Más estadounidenses aceptan el estrés como una parte inevitable de la vida diaria, según encuesta

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VIERNES, 23 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Muchos estadounidenses están aceptando altos niveles de estrés como una parte normal de la vida, según una nueva encuesta de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA).

Las personas están estresadas por el costo de vida, el futuro de la nación y la capacidad de sus familias para mantenerse o mejorar, según la encuesta Estrés en América 2026 de la APA.

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Pero también se están adaptando a ello como una parte regular, aunque posiblemente incontrolable, de sus vidas, según encontró la encuesta.

Casi 3 de cada 4 personas (72%) estuvieron de acuerdo en que "el estrés es simplemente algo con lo que tengo que vivir".

Cifras similares muestran que las malas noticias ya no los sorprenden como antes (72%) y que se han acostumbrado a vivir con incertidumbre (68%), según la encuesta.

Esa incertidumbre parece estar remodelando la forma en que las personas piensan sobre su futuro y dónde buscan apoyo, dijeron expertos de la APA.

"Acostumbrarse al estrés crónico no es lo mismo que adaptarse a él de una manera saludable", dijo Arthur Evans Jr., director ejecutivo de la APA, en un comunicado de prensa.

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"El estrés crónico puede tener un impacto grave en el bienestar físico y psicológico de las personas", dijo. "No deberíamos aceptar ese impacto como una parte inevitable de la vida cotidiana".

Cerca de tres cuartas partes de las personas encuestadas (77%) dijeron que el costo de vida es una fuente significativa de estrés, ya que luchan por mantenerse al día con el alquiler o pagar los alimentos o el cuidado de los niños.

Casi la misma cantidad (74%) mencionó el futuro de la nación como una fuente significativa de estrés, posiblemente reflejando los sentimientos de los estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de período de 2026, según la encuesta.

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Frente a estas ansiedades, los estadounidenses están reduciendo sus expectativas y planes futuros.

Casi 3 de cada 5 adultos (59%) estuvieron de acuerdo en que sentían que estaban haciendo todo bien pero aún así se quedaban atrás, según la encuesta. Más de la mitad (56%) dijo que habían tenido que reducir sus expectativas sobre lo que podían lograr en la vida.

Los hallazgos sugieren que muchas personas también podrían estar lidiando con su estrés aislándose, o recurriendo a la inteligencia artificial para recibir asesoramiento.

Casi la mitad (47%) dijo que se habían alejado de al menos una forma de interacción social en el último año como resultado del estrés, la incertidumbre o sentirse abrumados, según la encuesta.

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Al mismo tiempo, casi la mitad de las personas que usan inteligencia artificial dijeron que habían entablado conversaciones con un chatbot como amigo (49%) o en un rol comparable al de un profesional de salud mental (47%).

Sin embargo, solo 1 de cada 10 dijo que confiaba en la inteligencia artificial para obtener consejos más que en amigos y familiares.

"Cuando las personas se sienten abrumadas, es comprensible que recurran a la inteligencia artificial para obtener apoyo rápido y accesible", dijo Evans. "La accesibilidad, sin embargo, no debe confundirse con la experiencia. Estas herramientas pueden desempeñar un papel de apoyo, pero no pueden reemplazar el juicio clínico de un psicólogo u otro profesional de salud mental calificado ni la conexión humana que proviene de las relaciones con familiares y amigos."

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En general, el informe pinta un panorama de los adultos en Estados Unidos adaptándose a un período prolongado de incertidumbre al considerar el estrés como una parte inevitable de sus vidas diarias, dijo Evans.

"No siempre podemos controlar la incertidumbre en nuestras vidas, pero podemos fortalecer los recursos que las personas necesitan para afrontarla", dijo. "Las estrategias de afrontamiento saludables, las conexiones significativas y el apoyo accesible pueden ayudar a proteger la salud, las relaciones y la capacidad de las personas para perseguir sus metas, incluso cuando las circunstancias estresantes persisten."

Para desarrollar resiliencia frente a la incertidumbre, el informe recomienda que las personas:

Prioricen las conexiones significativas con amigos, familiares o grupos comunitarios. Cuiden su bienestar físico y emocional a través del ejercicio, un buen descanso, una nutrición adecuada y prácticas de atención plena para aliviar el estrés. Practiquen un pensamiento saludable manteniendo los desafíos en perspectiva, reconociendo patrones de pensamiento poco útiles y desarrollando una visión más equilibrada de las situaciones difíciles. Establezcan metas realistas y significativas que puedan lograrse a través de pequeños pasos consistentes, como hacer más trabajo voluntario o intensificar su rutina de ejercicios.

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La encuesta en línea involucró a 3,132 adultos de 18 años o más y se realizó del 29 de julio al 24 de agosto. El margen de error es de más o menos 2.5 puntos porcentuales.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre cómo el estrés afecta el cuerpo y la mente.

FUENTES: Asociación Estadounidense de Psicología, comunicado de prensa, 22 de octubre de 2026; Asociación Estadounidense de Psicología, Estrés en América 2026, octubre de 2026