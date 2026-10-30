El uso de bolsas de nicotina aumenta entre los estadounidenses, según estudio

JUEVES, 29 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los sobres de nicotina están ganando popularidad en los Estados Unidos, ya que un número creciente de estadounidenses intenta convertirse en usuarios habituales de estos productos sin tabaco, según un nuevo estudio.
Más de 1 de cada 10 estadounidenses (10.2%) ha probado un sobre de nicotina, informaron los investigadores el 28 de octubre en la revista Addiction.
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Además, entre los usuarios de tabaco --personas que ya fuman, vapean o usan tabaco de mascar, por ejemplo-- aproximadamente 1 de cada 10 estaba usando sobres de nicotina en 2024. Eso es más del triple del 3% de usuarios de tabaco que los usaban en 2021, según el estudio.
Es un aumento rápido, dado que los sobres solo llegaron al mercado estadounidense hace una década, en 2016, dijeron los investigadores.
"Nuestros datos muestran que lo que antes se consideraba un producto de nicotina de nicho se está convirtiendo en un producto común entre los usuarios adultos de tabaco en los Estados Unidos", dijo la investigadora principal Ashley Merianos, profesora de promoción y educación humana en la Universidad de Cincinnati.
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Los sobres de nicotina contienen un polvo hecho de nicotina, saborizantes y otros ingredientes, explicaron los investigadores en notas de antecedentes. El sobre se coloca entre el labio superior o inferior y la encía, donde la saliva libera la nicotina y esta se absorbe en el cuerpo.
Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 4,800 personas que participaron en el panel de encuestas en línea de YouGov en 2021 y 2024.
Los resultados mostraron que más personas que usan tabaco están recurriendo a los sobres de nicotina como una alternativa.
En general, el estudio encontró que casi un tercio (31%) de los usuarios de tabaco han probado un sobre de nicotina al menos una vez, casi el doble del 16% que los había probado en 2021.
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"El uso de sobres de nicotina está aumentando rápidamente", dijo Merianos en un comunicado de prensa de la universidad.
El uso es más común entre hombres y adultos jóvenes, entre 21 y 45 años, encontraron los investigadores.
Las personas que actualmente usan productos de tabaco también tienen más probabilidades de estar usando sobres de nicotina, particularmente aquellos que ya usan productos de tabaco sin humo como tabaco de mascar, SNUS y rapé, según el estudio.
"Los usuarios de tabaco sin humo eran los más propensos a usar sobres de nicotina, lo que indica una superposición entre los productos tradicionales de tabaco oral y los nuevos productos de sobres de nicotina", dijo Merianos. "El uso dual y poli-tabaco sigue siendo una preocupación importante, ya que nuestro estudio mostró que muchos usuarios de sobres de nicotina también informan usar otros productos de tabaco."
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El uso entre adultos jóvenes es particularmente preocupante, dijeron los investigadores, dado que el cerebro humano no está completamente desarrollado hasta los 25 años. La nicotina puede afectar el desarrollo del cerebro, aumentando el riesgo continuo de adicción de una persona, señalaron los investigadores.
"Aún no conocemos las consecuencias para la salud a largo plazo, y tampoco conocemos el potencial de adicción a largo plazo", dijo Merianos. "Si un adulto joven que nunca ha fumado o usado tabaco sin humo comienza a usar sobres de nicotina, ¿se volverá adicto a la nicotina? ¿Y luego cambiará a otros productos? Eso es lo que estamos tratando de averiguar a largo plazo."
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Mientras tanto, los funcionarios de salud pública deben continuar monitoreando los nuevos tipos de productos de nicotina a medida que llegan al mercado, dijo Merianos.
"La industria del tabaco es muy estratégica", dijo. "Siempre van a tener nuevas tácticas de marketing y nuevos productos. Mira lo que pasó con los cigarrillos electrónicos. Ahora están estos sobres de nicotina, que están explotando en el mercado."
Más información
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos tienen más información sobre sobres de nicotina.
FUENTE: Universidad de Cincinnati, comunicado de prensa, 28 de octubre de 2026
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