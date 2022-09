En el mundo se producen 121 millones de embarazos no deseados cada año

Por día ocurren 331 mil embarazos no deseados en el mundo según datos de la ONU

Este 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Anticoncepción. La fecha fue instaurada en 2007 y es apoyada por una coalición de 10 organizaciones no gubernamentales internacionales y diferentes sociedades médicas con la idea de promover información accesible y consciencia en el uso de estos métodos para la prevención no sólo de embarazos no deseados sino también de enfermedades por transmisión sexual.

Los últimos datos que surgen del informe Estado de la Población Mundial 2022 realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encienden las alarmas: a nivel global, casi la mitad de los embarazos de mujeres y de niñas no son intencionales. Esta cifra se compone de 121 millones de casos anuales y 331 mil diarios. Como parte de la misma problemática, otros estudios sugieren que al menos 160 millones de mujeres a nivel global no tienen cubiertas sus necesidades anticonceptivas.

El informe “Visibilizar lo Invisible: la necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales” del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA, por sus siglas en inglés), advirtió que esta crisis de derechos humanos tiene “profundas consecuencias para las sociedades, las mujeres y las niñas y la salud mundial”.

En Argentina, las pastillas anticonceptivas ocupan el segundo lugar como método de anticoncepción después de los preservativos

Según la investigación de la ONU, más del 60% de los embarazos no deseados terminan en aborto y se estima que el 45% de todos los abortos son inseguros, lo que representa entre el 5% y el 13% de todas las muertes maternas registradas, según el Informe del Estado de la Población Mundial 2022 del UNFPA.

En Argentina, según estimaciones del Banco Mundial, el 70% de las mujeres que tienen entre 15 y 49 años utiliza anticonceptivos. Asimismo, la doctora y especialista en ginecología infanto juvenil y anticoncepción, Marisa Lavobsky (MN 84376), había señalado en Infobae que las pastillas anticonceptivas ocupaban el segundo lugar -detrás de los preservativos- como método de prevención en el país.

Desde 2015, la ONU tiene entre sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aquel que llama a “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. En ese marco, el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva es un mandato necesario e indiscutible.

Seis tipos de métodos conceptivos gratuitos, hacen parte de la estrategia de salud y cuidado sexual por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá Foto vía bogotá.gov.co

Recientemente, en Buenos Aires, la compañía multinacional Organon, que se dedica a la salud femenina, coordinó el conversatorio “Empoderar a las mujeres sobre su salud impacta nuestro futuro”, en el marco del Día Internacional de la Anticoncepción.

“La salud sexual se aborda en todas las edades y desde allí nos tiene que convocar, es importante la autonomía y la libertad de poder elegir. Hay que empezar a conocerse a una misma para relacionarse con el otro. La salud sexual es un momento de salud y no de enfermedad, por eso queremos abordarlo desde la prevención”, destacó la médica ginecóloga Melisa Pereyra.

La ONU advierte que es esencial el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Por su parte, la sexóloga Julia Santecchia señaló que “somos seres sexuados desde la concepción. Si nos sentimos bien en el área sexual nos vamos a sentir bien en otros ámbitos. El impacto en la salud mental impacta en la salud sexual y tener una sexualidad plena tiene que ver con poder estar en tiempo presente. Hay que abordar la situación de cada paciente en su contexto integral”.

En ese sentido, la ginecóloga Silvina Pradier llamó a “abrir el panorama de todos los métodos posibles, y reforzar siempre el concepto del doble método”. A su vez, señaló que no hay que perder de vista “que la sexualidad de la mujer es multifactorial, por lo que es necesario encarar un abordaje basado en cómo está la mujer con respecto a un todo”.

Las tres especialistas aconsejaron a acercarse a los centros de salud para conocer todas las opciones posibles, ya que “lo principal en estos temas es hablar desde la verdad y nunca juzgar”. ¿Por qué? “Porque en tiempos de sobreinformación es primordial siempre acudir a un profesional y tener un asesoramiento y acompañamiento personal para posibles tratamientos y acompañamientos de anticoncepción. La sexualidad se aprende toda la vida. Es un aprendizaje y un proceso. Hay que fomentar el autoconocimiento y el estar a solas con nosotras mismas”, dijeron.

