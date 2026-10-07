Los niños con mejor condición física pueden convertirse en adultos menos deprimidos

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MARTES, 6 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los niños que corren y juegan obtendrán beneficios para la salud mental hasta la mediana edad, según un nuevo estudio.

Los niños activos y en forma parecen tener un menor riesgo de desarrollar depresión a finales de los 30 y 40 años, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Affective Disorders.

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Concretamente, la forma cardiovascular mejoró la salud mental futura de los niños, según los investigadores.

Por otro lado, no había una relación clara entre músculos más fuertes y riesgo de depresión.

"Este estudio muestra que los niños y adolescentes con mejor forma cardiorrespiratoria tenían un menor riesgo de desarrollar depresión en la edad adulta", dijo el investigador Grant Tomkinson, investigador de la Universidad de Adelaida en Australia.

"Es importante destacar que la forma física es algo que podemos cambiar", añadió Tomkinson en un comunicado de prensa. "Puede ser un objetivo importante para mejorar la salud mental a largo plazo."

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a más de 1.000 personas que, de niños, en 1985 se sometieron a pruebas de aptitud.

La salud cardiovascular de la mayoría de los niños se ponía a prueba viendo a qué velocidad podían correr una milla y su forma física física haciendo un salto de longitud de pie. Algunos también se les midió la frecuencia cardíaca mientras montaban en bicicleta estática y realizaron pruebas de fuerza de agarre.

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"Ya sabemos que estar físicamente activo es bueno para nuestra salud mental, y investigaciones previas han demostrado que los adultos en forma tienen menos probabilidades de desarrollar depresión", dijo Tomkinson. "Pero sabemos relativamente poco sobre si estar en forma en la vida temprana está relacionado con una mejor salud mental décadas después."

Los resultados mostraron que una mejor forma física cardiovascular se asoció con una tasa de depresión un 20% menor entre las mujeres y un 11% menor entre los hombres cuando tenían entre 36 y 49 años.

"Las asociaciones más fuertes y consistentes en nuestro estudio se observaron con la aptitud cardiorrespiratoria, o la forma física desarrollada a través de actividades que te hacen resoplan", dijo la investigadora senior Brooklyn Fraser, investigadora postdoctoral en la Universidad de Tasmania en Australia, en un comunicado de prensa.

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Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en las formas en que la salud infantil puede influir en problemas como la depresión, dijo la investigadora principal Kylie Smith, investigadora principal en la Universidad de Tasmania.

"Hay muchos factores que contribuyen a la depresión, lo que significa que ningún factor explica el riesgo por sí solo. La forma física puede ser una pieza del rompecabezas", dijo en un comunicado de prensa.

"Aunque no podemos decir que la falta de forma física durante la infancia cause depresión en adultos, los hallazgos sugieren que la forma física infantil puede tener beneficios más allá de la salud física", añadió Smith.

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Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre fitness y salud mental.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Adelaida, 30 de septiembre de 2026; Journal of Affective Disorders, en línea, 13 de agosto de 2026