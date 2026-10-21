Cáncer oral: cuáles son los síntomas, los factores de riesgo y las señales que requieren consulta médica

La persistencia de una lesión o mancha en la boca durante varias semanas requiere una consulta con un médico u odontólogo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una llaga en la boca que no cicatriza, una mancha blanca o rojiza en el interior de los labios o una dificultad para tragar que se prolonga durante semanas pueden ser señales tempranas de cáncer oral.

Estas manifestaciones también responden, en muchos casos, a infecciones, traumatismos u otras afecciones benignas, pero su persistencia es el criterio que separa una molestia pasajera de un motivo de consulta urgente, según coinciden la American Cancer Society, Mayo Clinic y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

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La diferencia entre una lesión común y una señal de alerta radica en cómo evoluciona. Cuando una llaga no mejora tras dos o tres semanas, cuando aparece un bulto, cuando los dientes se aflojan sin causa aparente o cuando se instala un dolor que no cede, corresponde que un médico u odontólogo evalúe el cuadro. Un examen profesional a tiempo permite descartar o confirmar una sospecha en etapas tempranas, cuando las opciones de tratamiento son más amplias.

El cáncer oral puede manifestarse con signos que se confunden con lesiones comunes

Las tres instituciones describen un conjunto de síntomas compartidos. Entre los más frecuentes figuran una úlcera en el labio o dentro de la boca que no se cura, una zona más gruesa o elevada en los tejidos blandos, manchas blancas o rojas y dolor bucal continuo. A esos indicios se suman la dificultad para masticar o tragar, el entumecimiento de la lengua o el labio, el dolor de oído, la molestia al abrir la mandíbula y el sangrado sin causa aparente.

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La Sociedad Americana contra el Cáncer incluye el entumecimiento bucal y el dolor continuo entre las posibles señales de alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cambios pueden aparecer en los labios, las encías, la lengua, las mejillas, el paladar o el piso de la boca. La American Cancer Society precisa que ninguno de estos signos confirma por sí solo un diagnóstico de cáncer, ya que pueden estar vinculados con otras enfermedades. Sin embargo, la entidad subraya que la consulta profesional no debe postergarse cuando el problema persiste.

Una biopsia, el procedimiento que confirma el diagnóstico

Según Mayo Clinic, el abordaje inicial suele incluir un examen físico en el que el profesional observa y palpa las áreas con irritación, heridas, manchas o bultos. Esa revisión permite registrar la ubicación de la anomalía, su aspecto y cuánto tiempo lleva presente. Si se identifica una zona sospechosa, el paso siguiente es una biopsia: se extrae una pequeña muestra de tejido para estudiarla en laboratorio y determinar si contiene células cancerosas.

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Cuando la enfermedad se confirma, el equipo médico necesita establecer si se extendió más allá de la boca. Para eso pueden indicarse estudios por imágenes como la tomografía computada, la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones, un estudio que permite detectar zonas con actividad celular anormal. En algunos casos también se recurre a una endoscopia, un procedimiento en el que se introduce una cámara pequeña y flexible a través de la garganta para inspeccionar los tejidos internos.

Tabaco, alcohol y VPH son los principales factores de riesgo

Los CDC señalan que el consumo de tabaco en todas sus formas y el de alcohol figuran entre los factores de riesgo más relevantes para los cánceres de la cavidad oral y la faringe, la región posterior de la garganta. El peligro aumenta cuando ambos hábitos se combinan: según datos del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, quienes fuman y beben en cantidades elevadas presentan un riesgo entre 5 y 14 veces mayor que las personas sin ninguno de esos dos hábitos.

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Los signos en la cavidad oral no confirman un diagnóstico definitivo y pueden responder a infecciones o lesiones de otra índole (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro factor reconocido es la infección por el virus del papiloma humano (VPH), en particular el tipo 16. Esa variante se asocia con un riesgo aproximadamente 15 veces mayor de desarrollar cáncer en la orofaringe, la zona que comprende la base de la lengua y las amígdalas. Los tumores vinculados al VPH en esa región mostraron un aumento sostenido en las últimas décadas, de acuerdo con registros epidemiológicos de los CDC.

La prevención incluye hábitos modificables y vacunación

Los CDC recomiendan evitar el tabaco en cualquiera de sus presentaciones, limitar el consumo de alcohol y consultar con un profesional de la salud sobre la vacunación contra el VPH, capaz de prevenir nuevas infecciones por los tipos virales asociados con tumores de la orofaringe. La vacuna demostró prevenir aproximadamente el 90% de las infecciones orales por los tipos 16 y 18 del virus, aunque todavía no existen datos suficientes para confirmar que esa protección se traduzca en una reducción del riesgo oncológico a largo plazo.

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Los antecedentes personales de cáncer de cabeza y cuello también elevan la probabilidad de que se desarrolle un nuevo tumor en la misma región. Dejar de fumar reduce ese riesgo a la mitad en un plazo de cinco a nueve años, mientras que abandonar el alcohol se asocia con una disminución tras aproximadamente dos décadas, según la información reunida por el Instituto Nacional del Cáncer.

La atención a los cambios persistentes en la boca, la consulta profesional temprana y la reducción de los factores de riesgo modificables constituyen las herramientas centrales para la detección oportuna y la prevención del cáncer oral.

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