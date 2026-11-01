Operativo sanitario en Ezeiza: atendieron a turistas que llegaron desde Ushuaia con síntomas de intoxicación

Un grupo de turistas extranjeros recibió asistencia médica en el aeropuerto de Ezeiza tras un vuelo desde Ushuaia.

Guardar

Un grupo de turistas extranjeros que viajó desde Ushuaia a Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas recibió asistencia médica tras presentar síntomas compatibles con una intoxicación, en un operativo sanitario que concluyó a las 02:10 del domingo 1 de noviembre. Ninguno requirió traslado a un hospital y el aeropuerto mantuvo su operación habitual.

El episodio involucró a pasajeros que integraban el mismo grupo turístico y que venían de un viaje en crucero. Todavía no se confirmó qué producto pudo causar el cuadro ni dónde fue consumido.

PUBLICIDAD

Desde Aerolíneas Argentinas precisaron a Infobae que el comandante del vuelo AR1953, procedente de Ushuaia, avisó durante el trayecto que necesitaría asistencia sanitaria por la descompostura de varios pasajeros. Ese aviso puso en marcha los sistemas de emergencia aeroportuaria antes de que el avión aterrizara en Ezeiza.

El vuelo AR1953 aterrizó con un aviso previo de asistencia sanitaria

Los equipos de la aeroestación recibieron el vuelo y activaron un dispositivo de contingencia que comenzó la noche del sábado y se extendió hasta la madrugada.

De acuerdo con lo consignado por voceros de la aerolínea, el grupo era de 15 personas y algunas tenían manifestaciones más agudas, entre ellas vómitos y descomposturas, mientras que otros presentaban síntomas de menor intensidad.

PUBLICIDAD

Doce pacientes fueron atendidos en el puesto de Sanidad de Ezeiza; el último dejó ese sector a las 02:10.

El puesto de Sanidad de Ezeiza atendió a doce personas durante un operativo de emergencia médica.

Al llegar al aeropuerto, el personal sanitario les proporcionó hidratación y atención médica. Algunos recibieron medicación, pero ninguno necesitó ser derivado a un centro hospitalario, según pudo saber este medio.

“No hay indicios de que la contaminación haya sido causada por el servicio provisto durante el vuelo, ya que los pasajeros intoxicados eran parte de un grupo de turistas que habían recibido un mismo servicio de comidas en Ushuaia, y algunos integrantes de ese mismo grupo no abordaron el vuelo por ya tener síntomas en el propio aeropuerto”, informaron desde Aerolíneas Argentinas ante la consulta de Infobae.

PUBLICIDAD

Los pasajeros mencionaron que habían comido una hamburguesa durante el crucero y consideraron que no se encontraba en buen estado. Sin embargo, esa versión no permite establecer con precisión el lugar ni el alimento que originó la intoxicación. Por ahora, el posible vínculo con esa comida sigue sin confirmación.

La intoxicación alimentaria puede aparecer horas o días después de comer

Según Mayo Clinic, la intoxicación alimentaria es una enfermedad transmitida por alimentos que puede contraerse al consumir o beber algo contaminado. La provocan gérmenes u otros elementos dañinos presentes en comidas o bebidas.

Los especialistas médicos señalan que los efectos de una intoxicación por alimentos contaminados pueden manifestarse días después de la ingesta. (Visuales IA)

El malestar estomacal, las heces acuosas y los vómitos figuran entre sus manifestaciones frecuentes. Los síntomas pueden comenzar varias horas o varios días después de ingerir el alimento involucrado. En la mayoría de los casos, las personas presentan una forma leve y se recuperan sin tratamiento, aunque también pueden producirse cuadros graves o complicaciones.

PUBLICIDAD

Los síntomas dependen del agente que contaminó el alimento o la bebida

Las manifestaciones pueden surgir en pocas horas o hasta semanas después de la exposición, según la causa de la enfermedad. Entre los síntomas habituales se encuentran malestar estomacal, vómitos, heces acuosas —a veces con sangre—, dolor de estómago, calambres abdominales y fiebre.

Con menos frecuencia, el cuadro puede afectar el sistema nervioso. En esos casos puede haber visión doble o borrosa, dolor de cabeza, pérdida de movimiento en piernas y brazos —es decir, parálisis—, hormigueo o entumecimiento de la piel y debilidad.

La contaminación de alimentos y bebidas puede responder a bacterias, virus, parásitos que viven en los intestinos, sustancias químicas dañinas o toxinas. También pueden intervenir bacterias que transportan o producen toxinas y mohos que las generan. Los productos que contienen alguno de esos contaminantes se consideran alimentos o bebidas contaminados.

PUBLICIDAD