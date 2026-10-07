El ejercicio como medicina: Cómo la actividad física ayuda al manejo de las enfermedades crónicas

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MARTES, 6 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardíacas, la hipertensión, la artritis y ciertos tipos de cáncer son las principales causas de discapacidad y muerte en todo el mundo. Tradicionalmente, estas condiciones se han gestionado mediante medicación, cambios en la dieta e intervenciones médicas.

Sin embargo, hay un reconocimiento creciente del papel fundamental que desempeña la actividad física regular tanto en la prevención como en el manejo de enfermedades crónicas -- un concepto conocido a menudo como "ejercicio como medicina".

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La actividad física ejerce una multitud de efectos beneficiosos en el organismo. Para las personas con diabetes tipo 2, el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, reduciendo el riesgo de complicaciones.

Los pacientes con enfermedades cardiovasculares que hacen ejercicio se benefician de una mejor función cardíaca, una reducción de la presión arterial y una reducción de los niveles de colesterol. En quienes tienen artritis, el movimiento regular ayuda a mantener la flexibilidad articular, reducir el dolor y mejorar la movilidad general.

Más allá de los beneficios específicos de cada enfermedad, el ejercicio regular combate la inflamación sistémica -- un factor clave en muchas enfermedades crónicas. También favorece el control del peso, lo cual es importante ya que la obesidad es un factor de riesgo importante para varias enfermedades crónicas. El ejercicio también mejora la salud mental, reduciendo los síntomas de depresión y ansiedad que a menudo acompañan a las enfermedades crónicas.

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Hay varias razones por las que el ejercicio conduce a estos beneficios. A nivel celular, la actividad física mejora la función mitocondrial, es decir, la capacidad de tu cuerpo para procesar el osígeno y convertir sustancias de los alimentos que consumes en energía. También mejora la circulación y promueve la liberación de endorfinas y otros neuroquímicos que mejoran el estado de ánimo y reducen la percepción del dolor.

Es importante destacar que las prescripciones de ejercicio deben adaptarse a las necesidades, capacidades e historial médico de cada persona. Para algunos, esto puede significar entrenamiento aeróbico o de resistencia estructurado, mientras que para otros, actividades suaves como caminar, nadar o hacer yoga pueden ser más adecuadas. Incluso pequeños aumentos en el movimiento diario pueden suponer mejoras significativas en la salud.

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Los profesionales sanitarios reconocen cada vez más la importancia de incluir la orientación sobre ejercicio en los planes de tratamiento. Iniciativas como "El ejercicio es medicina", un movimiento global lanzado por el Colegio Americano de Medicina Deportiva, animan a los clínicos a evaluar y promover la actividad física como parte estándar de la atención.

El ejercicio es una herramienta poderosa, accesible y rentable en el manejo de enfermedades crónicas. Al adoptar la actividad física como pilar fundamental de la terapia, las personas pueden mejorar los resultados de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y reducir la necesidad de medicación.

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En la era moderna de la medicina, el ejercicio no es solo un complemento, sino una receta vital para la salud y el bienestar a largo plazo.

Más información

Descubre más sobre el ejercicio como medicina en el American College of Sports Medicine.

FUENTES: BMC Medicine, 16 de noviembre de 2020; European Heart Journal, 14 de octubre de 2023; American Journal of Health Promotion, 3 de julio de 2026; Journal of the American College of Cardiology, 13 de septiembre de 2022; The Lancet, 27 de junio de 2026; PNAS, 20 de marzo de 2026; Colegio Americano de Medicina Deportiva; Centro de Artritis Johns Hopkins; Clínica Mayo

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