¿Podrían el PMOS/PCOS afectar la memoria y aumentar el riesgo de demencia?

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MIÉRCOLES, 14 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Una condición hormonal común que afecta a millones de mujeres también podría tener implicaciones para la salud cerebral.

Las mujeres con síndrome metabólico ovárico poliendocrino (PMOS), anteriormente conocido como síndrome de ovario poliquístico (PCOS), tienen más probabilidades de experimentar problemas de memoria y pensamiento, según una revisión de investigaciones existentes.

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Los investigadores analizaron estudios que evaluaron a mujeres con esta condición mediante pruebas de memoria y pensamiento, escáneres cerebrales y diagnósticos de demencia. En general, la revisión mostró que las participantes con PMOS tenían una memoria y atención más pobres, junto con cambios en la estructura y conectividad del cerebro.

Estos hallazgos "podrían sugerir un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer y demencia", dijo en un comunicado de prensa el coautor del estudio, Dr. Ricardo Azziz, de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Sin embargo, la evidencia de un mayor riesgo de demencia fue mixta. Algunos estudios revelaron tasas más altas, mientras que otros no mostraron un aumento en el riesgo.

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Los investigadores dicen que los cambios cerebrales y cualquier posible vínculo con la demencia podrían estar impulsados por problemas de salud relacionados, como la obesidad y la resistencia a la insulina, en lugar del PMOS en sí.

Se necesita más investigación a largo plazo, dijeron los investigadores. Comprender cómo están relacionados estos dos trastornos podría ayudar no solo a entender lo que tienen en común, sino también a descubrir "nuevas vías y causas que podrían guiar el desarrollo de tratamientos novedosos para estas enfermedades devastadoras", dijo Azziz.

Los hallazgos se publicaron el 13 de octubre en el Journal of the Endocrine Society.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el síndrome metabólico ovárico poliendocrino.

FUENTE: HealthDay TV, 14 de octubre de 2026