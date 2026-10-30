3 de cada 4 jugadores de la NFL mueren con daño cerebral por CTE, según estudio

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JUEVES, 29 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Hasta 3 de cada 4 jugadores de la NFL que murieron en los últimos 15 años sufrían de encefalopatía traumática crónica (CTE, por sus siglas en inglés), una enfermedad cerebral degenerativa causada por impactos repetitivos en la cabeza, según un nuevo estudio.

Se estima que el 75% de los profesionales del fútbol americano que murieron entre 2008 y 2023 tenían CTE afectando sus cerebros, según investigadores en la revista JAMA Network Open.

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En comparación, el CTE se encuentra en menos del 1% de las personas de la población general que han donado sus cerebros a la ciencia, señalaron los investigadores.

El hallazgo de CTE generalizado entre exjugadores "es preocupante y sugiere que necesitamos aumentar los esfuerzos para apoyar a las familias, diagnosticar el CTE en vida y tratar los síntomas relacionados con el CTE", dijo la investigadora principal del estudio Julia Gallini, candidata a doctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston.

El CTE solo puede diagnosticarse de manera definitiva después de la muerte.

Para el nuevo estudio, los investigadores intentaron estimar el CTE entre los jugadores de la NFL cuyos cerebros no habían sido donados después de la muerte, observando primero los resultados de aquellos que sí habían donado sus cerebros.

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De 387 jugadores de la NFL cuyos cerebros fueron estudiados, el 94% (362) tenía algún grado de daño neural asociado con el CTE, encontró el estudio.

Sin embargo, los exjugadores que sufren problemas cognitivos tienen aproximadamente cinco veces más probabilidades que los jugadores no afectados de donar sus cerebros para su examen después de la muerte, señalaron los investigadores.

Por lo tanto, podrían ser necesarios más estudios para obtener una imagen precisa de la prevalencia del CTE en la NFL en su conjunto.

Para hacerlo, el equipo de Gallini estudió los registros de defunción disponibles de los 2,362 jugadores de la NFL que murieron entre 2008 y 2023. Examinaron específicamente a aquellos que murieron por cualquier enfermedad cerebral degenerativa o que tenían demencia al momento de su fallecimiento.

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"Luego utilizaron el tipo de causa de muerte relacionada con la demencia para extrapolar algún tipo de posible consecuencia de lo que podrían haber sido los síntomas [del CTE] manifestados", dijo la Dra. Rosanna Sabini, quien revisó los hallazgos. Es directora médica del Programa de Conmociones Cerebrales de Northwell Health en la ciudad de Nueva York.

Basándose en un análisis de todos los datos recopilados, el equipo de Gallini estimó que aproximadamente el 75% de los exjugadores fallecidos de la NFL probablemente fueron afectados por el CTE.

Un jugador de larga trayectoria dijo que los datos son difíciles de asimilar.

"Es difícil saber por lo que han pasado los muchachos que construyeron el juego", dijo Matt Hasselbeck, un veterano de 18 años en la NFL que se desempeña como embajador del estudio histórico.

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"Estoy viendo esto como si fuera un informe de exploración. Ahora que sabemos a qué nos enfrentamos, tenemos una mejor oportunidad de ganar", dijo Hasselbeck en un comunicado de prensa de la Universidad de Boston. "No puedo deshacer los golpes que recibí, pero puedo inscribirme en investigaciones y hacer todo lo que pueda para ayudar a los científicos para que puedan encontrar una cura en mi vida. Tenemos que aprender de estos datos para hacer el juego más seguro, porque no podemos aceptar estas cifras para la próxima generación de jugadores."

No todos los jugadores con CTE desarrollarán síntomas, señalaron los investigadores. Sin embargo, aquellos que lo hacen típicamente experimentarán deterioro cognitivo, cambios de comportamiento, cambios de humor y demencia.

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Estudios previos han demostrado que los jugadores de la NFL desarrollan demencia a una tasa cuatro veces mayor que la población general, dijeron los investigadores. Ningún otro trabajo ha demostrado tener un impacto tan significativo en el riesgo de demencia.

"Nos gustaría agradecer a la comunidad de exjugadores de la NFL por su apoyo a esta investigación que está respondiendo una importante pregunta de salud pública sobre la relación entre el fútbol americano y el CTE", dijo el investigador principal Yorghos Tripodis, profesor de bioestadística en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, en el comunicado de prensa.

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"Reconocemos que estos hallazgos pueden causar preocupación en la comunidad de jugadores vivos y sus familias. Queremos que sepan que nosotros y otros estamos listos para brindar apoyo, y que tenemos esperanza para aquellos que viven con CTE", dijo Tripodis. "Los descubrimientos del banco de cerebros ya nos han acercado significativamente a un diagnóstico en vida, momento en el cual nuestro objetivo más importante será desarrollar tratamientos efectivos para el CTE."

Los exjugadores de fútbol americano preocupados por la salud de su cerebro deberían considerar ser evaluados por un neurólogo, dijeron los investigadores.

Sabini estuvo de acuerdo, señalando que los síntomas del CTE pueden tardar décadas en desarrollarse.

Las carreras profesionales en el fútbol americano ocurren "temprano en la vida [de un jugador] y luego se retiran", dijo en un comunicado de prensa de Northwell. "Luego, pueden pasar 20 años y, de repente, pueden aparecer algunos síntomas; tal vez en situaciones sociales o psicológicas, tal vez haya cambios de carácter y nadie realmente lo entiende."

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Los primeros signos de CTE pueden incluir depresión o ansiedad, dijo, o "explosividad, ser impulsivo, tener un temperamento explosivo."

A medida que la enfermedad avanza, el CTE puede llevar a un deterioro cognitivo, pérdida de memoria e incluso dificultades motoras relacionadas con el equilibrio y la marcha que pueden imitar las del Parkinson, dijo Sabini.

Subrayó que un mayor riesgo de CTE puede ocurrir en cualquier deporte en el que los impactos en la cabeza sean comunes.

"Sabemos más sobre esto en el fútbol americano porque han desarrollado estos bancos de cerebros específicamente para los donantes de la NFL", dijo Sabini. "Pero se puede ver en todos los deportes como el boxeo, el fútbol, el rugby, el hockey y la exposición militar. El cerebro no distingue un deporte de otro."

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Más información

La Escuela de Medicina de Harvard tiene más información sobre la encefalopatía traumática crónica.

FUENTES: JAMA Network Open, 28 de octubre de 2026; Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, comunicado de prensa, 28 de octubre de 2026; Northwell Health, 28 de octubre de 2026