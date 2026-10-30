Salud

Qué es la esofagitis, la afección que llevó a Kim Kardashian a una intervención

La empresaria habló de su diagnóstico y de la preocupación que le generaron sus antecedentes familiares. Cuáles son las causas, los síntomas y los tratamientos de esta inflamación del esófago

Kim Kardashian
El padre de la celebridad, Robert Kardashian Sr., murió en 2003 a los 59 años debido a un cáncer de esófago (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Kim Kardashian reveló que fue tratada por esofagitis y que le retiraron “irregularidades” del esófago. La empresaria habló de su salud en el último episodio de “The Kardashians”, después de consultar a varios médicos por síntomas que la inquietaban desde hacía un tiempo.

Kardashian explicó ante las cámaras que se sentía distinta desde hacía un tiempo y que el dolor de garganta se había vuelto persistente. Tras consultar a más de un médico, recibió el diagnóstico durante una atención virtual.

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“Creo que tenés algo de inflamación en el esófago y creo que tenés esofagitis”, le indicó el profesional, según mostró el programa.

El caso adquirió una dimensión personal para Kardashian, cuyo padre, Robert Kardashian Sr., murió en 2003, a los 59 años, dos meses después de que le detectaran cáncer de esófago. La empresaria dijo que había compartido la situación con pocas personas por ese antecedente y por la incertidumbre que le generaban los estudios.

Qué es la esofagitis y cómo afecta al esófago

El esófago es un tubo muscular que conecta la boca con el estómago. Cuando su revestimiento interno se irrita o inflama aparece la esofagitis, una afección que puede provocar molestias al pasar los alimentos.

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No equivale a un diagnóstico de cáncer ni permite anticipar por sí sola una evolución determinada: se trata de un término que describe la inflamación y requiere identificar su origen.

Ilustración médica de un torso con corte anatómico del esófago enrojecido, la faringe, el estómago y el hígado sobre fondo celeste.
La esofagitis consiste en la irritación o inflamación del revestimiento interno del esófago y no equivale a un diagnóstico de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas más frecuentes incluyen dificultad o dolor al tragar, sensación de que la comida queda detenida, ardor detrás del esternón y reflujo ácido.

En algunos casos también puede haber dolor torácico. Por eso, los especialistas deben descartar otras causas de esos síntomas, entre ellas afecciones cardíacas, pulmonares o digestivas.

La fuente más habitual del problema es el reflujo gastroesofágico. Ocurre cuando el contenido ácido del estómago asciende de forma repetida y lesiona el revestimiento esofágico.

También existen formas asociadas a alergias, infecciones o medicamentos tomados por vía oral que permanecen demasiado tiempo en contacto con el esófago.

Kim Kardashian celebró sus 46 años con una cena exclusiva en Beverly Hills
La fundadora de SKIMS relató su preocupación mientras esperaba los resultados de los estudios (Instagram)

Causas de la esofagitis: reflujo, alergias, medicamentos e infecciones

La llamada esofagitis eosinofílica está relacionada con una respuesta alérgica. Para confirmarla, se analizan muestras de tejido obtenidas mediante biopsia y se busca una presencia elevada de eosinófilos, un tipo de glóbulo blanco vinculado con procesos inflamatorios y alérgicos. Algunos alimentos y alérgenos ambientales pueden actuar como desencadenantes en personas susceptibles.

Otra variante se asocia al uso de pastillas. Tomar medicamentos con poca agua, acostarse justo después de ingerirlos o hacerlo antes de dormir puede favorecer que el comprimido irrite el revestimiento del órgano.

Analgésicos como el ibuprofeno y algunos antibióticos están entre los fármacos que se han vinculado con esta forma de esofagitis, según MedlinePlus y Mayo Clinic.

Mujer con suéter gris vista de perfil y desde atrás, sentada junto a una mesa de madera mientras coloca una mano sobre su cuello.
La falta de atención médica ante una inflamación persistente puede generar cicatrices, estrechamiento del conducto y esófago de Barrett. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones bacterianas, virales o por hongos pueden ocasionarla con menor frecuencia. Su aparición es más probable en personas con el sistema inmunitario debilitado. Cada mecanismo exige un abordaje diferente, por lo que el diagnóstico no se limita a reconocer la inflamación.

Cómo se diagnostica la esofagitis: endoscopia, biopsias y estudios médicos

En el episodio, Kardashian relató que su médico le había propuesto iniciar medicación y luego realizar un procedimiento para examinar el área con mayor precisión. El avance del siguiente capítulo confirmó que se sometió a una cirugía por “irregularidades” que debían ser retiradas. No se difundieron detalles clínicos sobre la naturaleza de esas irregularidades ni sobre los resultados del procedimiento.

Una de las herramientas más precisas para estudiar la esofagitis es la endoscopia digestiva alta. El examen permite introducir una cámara flexible para observar directamente el interior del esófago y detectar erosiones, úlceras, zonas estrechas o cambios en el tejido. Durante el mismo procedimiento, el especialista puede realizar biopsias y analizar las muestras de tejido al microscopio.

Un vaso de agua, un blíster con comprimidos, un reloj despertador y una libreta abierta con un bolígrafo sobre una mesa de madera.
El tratamiento médico habitual contempla el uso de inhibidores de la bomba de protones y bloqueadores H2 para disminuir la acidez estomacal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health Publishing señala que el abordaje depende de la causa. Los medicamentos que disminuyen la producción de ácido, como los bloqueadores H2 y los inhibidores de la bomba de protones, suelen indicarse cuando existe reflujo.

Los casos vinculados con alergias, infecciones o fármacos requieren medidas específicas para cada origen. La mayoría de los cuadros mejora cuando se identifica y trata el factor que la provoca.

Síntomas de esofagitis y cuándo consultar a un médico

Sin tratamiento, una inflamación persistente puede dejar cicatrices y estrechar el esófago, lo que dificulta el paso de alimentos. También puede favorecer la deshidratación o una pérdida de peso no intencional si el dolor impide comer o beber con normalidad.

El reflujo crónico, por su parte, puede dañar las células del revestimiento y asociarse con el esófago de Barrett, una condición que debe controlarse médicamente.

Kardashian mantuvo en reserva su problema de salud por el antecedente de cáncer de esófago de su padre (REUTERS/Daniel Cole)
Kardashian mantuvo en reserva su problema de salud por el antecedente de cáncer de esófago de su padre (REUTERS/Daniel Cole)

Las guías de Mayo Clinic recomiendan consultar si los síntomas persisten durante varios días, no mejoran con antiácidos de venta libre o interfieren con la alimentación.

El dolor en el pecho que dura más de unos minutos, la sensación de alimento atascado, la falta de aire, los vómitos con sangre o la imposibilidad de ingerir líquidos requieren atención urgente.

Kardashian no informó públicamente el resultado de la intervención ni el plan de seguimiento médico. Su experiencia puso en primer plano una enfermedad frecuente que puede tener orígenes diversos y cuyo tratamiento debe definirse tras una evaluación profesional.

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