Salud

El ejercicio como medicina: Cómo la actividad física ayuda al manejo de las enfermedades crónicas

Healthday Spanish

Imagen UIINWAO5RBD35CQZ2AWMYKSHNA
Guardar

MARTES, 6 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardíacas, la hipertensión, la artritis y ciertos tipos de cáncer son las principales causas de discapacidad y muerte en todo el mundo. Tradicionalmente, estas condiciones se han gestionado mediante medicación, cambios en la dieta e intervenciones médicas.

Sin embargo, hay un reconocimiento creciente del papel fundamental que desempeña la actividad física regular tanto en la prevención como en el manejo de enfermedades crónicas -- un concepto conocido a menudo como "ejercicio como medicina".

PUBLICIDAD

La actividad física ejerce una multitud de efectos beneficiosos en el organismo. Para las personas con diabetes tipo 2, el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, reduciendo el riesgo de complicaciones.

Los pacientes con enfermedades cardiovasculares que hacen ejercicio se benefician de una mejor función cardíaca, una reducción de la presión arterial y una reducción de los niveles de colesterol. En quienes tienen artritis, el movimiento regular ayuda a mantener la flexibilidad articular, reducir el dolor y mejorar la movilidad general.

Más allá de los beneficios específicos de cada enfermedad, el ejercicio regular combate la inflamación sistémica -- un factor clave en muchas enfermedades crónicas. También favorece el control del peso, lo cual es importante ya que la obesidad es un factor de riesgo importante para varias enfermedades crónicas. El ejercicio también mejora la salud mental, reduciendo los síntomas de depresión y ansiedad que a menudo acompañan a las enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

Hay varias razones por las que el ejercicio conduce a estos beneficios. A nivel celular, la actividad física mejora la función mitocondrial, es decir, la capacidad de tu cuerpo para procesar el osígeno y convertir sustancias de los alimentos que consumes en energía. También mejora la circulación y promueve la liberación de endorfinas y otros neuroquímicos que mejoran el estado de ánimo y reducen la percepción del dolor.

Es importante destacar que las prescripciones de ejercicio deben adaptarse a las necesidades, capacidades e historial médico de cada persona. Para algunos, esto puede significar entrenamiento aeróbico o de resistencia estructurado, mientras que para otros, actividades suaves como caminar, nadar o hacer yoga pueden ser más adecuadas. Incluso pequeños aumentos en el movimiento diario pueden suponer mejoras significativas en la salud.

Los profesionales sanitarios reconocen cada vez más la importancia de incluir la orientación sobre ejercicio en los planes de tratamiento. Iniciativas como "El ejercicio es medicina", un movimiento global lanzado por el Colegio Americano de Medicina Deportiva, animan a los clínicos a evaluar y promover la actividad física como parte estándar de la atención.

El ejercicio es una herramienta poderosa, accesible y rentable en el manejo de enfermedades crónicas. Al adoptar la actividad física como pilar fundamental de la terapia, las personas pueden mejorar los resultados de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y reducir la necesidad de medicación.

En la era moderna de la medicina, el ejercicio no es solo un complemento, sino una receta vital para la salud y el bienestar a largo plazo.

Más información

Descubre más sobre el ejercicio como medicina en el American College of Sports Medicine.

FUENTES: BMC Medicine, 16 de noviembre de 2020; European Heart Journal, 14 de octubre de 2023; American Journal of Health Promotion, 3 de julio de 2026; Journal of the American College of Cardiology, 13 de septiembre de 2022; The Lancet, 27 de junio de 2026; PNAS, 20 de marzo de 2026; Colegio Americano de Medicina Deportiva; Centro de Artritis Johns Hopkins; Clínica Mayo

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los expertos en psicología coinciden: la personalidad no define a tu alma gemela

Estudios sobre vínculos de pareja muestran que la afinidad personal influye poco y que el cuidado diario tiene un peso mayor en las relaciones duraderas

Los expertos en psicología coinciden: la personalidad no define a tu alma gemela

Cómo un gen hallado en un gusano podría aportar pistas para entender el Parkinson

Un equipo de la Universidad de Georgia identificó en planarias un segmento genético con equivalente humano, vinculado a enfermedades donde mueren células cerebrales, lo que abre preguntas sobre su función en la supervivencia neuronal de las personas

Cómo un gen hallado en un gusano podría aportar pistas para entender el Parkinson

Producir cerca: la nueva geografía del medicamento

La industria farmacéutica redefine sus estrategias para responder con mayor rapidez a las necesidades sanitarias, fortalecer capacidades locales e impulsar la innovación

Producir cerca: la nueva geografía del medicamento

Horacio Guevara fue designado como nuevo superintendente de Salud tras la renuncia de Claudio Stivelman

El ingeniero, hasta ahora gerente general del organismo, asumirá con la continuidad del reordenamiento de obras sociales y prepagas como uno de los ejes de gestión

Horacio Guevara fue designado como nuevo superintendente de Salud tras la renuncia de Claudio Stivelman

Mario Lugones: “Hay que reelegir a Milei para terminar de descentralizar la salud”

El ministro expuso en el foro de AmCham los principales ejes de su agenda para reformar el sistema sanitario argentino, con foco en el federalismo, la innovación y el acceso a las prestaciones

Mario Lugones: “Hay que reelegir a Milei para terminar de descentralizar la salud”

DEPORTES

El gol de penal de Lionel Messi en su despedida de la selección argentina: el especial festejo con el plantel

El gol de penal de Lionel Messi en su despedida de la selección argentina: el especial festejo con el plantel

El grito de la sucesión: el golazo de Nico Paz en la despedida de Messi de la Selección y el guiño del destino

Asistencia de Messi y arremetida: el gol de Nicolás Otamendi ante Benín en su despedida de la Selección y la ovación cuando fue reemplazado

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

La última arenga de Messi antes del amistoso ante Benín y el emotivo encuentro con sus hijos antes de salir a la cancha

TELESHOW

Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos, después de cuatro años separados

Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos, después de cuatro años separados

Dillom reveló qué no soporta de sus fans: “Son unos insolentes, se quejan de todo”

El duro enfrentamiento entre El Dipy y Martín Cirio que resurgió en las últimas horas: “Contá la verdad”

Claudia Villafañe contó el detalle de la boda de su hija Dalma que la hizo sufrir: “Yo lloraba”

Evangelina Anderson repitió su cábala mundialista para homenajear a Lionel Messi en su último partido con la Selección

INFOBAE AMÉRICA

Abren en Panamá licitación por $5 millones para reparar techo del aeropuerto de Tocumen

Abren en Panamá licitación por $5 millones para reparar techo del aeropuerto de Tocumen

República Dominicana acumula 9.2 millones de visitantes entre enero y septiembre de 2026

El Congreso de Guatemala elige a su nuevo contralor con la nota más baja entre los finalistas y la abstención de su hermano diputado

Un choque entre un autobús y un camión deja un muerto y ocho heridos en Camagüey

Iglesia Episcopal de Cuba denunció hambre, escasez y exigió al régimen que se respete la crítica en respalda a Anna Bensi