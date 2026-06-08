Cáncer de boca: los cuatro síntomas que nunca debes de ignorar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vorágine de la vida cotidiana, solemos restar importancia a pequeñas molestias que aparecen en la boca, atribuyéndolas al estrés o a una mordida accidental.

Sin embargo, la presencia de ciertos síntomas puede ser la señal de advertencia de un problema serio: el cáncer oral.

Según el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial, este tipo de cáncer representa aproximadamente el 3% de todos los casos diagnosticados cada año en Estados Unidos, con unos 53.000 nuevos pacientes anuales. La detección temprana, clave para mejorar el pronóstico, depende en gran parte de prestar atención a señales que muchas veces pasan desapercibidas.

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¿Qué es el cáncer de boca?

El cáncer oral abarca los tumores que afectan la boca, las encías, la lengua, el tejido debajo de la lengua y la parte posterior de la garganta.

Si bien puede desarrollarse en cualquier persona, es más frecuente en mayores de 40 años y afecta al doble de hombres que de mujeres. Las causas más habituales están vinculadas al consumo de tabaco, de alcohol, o a la infección por el virus del papiloma humano (VPH), aunque la exposición prolongada al sol también puede desencadenar cáncer en los labios.

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Una dentista realiza un examen bucal a una paciente mayor, utilizando herramientas dentales para revisar posibles síntomas de cáncer de boca en una clínica moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro síntomas clave a los que hay que estar atentos

Detenerse a observar cambios en la boca y consultar ante la mínima sospecha puede significar la diferencia entre un diagnóstico temprano y un tratamiento más complejo. Estos son los cuatro síntomas más importantes que nunca deben ser ignorados:

1. Llagas, bultos o parches gruesos que no sanan

Una llaga, una irritación, un bulto o un parche grueso en la boca, los labios o la garganta que no desaparecen en dos semanas deben ser motivo de consulta. Muchas veces se confunden con heridas menores, pero su persistencia es una señal de alerta.

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2. Cambios de color: parches blancos o rojos

La aparición de un parche blanco (leucoplasia) o rojo (eritroplasia) en la boca es uno de los signos más comunes y tempranos del cáncer oral. Estos cambios pueden pasar inadvertidos o no causar dolor, pero requieren evaluación profesional.

3. Dolor persistente o sensación de cuerpo extraño

El dolor de garganta que no mejora, o la sensación de tener algo atorado en la garganta, pueden ser síntomas iniciales de cáncer oral o de garganta. Si esta molestia persiste más de dos semanas, es fundamental consultar a un especialista.

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4. Dificultad para masticar, tragar o hablar

Dificultad para mover la mandíbula o la lengua, problemas para masticar, tragar o para articular palabras, pueden indicar la presencia de una lesión importante en la boca o la garganta que debe ser valorada cuanto antes.

Otros síntomas a considerar

Además de los síntomas principales, existen otras señales que pueden acompañar al cáncer oral, como hinchazón de la mandíbula que afecta la correcta colocación de las prótesis dentales, entumecimiento de la lengua o de otras áreas de la boca, y dolor de oído sin causa aparente. Si cualquiera de estos síntomas persiste más de dos semanas, la consulta médica es indispensable.

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Una profesional de la odontología examina la boca de un paciente mayor, ilustrando la importancia de los chequeos regulares para la detección temprana de enfermedades como el cáncer de boca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo: tabaco, alcohol, VPH y edad

El consumo de tabaco, en cualquiera de sus formas, es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer oral. El riesgo aumenta si se asocia al consumo excesivo de alcohol. La infección con el VPH, especialmente el tipo 16, ha ganado importancia en los últimos años como causante de cánceres orales, especialmente en personas jóvenes. La edad también juega un rol: el riesgo crece a partir de los 40 años. Por otro lado, quienes se exponen al sol sin protección tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de labios.

Diagnóstico y la importancia de la detección temprana

El cáncer de boca puede avanzar rápidamente, por eso la detección temprana es fundamental. Los exámenes de rutina realizados por dentistas permiten identificar lesiones sospechosas antes de que se conviertan en tumores avanzados. Durante la consulta, el profesional revisará la cara, el cuello, los labios y toda la boca en busca de bultos, manchas o alteraciones. El procedimiento es rápido, indoloro y puede salvar vidas.

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Tratamientos disponibles

El tratamiento del cáncer oral depende de la localización, el tamaño y el tipo de tumor, así como del estado general de salud del paciente. Cuando se detecta en etapas iniciales, puede tratarse con cirugía o radioterapia. En casos más avanzados, es habitual la combinación de radioterapia y quimioterapia, o el uso de terapias dirigidas que atacan selectivamente las células tumorales. El abordaje suele ser multidisciplinario, con la intervención de cirujanos, oncólogos, dentistas, patólogos del habla, enfermeros y hasta consejeros de salud mental.

La salud bucal antes, durante y después del tratamiento

El cáncer oral y sus tratamientos pueden causar problemas dentales. Por eso, los especialistas recomiendan un examen odontológico completo, idealmente un mes antes de iniciar cualquier terapia oncológica. Esto permite tratar infecciones o problemas previos y reducir complicaciones. Durante y después del tratamiento, es fundamental mantener la higiene oral y consultar ante cualquier síntoma nuevo.

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Consejos y recursos útiles

No subestimar ningún síntoma persistente en la boca o garganta.

Mantener revisiones odontológicas periódicas.

Consultar con el equipo médico sobre cuidados para aliviar el dolor y los efectos secundarios de los tratamientos.

Buscar apoyo emocional y social para el paciente y su familia.

Para más información, se puede consultar la hoja informativa sobre cánceres de cabeza y cuello del Instituto Nacional del Cáncer de los NIH, así como los recursos ofrecidos por MedlinePlus en español.

En una consulta dental, un odontólogo explica a su paciente la importancia del diagnóstico temprano del cáncer bucal, crucial para un tratamiento exitoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la duda, la consulta temprana puede marcar la diferencia. No ignores los síntomas: tu salud bucal es parte esencial de tu bienestar integral.