más rápido posible y ponerlo de nuevo en una condición completa para hacer actividad física. Los tiempos que tenemos esta vez, desde la recuperación muscular y el entrenamiento, nos vienen bien. De todas maneras, si hay un jugador que tiene una lesión se entra ya en una variante más bien individual. Ahí habría que ver cuál es la situación”, sostuvo el experto médico deportólogo.

El cerebro y los músculos

Francella hizo mención sobre cómo juega la cabeza a la hora de estar en plenitud física. “Una cosa que incide en este tiempo de espera y de recuperación es el estrés mental, que actúa sobre los músculos y hace que se contracturen y se muevan de otra manera, más allá de que sean jugadores profesionales. Evidentemente hay un componente distinto no sólo de cansancio sino también de recuperación. Los tiempos que tiene Argentina esta vez son adecuados para tener a toda la gente que no esté lesionada en condiciones físicas para el domingo”, señaló el experto a Infobae.

Y respecto a la unión que se observa en los jugadores y cómo se llevan, apuntó: “Da la impresión que este grupo logró empatía y eso genera fortaleza mental para los jugadores. Este equipo tiene la fortaleza de la amistad, de la motivación, y eso es un valor fuerte. No son 11 personas que corren al mismo tiempo con talento y nada más. Es muy lindo ver que ellos logran un plus por la motivación que les genera compartir. En ese sentido, no es una debilidad el hecho de esperar o llegar a la final: han logrado que sea una felicidad”.

Lionel Messi y Julián Álvarez celebran luego del gol que el juvenil ex jugador de River anotó para Argentina en la victoria 3-0 ante Croacia en la semifinal de la Copa Mundial. (AP Foto/Martin Meissner)

“Solo se pierde lo que se tiene: nunca vas a perder algo que nunca tuviste. Llegamos a una final, trataremos de ganarla pero hay 30 equipos que nunca van a correr ese riesgo. Es fantástica la oportunidad de ser uno de los dos que la puede ganar y ellos lo ven de ese modo. Tienen una fortaleza. Este equipo viene de un proceso, de una amistad. Hay muchachos jóvenes y es un equipo soñado para Messi, que está teniendo un hibrido entre la experiencia y la potencia. Los tres pilares de este equipo son potencia, capacidad y juventud (Alexis Mac Allister, Julián, Enzo, son los mejores ejemplos de esto último). Es hermoso tener la oportunidad de ganar un mundial”, concluyó Franchella.

Por su parte, Abadi dejó un mensaje importante: “Es una competencia deportiva, no una guerra. Son victorias y logros admirables o fracasos o derrotas que lamentamos, pero hasta ahí llega. Salgamos de la versan mitológica clásica. Hay una subjetividad grupal sobre la que hay que trabajar y que tiene su propio mapa: cada uno se inscribe en su propia singularidad. Los jugadores titulares deben sentirse muy acompañados por los otros jugadores, los suplentes, que gritaban de alegría y se sentían tan victoriosos como ellos. Este es un ejemplo bastante ajeno a la cotidianidad de nuestro país. Cuando un argumento supera lo singular para convertirse en grupal, permite pensar en proyectos de comunidad. Argentina llega muy bien a la final”.

Argentina, un equipo unido y lleno de ilusión para ganar la Copa del Mundo Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach )

“Ya se saben queridos, aprobados. La sensación que tenían de responsabilidad frente a la expectativa fue cumplida. Se sienten confiados y seguros porque han tenido muchos logros”, agregó el especialista.

Y finalizó: “Saben sin narcisismo ni magia que dependerán de cómo jueguen y de cómo jueguen los otros. Somos humanos y mortales en el deporte, no es una guerra. Están esperando lo que viene, pero es esencial sentir que se han cumplido ciertos objetivos. Están con mucha esperanza de volver a ganar y con un optimismo que no es ingenuo: es un optimismo lúcido, que tiene que ver con los resultados que se consiguieron hasta ahora. Eso da muchísima energía”.

