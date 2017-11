Un estudio de la Fundación IVI (FIVI) demostró que la futura madre es capaz de modificar la genética de su futuro hijo aun cuando el óvulo proviene de otra mujer, como sucede en los casos de ovodonación. Esta investigación, liderada por los investigadores de IVI Felipe Vilella y Carlos Simón y titulada Hsa-miR-30-d, secreted by the human endometrium, is taken up by the pre-implantation embryo and might modify its transcriptome, fue publicada en la revista científica Development.