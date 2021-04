Se suman más sociedades científicas al rechazo de los dichos del Presidente acerca del “relajo del sistema de salud”

El conjunto de colegios, asociaciones y sociedades científicas se dirigieron al mandatario a los efectos de expresarle su desacuerdo por sus expresiones públicas (AFP)

Luego de los dichos de Alberto Fernández durante el anuncio de nuevas restricciones en los que acusó a parte del sistema de salud de relajarse en las últimas semanas, la Asociación Argentina de Angiología y Cirugía Cardiovascular, la Federación Argentina de Cardiología, el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares, el Colegio de Cardioangiólogos Intervencionistas y la Sociedad Argentina de Cardiología , difundieron un comunicado en el que manifestaron que “jamás perdieron el eje de las prioridades en esta pandemia mundial”.

Este miércoles, después de enumerar motivos por los que aumentaron los casos y las muertes de coronavirus en las últimas semanas, Fernández sostuvo que “ el sistema sanitario también se ha relajado. En un tiempo donde los contagios estaban disminuyendo abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar pero que creyeron que era oportuno tratarlos ahora y, así, en el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el coronavirus”.

Tras esas declaraciones, el conjunto de colegios, asociaciones y sociedades científicas se dirigieron al mandatario a los efectos de expresarle su desacuerdo por sus expresiones públicas. “ Nuestras instituciones médicas y científicas, a diferencia de sus dichos, consideran que la actitud y aptitud del cuerpo profesional médico y de todos los trabajadores de la salud de la República Argentina han tenido y mantienen un comportamiento ejemplar de profesionalidad y valor para enfrentar esta enfermedad pandémica , pagando muchos de nuestros colegas el alto costo de su fallecimiento y de lesiones colaterales como producto del contagio contraído”, reza el comunicado.

“Nuestras instituciones jamás perdieron el eje de las prioridades en esta pandemia mundial; pero esto no implica postergar tratamientos a pacientes en situación de gravedad o con la posibilidad de aparición de complicaciones por ausencia o por inacción médica, que lindarían con la imprudencia o negligencia profesional. Existen patologías cuyo tratamiento no puede ser pospuesto, y si hoy las camas de internación o de terapia intensiva se encuentran ocupadas, mucho tiene que ver con la asignación oportuna de prioridades en el contexto de la pandemia y representan una consecuencia no deseada por haber sido previamente diferidas”, expresaron.

Por su parte, en una carta dirigida a Fernández en nombre de la comisión directiva del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), el médico cardiólogo y presidente de la institución, Diego Grinfeld, aseveró: “Lo que se ha relajado son los controles y las actividades en prevención y detección del virus. Las cirugías programadas salvan vidas también y los controles médicos programados evitan males peores . Nos gustaría saber la opinión de los pacientes a quienes se les realizaron esas ‘cirugías innecesarias’ gracias a las cuales pudieron retomar su vida normal, reinsertarse en la sociedad y evitar la progresión y el empeoramiento de las enfermedades”.

Y finalizó: “No se puede decir que la culpa es de las clínicas; las clínicas y hospitales deben tratar a todos los pacientes, sin importar la patología que presenten; la gente se muere también de otras enfermedades que tienen menos resonancia pública que el COVID-19″.

Alberto Fernández apuntó contra las clínicas privadas por el aumento del porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva (REUTERS)

En la misma línea, profesionales de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, la Asociación Civil Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires (ENDIBA), la Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopía Digestiva (FAAED) y la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, entre otros, aseguraron: “Desde el inicio de la cuarentena hemos cumplido con nuestro trabajo, que como el Presidente mencionó en varias oportunidades, es esencial. Así lo entendemos y seguiremos haciéndolo, y por eso hemos trabajado durante extensas horas, muchas veces sin descanso, para velar por cada persona que se acerca a los centros de salud”.

“Durante 2020 -continuaron- hemos tenido que lamentar miles fallecimientos por COVID-19, entre ellos colegas, amigos y compañeros de trabajo. Pero también hemos podido ver las terribles consecuencias que le han ocasionado a aquellos pacientes que no han tenido los diagnósticos y tratamientos correspondientes, a raíz de la pandemia y la falta de accesibilidad a sus respectivos médicos, que en muchísimos casos han devenido en desenlaces fatales”.

Los especialistas destacaron que “se considera imperioso que se sigan realizando los chequeos y estudios de diagnóstico pertinentes para evitar más fallecimientos producto de otras patologías y/o implicancias crónicas, por no haber sido atendidos en tiempo y forma”. “Tememos que las consecuencias de ello puedan ser incluso más graves que las de la pandemia. Tal como lo hemos hecho siempre, estamos en la primera línea de batalla no solamente para luchar contra este virus, sino contra las demás enfermedades que día a día afectan a la población. Es nuestra responsabilidad y así seguiremos haciéndolo”, concluyeron.

