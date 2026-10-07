Los problemas de placenta podrían contribuir al riesgo de TDAH

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MARTES, 6 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- El riesgo de TDAH en un niño podría comenzar en el útero, según un nuevo estudio.

La salud de la placenta de una futura madre durante el final del embarazo parece estar relacionada con un mayor riesgo de TDAH, según informaron recientemente investigadores en JAMA Psychiatry.

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Específicamente, los niveles más bajos de una proteína llamada factor de crecimiento placentario (PlGF) durante el embarazo se relacionaron con mayores probabilidades de que el niño diagnostique TDAH posteriormente, encontraron los investigadores.

"Este estudio añade a la evidencia de que el riesgo neurodesarrollativo comienza in utero y sugiere que la placenta puede desempeñar un papel fundamental en la configuración de los resultados del neurodesarrollo", dijo la investigadora principal Serena Gumusoglu, profesora adjunta de psiquiatría, obstetricia y ginecología en la Universidad de Iowa.

"Esto plantea la emocionante posibilidad de que factores conocidos relacionados con el embarazo y la salud materna, como la PlGF, también puedan decirnos algo sobre cómo se está desarrollando el cerebro del bebé", dijo Gumusoglu en un comunicado de prensa.

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Hasta un 10% de los niños estadounidenses de entre 3 y 17 años tienen TDAH, lo que interfiere con su capacidad de concentración, atención y reflexión en sus acciones, según los investigadores en notas de fondo.

Para este estudio, los investigadores utilizaron muestras de sangre almacenadas en 176 embarazos para buscar niveles de PlGF, una proteína producida por la placenta. Los niveles bajos de PlGF son una señal conocida de complicaciones del embarazo como la preeclampsia.

El equipo comparó luego los niveles de PlGF con diagnósticos posteriores de TDAH entre los niños de estos embarazos.

La placenta es un órgano temporal que se forma en el útero de la mujer durante el embarazo. Es responsable de proporcionar osígeno y nutrientes al feto en desarrollo a través del cordón umbilical.

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Los niveles de PLG en el primer y segundo trimestre no parecían estar relacionados con el riesgo de TDAH, pero eso cambió en el tercer trimestre.

"En embarazos que resultaron en un niño diagnosticado posteriormente con TDAH, observamos que los niveles de PlGF no tuvieron el aumento típico en el tercer trimestre", dijo Gumusoglu. "Cada caída de desviación estándar en PlGF se asoció con 2,6 veces más probabilidades de un diagnóstico posterior de TDAH en el niño."

Esta relación se mantuvo incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta la preeclampsia, el parto prematuro temprano y el crecimiento fetal restringido, condiciones que ya se han relacionado tanto con niveles más bajos de PlGF como con mayores probabilidades de TDAH, según los investigadores.

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Los resultados también mostraron que no hay relación entre el riesgo de TDAH y los niveles de endotelina-1, otra proteína que contribuye a la salud y función de los vasos sanguíneos durante el embarazo.

"Esto es importante porque indica que no solo estamos marcando embarazos 'enfermos'", dijo Gumusoglu. "Nuestros resultados apuntan a cambios placentarios sutiles en embarazos que no tenían diagnóstico clínico, pero que aún así resultaron en diferencias neurodesarrollativas en los niños."

Sin embargo, Gumusoglu advirtió que estos resultados provienen de un grupo relativamente pequeño de embarazos en un centro médico. Se necesitará más investigación para confirmar y comprender mejor esta posible asociación.

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"Este trabajo vincula lo que clásicamente se considera una preocupación obstétrica -- PlGF anormal -- con resultados neurodesarrollativos años después en niños", dijo Gumusoglu. "Si nuestro resultado se replica en una muestra mayor y si estudios en ratones respaldan una relación causal, sugeriría que medir los niveles de PlGF en el embarazo podría ayudar a identificar a los niños que se beneficiarían de un seguimiento temprano del desarrollo."

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la placenta.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Iowa, 30 de septiembre de 2026