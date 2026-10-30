Exposición al humo de incendios forestales durante el embarazo vinculada al autismo

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JUEVES, 29 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La exposición al humo de incendios forestales durante el embarazo podría aumentar el riesgo de autismo en los niños, según un nuevo estudio.

Los niños tenían más probabilidades de ser diagnosticados con autismo si sus madres inhalaron humo de incendios forestales durante el embarazo, particularmente durante el segundo y tercer trimestre, informaron los investigadores el 26 de octubre en JAMA Pediatrics.

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Cada aumento de 0.75 microgramos por metro cúbico en la contaminación por partículas en el aire debido a incendios forestales se asoció con un 30% más de riesgo de un diagnóstico posterior de autismo, encontraron los investigadores.

"El humo de los incendios forestales puede viajar mucho más allá de las comunidades donde se están quemando los incendios, y la exposición puede ocurrir incluso cuando el humo no es visible", dijo la investigadora principal Dra. Stefania Papatheodorou, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de Rutgers en Nueva Jersey.

"Nuestros hallazgos destacan la importancia de estar conscientes de los eventos de incendios forestales y sus posibles efectos en la calidad del aire durante el embarazo", agregó en un comunicado de prensa.

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Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon los diagnósticos de autismo y TDAH entre más de 893,000 niños cubiertos por Medicaid entre 2007 y 2014.

El equipo luego utilizó datos de calidad del aire para estimar la exposición de las madres de los niños al humo de incendios forestales mientras estaban en el útero.

Los resultados mostraron un vínculo entre el humo de incendios forestales y el autismo, pero no con el TDAH.

La asociación con el autismo fue más fuerte para las exposiciones que ocurrieron después de la semana 15 del embarazo, dijeron los investigadores.

"El embarazo es un período de rápido desarrollo cerebral, cuando las exposiciones ambientales pueden interferir con procesos de desarrollo importantes", dijo Papatheodorou. "Nuestros hallazgos sugieren que las etapas media y tardía del embarazo pueden ser particularmente relevantes para comprender los posibles efectos del humo de incendios forestales en el desarrollo cerebral y el riesgo de autismo."

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La contaminación por partículas finas consiste en partículas de 2.5 micrones o menos de diámetro, según la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.. En comparación, un cabello humano tiene entre 50 y 70 micrones de ancho.

Estas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y contribuir a la inflamación en todo el cuerpo, lo que podría afectar el desarrollo fetal, especularon los investigadores. El estudio se suma a otras investigaciones que sugieren que las partículas de humo de incendios forestales pueden ser más dañinas que otros tipos de contaminación del aire, dijeron los investigadores.

"Estos hallazgos se suman a la evidencia sobre la exposición prenatal a la contaminación del aire y el neurodesarrollo infantil", dijo Papatheodorou. "Se necesitan estudios adicionales para confirmar la asociación y comprender mejor los posibles efectos del humo de incendios forestales."

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Mientras tanto, las personas embarazadas deberían revisar los informes locales de calidad del aire y seguir las recomendaciones de salud pública para grupos sensibles cuando los niveles de contaminación sean altos, sugirió Papatheodorou.

Las medidas de protección incluyen permanecer en interiores durante días de alta contaminación, usar filtración de aire y usar un respirador que filtre partículas mientras se está al aire libre, agregó.

Los médicos también deberían sugerir medidas de protección durante los chequeos prenatales, agregó Papatheodorou.

"El asesoramiento ambiental durante el embarazo por parte de los médicos es inadecuado", dijo. "A veces, los médicos ni siquiera son conscientes de estos riesgos."

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Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. tiene más información sobre el humo de incendios forestales y la salud.

FUENTE: Universidad de Rutgers, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2026