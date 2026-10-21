Salud

Por qué la ansiedad suele intensificarse durante la noche

El cansancio, la menor cantidad de estímulos y el temor a no descansar pueden volver más persistentes las preocupaciones al terminar el día y afectar la calidad del descanso

Una persona con los ojos abiertos yace en una cama mientras caminan a su lado un reloj despertador, sobres, teléfonos y un signo de interrogación.
La disminución de estímulos durante la noche deja sin distracciones a las preocupaciones acumuladas en el día (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ansiedad nocturna puede ocupar un lugar más visible cuando termina la jornada y debería comenzar el sueño. La reducción de estímulos, cansancio y quietud nocturna pueden dejar a las preocupaciones sin las distracciones que tuvieron durante el día. En ese contexto, los pensamientos repetitivos y el estado de alerta pueden demorar el descanso o interrumpirlo.

El problema gana importancia cuando la inquietud deja de ser ocasional y se convierte en una expectativa frente a la hora de acostarse. La ansiedad nocturna puede reforzar las dificultades para dormir y la falta de descanso puede aumentar la vulnerabilidad ante la ansiedad al día siguiente. Esa relación explica por qué la preocupación por una noche sin dormir puede convertirse, por sí misma, en un obstáculo para conciliar el sueño.

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Según publicó The Washington Post en un artículo de la especialista Erica Sweeney, los síntomas de ansiedad, entre ellos el nerviosismo y los pensamientos acelerados, pueden alcanzar picos en diferentes horarios, incluidos las 8, las 16 y la 1. La nota señala que los pensamientos acelerados suelen aumentar durante la tarde, cuando la capacidad para regular las emociones puede verse afectada por el cansancio.

La noche deja menos distracciones frente a las preocupaciones

Mesa de madera con una lámpara encendida, anteojos, un libro y un teléfono boca abajo, junto a una cama con almohadas.
El cansancio hacia el final de la jornada debilita la capacidad de regular las emociones y evaluar riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las obligaciones laborales, familiares y personales estructuran buena parte del día y distribuyen la atención entre tareas concretas. Cuando esas actividades se detienen, las preocupaciones pendientes pueden adquirir otra dimensión. Candice Alfano, profesora de Psicología de la Universidad de Stony Brook, explicó al medio estadounidense que la noche ofrece más espacio para pensar en aquello que causa preocupación, una situación que puede aumentar la ansiedad.

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Esa mayor disponibilidad mental no implica que los problemas aparezcan recién al anochecer. En muchos casos, los temas que preocupan ya estuvieron presentes durante la jornada, aunque quedaron desplazados por el ritmo cotidiano. El cambio ocurre cuando el entorno se vuelve más silencioso y no hay una actividad que compita con esos pensamientos. La inquietud puede entonces concentrarse en una conversación, una decisión pendiente o una situación futura.

El cansancio añade otra dificultad. De acuerdo con el artículo de The Washington Post, el razonamiento estratégico, entendido como la capacidad de analizar información y tomar decisiones fundamentadas, puede disminuir por la noche. Una investigación de 2022 describió este efecto como el fenómeno de la mente después de medianoche. El estudio citado indicó que permanecer despierto cuando se esperaba dormir puede afectar el pensamiento racional, la toma de decisiones y la evaluación de riesgos.

La preocupación por no dormir puede sostener el insomnio

Una persona sentada en una cama deshecha frente a una ventana de noche, junto a una mesa con una lámpara encendida y un reloj digital.
Los síntomas de ansiedad registran picos en horarios específicos como las 8, las 16 y la 1 de la madrugada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre ansiedad y descanso no sigue una sola dirección. La ansiedad activa una respuesta corporal de alerta que dificulta la relajación necesaria para dormir. A su vez, el sueño insuficiente puede aumentar la sensibilidad frente a las preocupaciones. Lucey Solomon, especialista consultada por el periódico, definió esa relación como bidireccional.

Elizabeth Hoge, profesora de Psiquiatría y directora del Programa de Investigación sobre Trastornos de Ansiedad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown, indicó en declaraciones recogidas por el medio que los pensamientos acelerados pueden despertar a una persona durante la noche y dificultar el retorno al sueño. Si esa situación se repite, el horario de descanso puede retrasarse y el ritmo circadiano, el reloj interno que regula los ciclos de sueño y vigilia, puede desordenarse.

El problema se agrava cuando aparece el temor anticipado a no dormir. Michael Grandner, director del Programa de Investigación sobre Sueño y Salud de la Universidad de Arizona, señaló que la ansiedad que llega al dormitorio puede transformarse en ansiedad por el sueño. La cama queda entonces vinculada con un estado de alerta y frustración, en lugar de asociarse con el descanso.

Este patrón puede resultar más frecuente entre quienes tienden a preocuparse o a rumiar pensamientos, y entre los que atraviesan traumas o padecen trastornos de ansiedad o del sueño, según explicó Alfano al medio estadounidense. La persistencia de los síntomas requiere una evaluación profesional, porque la dificultad para dormir puede estar relacionada con insomnio, apnea del sueño u otros problemas que necesitan un abordaje específico.

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