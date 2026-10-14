Cómo influye la composición corporal en el rendimiento de los corredores y su capacidad para ganar velocidad

El peso corporal influye directamente en la cantidad de energía requerida para desplazarse y altera la velocidad del corredor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ritmo al correr depende de múltiples variables, desde la capacidad aeróbica hasta la técnica y la fuerza muscular. Entre ellas, el peso corporal puede influir directamente en la velocidad, ya que determina parte de la energía que el organismo necesita para desplazarse y condiciona la capacidad de mantener el esfuerzo.

Según especialistas consultados por GQ Magazine, la relación entre el peso y el rendimiento también involucra la composición corporal, la adaptación de las articulaciones y los factores psicológicos.

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El peso corporal y su efecto en la capacidad aeróbica

Alex Rothstein, especialista en fisiología del ejercicio, explicó a GQ que el peso influye de manera considerable en la velocidad. Según detalló, una persona de mayor tamaño necesita más energía para desplazar su masa corporal a un ritmo determinado.

Uno de los indicadores vinculados con este mecanismo es el VO2 máximo, una medida de la capacidad del organismo para utilizar oxígeno durante el ejercicio.

Una mayor masa corporal dificulta el mantenimiento de una postura adecuada y perjudica la economía de carrera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este parámetro relaciona el consumo de oxígeno con el peso corporal en kilogramos. Por ese motivo, una reducción de la masa puede elevar su valor relativo, incluso sin que cambie la cantidad absoluta de oxígeno que el cuerpo utiliza.

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La economía de carrera también puede verse afectada. Este concepto describe la energía necesaria para mantener un ritmo determinado y está relacionado con la técnica, la postura y la eficiencia de los movimientos.

Rothstein señaló que una mayor masa corporal puede dificultar el mantenimiento de una posición adecuada durante el desplazamiento, incluso cuando el corredor cuenta con una buena técnica.

La reducción de la masa corporal eleva el valor relativo del VO2 máximo sin alterar la cantidad absoluta de oxígeno utilizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento reciente de peso exige una adaptación gradual. El kinesiólogo Colin Pennington explicó que las articulaciones y los tejidos conectivos necesitan tiempo para acostumbrarse a una mayor carga. Por eso, recomendó retomar la actividad con caminatas y trotes antes de aumentar las distancias.

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El peso extra y sus efectos psicológicos

La relación entre el peso y la velocidad también puede involucrar aspectos emocionales. El psicólogo Jamie Evan Bichelman relató que su experiencia personal cambió a medida que aumentó de peso.

Cuando pesaba menos de 70 kilos, podía correr a un ritmo aproximado de 4 minutos y 21 segundos por kilómetro. Durante la pandemia, su peso superó los 130 kilos y su ritmo pasó a ser de unos 7 minutos y 30 segundos por kilómetro. Según contó, el sedentarismo redujo sus ganas de salir a correr y la sensación de esfuerzo se volvió mucho más intensa.

Grasa corporal y masa muscular: diferencias para el rendimiento

El número que marca la balanza no permite determinar por sí solo cómo influye el peso en el rendimiento. La composición corporal también importa, ya que la grasa y el tejido muscular cumplen funciones diferentes durante la actividad física.

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La acumulación de grasa representa una carga inerte para el organismo y se asocia con una menor capacidad para eliminar lactato (Freepik)

Pennington explicó que la grasa representa una carga que el organismo debe transportar, sin contribuir directamente a la propulsión. Un estudio encontró una asociación entre el aumento de grasa corporal y una menor eliminación de lactato.

Este compuesto se relaciona con el esfuerzo muscular y su acumulación puede acompañar una reducción de la capacidad para sostener intensidades elevadas.

Los músculos de las piernas, en cambio, intervienen directamente en el desplazamiento. Los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y gemelos contribuyen a generar fuerza y mantener la velocidad. El desarrollo de estos grupos puede mejorar la capacidad para acelerar y sostener ritmos más exigentes.

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Los músculos de las piernas generan la fuerza indispensable para acelerar y sostener ritmos de carrera más exigentes (Freepik)

El entrenamiento de fuerza también favorece la preparación de las articulaciones, los tendones y ligamentos frente a los impactos repetidos. Pennington señaló que el trabajo con resistencia y los movimientos realizados durante las sesiones fortalecen los tejidos conectivos, una adaptación relevante para la biomecánica y la eficiencia de la carrera.

El peso, un factor entre varios para mejorar la velocidad

Los especialistas señalaron que el entrenamiento específico para mejorar la velocidad puede contribuir a modificar la composición corporal. Las sesiones de intervalos y las carreras a intensidades cercanas al umbral permiten introducir estímulos diferentes a los de los recorridos habituales.

Rothstein explicó que mejorar el VO2 máximo y elevar el porcentaje de intensidad que una persona puede sostener antes de fatigarse puede producir avances en el rendimiento. En ese sentido, la preparación debe combinar estímulos aeróbicos, trabajo de velocidad y ejercicios de fuerza.

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El entrenamiento de fuerza fortalece tendones, ligamentos y articulaciones frente a los impactos repetidos del ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La progresión es otro aspecto relevante. Cuando el peso corporal cambia, los músculos, tendones y las articulaciones necesitan adaptarse a las nuevas cargas.

Por eso, los especialistas destacaron la importancia de ajustar gradualmente la intensidad y la distancia, con el objetivo de reducir las molestias y evitar lesiones que interrumpan la actividad.