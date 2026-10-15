Salud

El ejercicio puede ayudar a las mujeres en la menopausia a sentirse mejor

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MIÉRCOLES, 14 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres que atraviesan la menopausia podrían considerar recurrir al ejercicio para ayudarlas con problemas como la depresión, la ansiedad y el estrés, según una nueva revisión de evidencia.

La actividad física --particularmente los ejercicios aeróbicos y las prácticas mente-cuerpo como el yoga-- ayudaron a mejorar el estado de ánimo de las mujeres durante la menopausia, informaron los investigadores el 13 de octubre en la revista Menopause.

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Podría ser una alternativa sólida para las mujeres que no pueden o no están interesadas en la terapia hormonal para sus síntomas de menopausia, dijeron los investigadores.

"Las opciones de tratamiento para la menopausia son limitadas, y muchas mujeres no pueden o eligen no tomar terapia hormonal", dijo la investigadora principal Simone Saidel.

"Este estudio desempeña un papel importante en la ampliación de las opciones disponibles para el manejo de los síntomas, donde los médicos pueden recomendarlo como una intervención temprana o como un complemento a los tratamientos médicos o psicológicos", dijo Saidel en un comunicado de prensa. Saidel es psicóloga clínica del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra.

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La menopausia puede causar estragos en el bienestar psicológico de las mujeres, con niveles hormonales fluctuantes que contribuyen a la depresión, el estado de ánimo bajo, la ansiedad, el estrés y problemas con el pensamiento o la memoria, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

Estos no son cambios de humor triviales, sino que pueden afectar significativamente la calidad de vida de una mujer, dijeron los investigadores. Por ejemplo, se estima que 1 de cada 10 mujeres deja su trabajo debido a los síntomas de la menopausia.

Para la revisión, los investigadores analizaron datos de 12 ensayos clínicos previos que incluyeron a más de 1,000 mujeres.

Los estudios examinaron dos tipos diferentes de actividad física:

Actividades aeróbicas como caminar, Zumba, ejercicio aeróbico, baile y Taekwondo Actividades mente-cuerpo como yoga, tai chi, Pilates y estiramientos

Los resultados mostraron que los ejercicios aeróbicos tuvieron el efecto más fuerte para reducir la depresión y mejorar la calidad de vida en general, dijeron los investigadores. Se cree que las endorfinas liberadas durante los ejercicios aeróbicos mejoran el estado de ánimo, contrarrestando las fluctuaciones de estrógeno.

Los ejercicios aeróbicos también podrían adaptarse más fácilmente a la vida de las mujeres de mediana edad. Un ensayo hizo que las mujeres caminaran tres veces por semana durante 30 minutos, y otro las hizo asistir a tres clases de Zumba de una hora por semana.

Los ejercicios mente-cuerpo también causaron fuertes mejoras en la calidad de vida al mejorar la regulación emocional, dijeron los investigadores.

"La actividad física es una estrategia efectiva, accesible y no farmacológica para apoyar el bienestar psicológico y la calidad de vida durante la menopausia en la mediana edad", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal Aimee Spector, directora del Menopause Mind Lab del University College London.

"La mayoría de las intervenciones también utilizaron formatos grupales, que probablemente fomenten la conexión social y el apoyo entre pares, ambos factores asociados con una mejor calidad de vida durante la menopausia", dijo Spector.

Sin embargo, se necesita más investigación para establecer mejor qué tipos de ejercicio son los más beneficiosos, dijeron los investigadores.

Más información

La Clínica Mayo tiene consejos de acondicionamiento físico para la menopausia.

FUENTE: University College London, comunicado de prensa, 13 de octubre de 2026

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