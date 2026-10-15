Salud

Montar a caballo reduce la hiperactividad en niños con autismo, según estudio

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MIÉRCOLES, 14 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Montar a caballo puede ayudar a los niños que enfrentan autismo, TDAH u otros trastornos psiquiátricos, según un nuevo estudio.

Los niños estaban menos hiperactivos e irritables después de pasar un tiempo montando a caballo, informaron recientemente los investigadores en la revista Pediatrics.

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"Hay algo en montar a caballo que es particularmente útil para los niños con hiperactividad", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal Robin Gabriels, profesora de psiquiatría y psicóloga clínica licenciada en el Children's Hospital Colorado.

"Para los niños con autismo e hiperactividad, la terapia asistida con caballos podría ser una buena manera de complementar los tratamientos existentes", dijo Gabriels.

Investigaciones anteriores habían mostrado beneficios similares en un programa terapéutico de equitación de 8 a 10 semanas para niños con autismo, señalaron los investigadores en notas de contexto.

Sin embargo, no estaba claro si esos hallazgos anteriores podrían replicarse en otros lugares, dijeron los investigadores.

El equipo también se preguntó si aprender sobre caballos sin montarlos o interactuar con ellos proporcionaría los mismos beneficios, dado que algunos niños autistas pueden no estar listos o ser capaces de montar.

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Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 236 niños autistas de entre 6 y 16 años y los asignaron aleatoriamente a uno de tres grupos.

Un grupo participó en equitación terapéutica, otro grupo realizó actividades relacionadas con caballos con un caballo de peluche de tamaño real y un tercero fue puesto en una lista de espera para servir como grupo de control.

Los resultados mostraron que tanto montar a caballo como jugar con el caballo de peluche ayudaron a reducir la irritabilidad y la hiperactividad, pero montar tuvo un impacto mucho mayor en la hiperactividad que el trabajo en el establo.

"Los caballos son muy receptivos y responden al lenguaje corporal", dijo Gabriels. "Esa interacción puede brindar a los niños oportunidades para practicar la comunicación, la regulación emocional y otras habilidades en un entorno muy diferente."

Ambos grupos también mostraron mejoras significativas en la regulación emocional y los comportamientos sociales en comparación con el grupo de control.

Estos resultados indican que los programas basados en caballos podrían ser útiles para niños con problemas de desarrollo, concluyeron los investigadores.

"Trabajar con caballos les da a estos niños la oportunidad de hacer algo activo, social y atractivo", dijo Gabriels. "Para algunos niños, esa puede ser una forma particularmente efectiva de ayudarlos a desarrollar habilidades que pueden ser difíciles de enseñar en un entorno clínico tradicional."

Más información

La Universidad Estatal de Utah tiene más información sobre terapia asistida con caballos.

FUENTES: University of Colorado Anschutz, comunicado de prensa, 9 de octubre de 2026; Pediatrics, 9 de octubre de 2026

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