Salud

Las tormentas eléctricas pueden agravar el asma: por qué el clima elevaría el riesgo

El seguimiento de los niveles de polen y del pronóstico meteorológico adquiere relevancia para quienes tienen alergias estacionales

Ilustración de una persona con la mano en el pecho junto a una ventana que muestra una tormenta nocturna con árboles inclinados y un rayo.
Las corrientes de aire frío y la humedad de las tormentas fragmentan los granos de polen en partículas diminutas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El asma es una afección respiratoria crónica que puede alterar actividades cotidianas y, en sus episodios más intensos, requerir atención de urgencia. Se caracteriza por la inflamación y el estrechamiento de las vías respiratorias, además de una mayor producción de mucosidad. De acuerdo con Mayo Clinic, esa combinación puede causar falta de aire, tos, sibilancias y sensación de opresión o dolor en el pecho. Los síntomas pueden aparecer de forma ocasional o persistir con distinta frecuencia e intensidad.

Las causas no se conocen por completo y pueden intervenir factores hereditarios y ambientales. Según indicó Harvard, los alérgenos transportados por el aire, entre ellos el polen y las esporas de moho, pueden agravar el cuadro. Por su parte, la entidad sanitaria añade que el humo, las infecciones respiratorias, el aire frío, la contaminación y algunos irritantes también pueden actuar como desencadenantes.

PUBLICIDAD

Las alergias estacionales, o rinitis alérgica, se manifiestan con estornudos, secreción nasal y picazón ocular. Este grupo puede ser más vulnerable ante ciertas condiciones meteorológicas, en particular cuando una tormenta coincide con una elevada concentración de polen. Por eso, el pronóstico del tiempo puede convertirse en un dato relevante dentro del control habitual del asma.

Una mujer vestida con camisa amarilla sostiene un inhalador azul con una mano y apoya la otra mano sobre su pecho.
El asma provoca inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias ante la exposición a alérgenos ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las tormentas eléctricas podrían agravar el asma

El asma por tormentas eléctricas se refiere a un ataque que comienza o empeora durante una tormenta o poco después. Harvard explicó que las corrientes descendentes de aire frío pueden concentrar partículas presentes en la atmósfera, como polen y moho, y llevarlas hacia nubes con mayor humedad.

PUBLICIDAD

Allí, la humedad, el viento y la actividad eléctrica pueden fragmentar los granos de polen. Según el National Asthma Council of Australia, las gotas de lluvia que impactan sobre el polen suspendido también contribuyen a que se formen partículas diminutas. Las ráfagas de viento previas a la tormenta pueden concentrarlas cerca del suelo y aumentar la cantidad que se inhala en poco tiempo.

Una revisión publicada en Respiratory Research hace hincapié en el tamaño de los fragmentos, señalando que las partículas subpolínicas pueden medir menos de 2,5 micrómetros, por lo que tienen capacidad para penetrar en las vías respiratorias pequeñas. Los granos de polen completos, en cambio, suelen ser demasiado grandes para llegar a esas zonas del pulmón.

rayos, tormenta eléctrica en plena noche, atardecer, bs as, buenos aires, américa latina, argentina, lluvia, mal clima, mal pronóstico climático, meteorología - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las partículas subpolínicas menores a 2,5 micrómetros penetran en las vías respiratorias pequeñas y afectan la barrera epitelial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación describe que el polen fragmentado puede combinarse con esporas de hongos y contaminantes, como partículas finas y ozono. Esa exposición puede afectar la barrera epitelial de las vías respiratorias, una capa de células que funciona como defensa frente a agentes externos, y favorecer una respuesta inflamatoria asociada con los ataques de asma.

El trabajo de Respiratory Research plantea que la reacción puede involucrar inmunoglobulina E y eosinófilos, células sanguíneas que suelen aumentar en algunos cuadros alérgicos. Harvard indicó que los niveles elevados de anticuerpos específicos contra el polen de raigrás, una prueba de exhalación rápida con resultado bajo y un asma mal controlada figuran entre los factores vinculados a un mayor riesgo.

La relación no implica que todas las personas con esos factores desarrollen síntomas ante cada tormenta. Sin embargo, el National Asthma Council of Australia advierte que las personas con alergia al polen de gramíneas, rinitis alérgica en primavera o asma que empeora durante esa estación requieren especial atención cuando hay vientos fuertes y niveles elevados de polen.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los anticuerpos específicos contra el polen de raigrás elevan el riesgo de sufrir crisis respiratorias ante cambios climáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un episodio de Melbourne, en Australia, mostró el alcance que puede tener el fenómeno. Harvard citó un estudio que informó que más de 9.000 personas buscaron atención urgente por asma después de tormentas intensas. La revisión registró, en las 30 horas posteriores al evento, 3.365 consultas adicionales por problemas respiratorios y 476 internaciones más por asma.

Según la investigación, el fenómeno provocó 10 muertes y puso bajo presión a ambulancias y guardias hospitalarias. El National Asthma Council of Australia señaló que muchas de las personas afectadas tenían rinitis alérgica primaveral, incluso sin un diagnóstico previo de asma. El fenómeno puede afectar tanto a personas con asma como a quienes tienen alergias estacionales.

Cómo es el control del asma

El control del asma comienza con el seguimiento del tratamiento establecido por un profesional de salud. Mayo Clinic sostiene que la enfermedad puede cambiar con el tiempo y que el plan de manejo debe revisarse de forma periódica según los síntomas. También advierte que no se deben modificar dosis ni usar más medicamentos que los prescriptos sin consulta médica.

Primer plano de un hombre joven sosteniendo un inhalador turquesa con una mano y la otra en su pecho, su expresión es de angustia.
El uso de medicamentos con corticosteroides inhalados y la actualización del plan médico ayudan a prevenir ataques graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El National Asthma Council of Australia recomienda que las personas con el cuadro tengan un plan de acción actualizado antes de la temporada de polen y tormentas. La entidad también aconseja comprobar la técnica de uso del inhalador y mantener el tratamiento preventivo recetado. Los medicamentos con corticosteroides inhalados forman parte de las opciones que, de acuerdo con ese organismo, pueden ayudar a proteger frente a ataques graves.

Durante períodos de alta concentración de polen y pronóstico de tormentas, el National Asthma Council of Australia aconseja permanecer en interiores antes y durante las ráfagas intensas. Mantener las ventanas cerradas y configurar el aire acondicionado en modo de recirculación puede disminuir la exposición a partículas suspendidas, según la misma entidad.

El seguimiento de los niveles de polen y del pronóstico meteorológico permite identificar días en los que pueden coincidir los factores ambientales asociados con el riesgo. La revisión de Respiratory Research plantea que los sistemas de alerta temprana que integren información sobre clima, alérgenos y calidad del aire podrían facilitar medidas preventivas y la preparación de los servicios de salud.

Los síntomas que requieren atención incluyen falta de aire que empeora rápidamente, sibilancias intensas, opresión en el pecho y dificultad para hablar. Cleveland Clinic indica que un ataque de asma grave puede ser mortal si no recibe tratamiento. Ante un episodio, el plan de acción individual y la consulta de urgencia cuando corresponda son las referencias para actuar.

Temas Relacionados

AsmaTormenta eléctricaAlergíasSaludSalud respiratoriaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la ansiedad suele intensificarse durante la noche

El cansancio, la menor cantidad de estímulos y el temor a no descansar pueden volver más persistentes las preocupaciones al terminar el día y afectar la calidad del descanso

Por qué la ansiedad suele intensificarse durante la noche

Qué alimentos incluir en la dieta para evitar la osteoporosis y mantener la salud ósea

Una pauta nutricional equilibrada puede acompañar la reducción de fracturas y de la fragilidad que afecta a la estructura de los huesos

Qué alimentos incluir en la dieta para evitar la osteoporosis y mantener la salud ósea

Nuevas pautas en EEUU respaldan la terapia hormonal para los síntomas de la menopausia

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos dijo que los beneficios del tratamiento superan los daños para muchas mujeres

Nuevas pautas en EEUU respaldan la terapia hormonal para los síntomas de la menopausia

Resistencia a los antibióticos: cómo el uso excesivo de estos medicamentos favorece la aparición de bacterias más difíciles de eliminar

Un microbiólogo advirtió en The Telegraph sobre el avance de este fenómeno, que ya compromete tratamientos habituales y eleva las complicaciones de distintas infecciones

Resistencia a los antibióticos: cómo el uso excesivo de estos medicamentos favorece la aparición de bacterias más difíciles de eliminar

“No se queden sentados todo el día”: el consejo de una mujer de 100 años que jugó al vóleibol durante décadas y recomienda 30 minutos de bicicleta fija

Ellen Jones vive en Waterford, Michigan, mantiene una rutina de ejercicio y participa en actividades comunitarias, mientras comparte su tiempo con hijos, nietos y bisnietos. “He sido bendecida con buenos amigos y una familia maravillosa”, afirma

“No se queden sentados todo el día”: el consejo de una mujer de 100 años que jugó al vóleibol durante décadas y recomienda 30 minutos de bicicleta fija

DEPORTES

El Como de Nico Paz goleó 4-1 al Manchester United y sumó su segundo triunfo en la Champions League

El Como de Nico Paz goleó 4-1 al Manchester United y sumó su segundo triunfo en la Champions League

Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

Tras anunciar que no le renovarán el contrato en Liverpool, Alexis Mac Allister volvió a hablar sobre su futuro

El golazo bajo la lluvia de Nico Paz ante el Manchester United al minuto del partido por Champions League

¿Por qué a mí?“: el desolador descargo del candidato a ganar el Balón de Oro que se rompió los ligamentos y el mensaje de consuelo de Cristiano Ronaldo

TELESHOW

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

Las claves del fenómeno de BTS en Argentina: el rol de ARMY, canciones que son himnos y el sueño de una generación

Diego Peretti enfrentó las versiones de una supuesta pelea con Hernán Casciari y se desligó del escándalo de Orsai

María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires: “Bancando los trapos como siempre”

Reapareció Cecilia Milone tras su denuncia contra Nito Artaza: "Hay que elegir el momento para contarlo"

INFOBAE AMÉRICA

Dengue en Panamá suma 740 casos adicionales en una semana y supera los 10,400 contagios

Dengue en Panamá suma 740 casos adicionales en una semana y supera los 10,400 contagios

Centros clandestinos, El Chipote y La Modelo: el mapa de tortura documentado en Nicaragua

“Queremos crear una red de mujeres que puedan sostenerse”: UNIDAS impulsa emprendimientos con capacitación y mentoría

Retiran 23 frascos de inyecciones para la diabetes y tratamientos metabólicos por problemas de esterilidad

Las enseñanzas de Patti Smith en Asturias: "Dejen los teléfonos y las redes sociales, amen la naturaleza y escuchen a Jimi Hendrix"