Salud

Las personas ocupadas con horarios ajustados pueden estar más contentas, descubre un estudio

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MARTES, 6 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- ¿Sueles tener una agenda apretada, saltando de una cita a otra?

Eso no es necesariamente algo malo, dependiendo de cómo te sientas respecto a estar ocupado, dice un nuevo estudio.

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Los estudiantes universitarios con los horarios más ocupados tenían significativamente menos probabilidades de estar deprimidos y tendían a obtener mejores notas, según informaron recientemente investigadores en el Journal of American College Health.

Sin embargo, los estudiantes tenían tasas más altas de ansiedad y depresión si sentían una sensación crónica de prisa o presión horaria, sin importar cómo fueran sus horarios, encontraron los investigadores.

Los estudiantes con mayores niveles de atención plena --la capacidad de estar presentes y conscientes en el momento-- parecían más capaces de manejar agendas ocupadas sin dañar su salud mental, añadió el equipo.

"Tendemos a pensar: 'Oh, las cosas mejorarán y no me estresaré si puedo quitarme algunas cosas de encima'", dijo la investigadora principal Caitlin McKimmy, doctoranda en psicología y neurociencia en la Universidad de Colorado en Boulder, en un comunicado de prensa. " Estos datos demuestran que no es tan sencillo."

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Para el estudio, los investigadores se centraron en dos elementos distintos de la percepción humana del tiempo: la "presión del tiempo", la sensación de estar apresurado, y la "escasez de tiempo", la sensación de que no hay suficientes horas en el día.

McKimmy --ella misma una madre ocupada de dos hijos-- encuestó a 646 estudiantes universitarios sobre sus horarios, incluyendo el tiempo de clase, los deberes, trabajos fuera de casa, desplazamientos y otras actividades.

La encuesta también preguntó a los estudiantes sobre la presión de tiempo que sentían, cuán ansiosos o deprimidos estaban y su nivel de atención plena.

La escasez de tiempo estuvo fuertemente asociada tanto con mejores notas como con menores tasas de depresión, según los resultados.

Sin embargo, los niveles más altos de presión temporal se asociaron fuertemente con más ansiedad y depresión, así como con notas más bajas, según los investigadores.

Curiosamente, el equipo descubrió que estar justo de tiempo no causaba automáticamente una sensación de presión horaria.

"Puedes tener a una persona muy ocupada que tiene una relación armoniosa con el tiempo y a otra persona que, objetivamente hablando, tiene un calendario con algo de espacio pero está muy estresada por el tiempo", dijo McKimmy.

McKimmy señaló que esto no significa que mantenerse ocupado despierte felicidad.

Podría ser que las personas con mejor salud mental puedan asumir más, mientras que quienes luchan contra la ansiedad o la depresión alcanzaron su límite antes, según los investigadores.

También podría haber otros factores subyacentes que influyan tanto en la salud mental como en cómo una persona percibe el tiempo, añadió el equipo.

Por ejemplo, la propia depresión puede influir en la percepción del tiempo que una persona tiene sobre el tiempo, haciendo que sus horarios resulten inmanejables, según investigaciones anteriores.

Pero los resultados sí indican que reducir las actividades no aliviará automáticamente el estrés, dijo McKimmy.

"Estos datos apoyan la idea de que hacer más y estar comprometido no solo puede conducir a una mejor salud mental, sino también apoyar el éxito académico y profesional", afirmó.

Por ejemplo, un estudiante bien adaptado podría aceptar un trabajo a tiempo parcial sin afectar su GPA si no aumenta su sensación de presión horaria, según indican los resultados.

Del mismo modo, una persona que se retira socialmente cuando sus notas o su rendimiento laboral bajan puede acabar con un horario monótono y una creciente sensación de soledad, dijo McKimmy.

La atención plena parece ser un factor protector clave. Las personas que permanecían en el momento se volvían menos deprimidas o ansiosas cuando se estresaban por su horario, según los investigadores.

"Parece que hay algo en sintonizar con el momento presente que te protege del impacto negativo de la presión del tiempo", dijo McKimmy.

Las personas que se sienten estresadas por su agenda deberían ocupar su tiempo con cosas que estén alineadas con sus pasiones y valores y tratar de mantenerse presentes, aconsejó McKimmy. Cuando te sientas estresado, tómate un momento para centrarte en tu respiración y centrarte en tu cuerpo y en el momento.

"El tiempo que tenemos en la semana no es muy maleable", dijo. "Pero la forma en que pensamos sobre el tiempo sí lo es."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la gestión del estrés.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Colorado en Boulder, 30 de septiembre de 2026

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