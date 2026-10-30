Menos personas sufren infecciones cardíacas por consumo de drogas ilícitas

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JUEVES, 29 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Una disminución en las infecciones cardíacas potencialmente mortales en los Estados Unidos sugiere que menos personas podrían estar inyectándose drogas ilícitas, según un nuevo estudio.

Estas infecciones se llaman endocarditis infecciosa, y los datos de 2022 muestran que la tasa de casos causados por el uso de drogas disminuyó aproximadamente un 18% en comparación con los números de 2020, según un informe del 27 de octubre en la revista Clinical Infectious Diseases.

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Sin embargo, los investigadores notaron una tendencia preocupante dentro de esa disminución: un mayor número de usuarios de drogas que experimentan infecciones cardíacas las han contraído a través de la inyección de drogas estimulantes, como metanfetamina.

Hasta ahora, los opioides históricamente representaban una gran parte de estas infecciones cardíacas, señaló el investigador principal Dr. Paul Christine. Es profesor asistente de medicina en la Universidad de Colorado Anschutz.

"Después de años de hospitalizaciones en aumento, la endocarditis asociada al uso de drogas ha estado disminuyendo desde 2020, y los patrones subyacentes de uso de drogas han cambiado para incluir más estimulantes", concluyó el estudio.

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Los adictos que se inyectan drogas con agujas sucias pueden introducir bacterias u otros gérmenes en su torrente sanguíneo, explicó el grupo de Christine. Eso podría causar potencialmente una infección en el revestimiento interno o las válvulas del corazón, lo que podría llevar a la muerte o a daños cardíacos permanentes.

Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron datos federales de hospitalización para rastrear el número de personas hospitalizadas con endocarditis infecciosa causada por el uso de drogas.

Más de 118,000 de estas infecciones ocurrieron entre 2016 y 2022, alcanzando su punto máximo en 2020 durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, encontraron los investigadores. Ese año se registraron alrededor de 18,700 infecciones cardíacas relacionadas con drogas, en comparación con aproximadamente 15,300 en 2022.

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Durante ese período, los resultados muestran que el porcentaje de casos que involucraban el uso de opioides disminuyó de más del 49% a aproximadamente el 40%.

Pero los casos que involucraban tanto opioides como estimulantes aumentaron del 23% al 29%, y los estimulantes solos del 15% al 18%, encontraron los investigadores. Eso representa un aumento total en los casos relacionados con estimulantes del 37% en 2016 a casi el 47% en 2022.

La disminución general en las infecciones cardíacas podría explicarse por un mayor acceso al tratamiento para la adicción, así como por servicios de reducción de daños como el acceso a jeringas limpias y la educación sobre prácticas más seguras de consumo de drogas, dijeron los investigadores.

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También es posible que las personas estén cambiando de inyectarse drogas a fumarlas, reduciendo así su riesgo de una infección grave, señalaron los investigadores.

"Creo que el problema no es simplemente que los estimulantes estén ganando más protagonismo", dijo Christine en un comunicado de prensa de la universidad. "Es que el sistema de salud actualmente tiene menos herramientas efectivas para tratar el trastorno por uso de estimulantes que el trastorno por uso de opioides."

Christine y su equipo planean explorar tratamientos mejorados para la adicción en personas que usan estimulantes, y analizar si ha habido una disminución en otras infecciones graves relacionadas con el uso de drogas, incluidas las infecciones de la piel, tejidos blandos y huesos.

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Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la endocarditis infecciosa.

FUENTE: Universidad de Colorado Anschutz, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2026