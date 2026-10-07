Las recompensas en efectivo ayudan a las personas a dejar de fumar

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MARTES, 6 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Grandes montones de dinero pueden proporcionar una motivación poderosa para dejar de fumar, según un nuevo estudio.

El 5 de octubre informaron los investigadores en el Journal of the American Medical Association el 5 de octubre de fumadores que dejan dejar de fumar cuando se les ofrecen recompensas en efectivo de hasta 600 dólares.

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"Estos participantes habían fumado durante décadas y probablemente intentaron dejar de fumar en múltiples ocasiones fallidas en el pasado", dijo el investigador principal Dr. Scott Halpern, director del Centro de Investigación en Enfermedades Paliativas y Avanzadas de la Universidad de Pensilvania.

"Descubrimos que añadir incentivos económicos aumentó las tasas de abandono en una población que puede ser especialmente difícil de alcanzar con los enfoques tradicionales de cesación del tabaco", dijo Halpern en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon las recompensas en efectivo con otras tres estrategias para dejar de fumar entre más de 3.200 fumadores activos que habían sido derivados para el cribado de cáncer de pulmón.

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Los participantes en el programa de incentivos podían ganar hasta 600 dólares si sus muestras de sangre u orina demostraban que no consumían nicotina -- 100 dólares a las dos semanas, 200 a los tres meses y 300 a los seis meses.

A estos pacientes también se les ofrecieron medicamentos gratuitos para dejar de fumar.

Las otras estrategias incluían atención estándar que simplemente derivaba a los pacientes a recursos comunitarios o sanitarios para dejar de fumar; atención estándar más medicamentos gratuitos para dejar de fumar; o atención estándar más medicación gratuita y acceso a apoyo por mensaje de texto.

Los fumadores fueron asignados aleatoriamente a uno de los cuatro grupos y luego se les hizo seguimiento durante medio año.

Tras seis meses, los resultados mostraron que el dinero en efectivo ayudaba más que la medicación gratuita o el apoyo por mensaje de texto.

Alrededor del 8% de las personas que recibieron incentivos económicos más medicamentos gratuitos habían dejado de fumar, más del doble del 3% que lo dejó bajo consejos y derivaciones de atención estándar. Solo el 1% lo dejó con medicación gratuita, y el 2% con medicamentos gratuitos y apoyo por mensaje de texto.

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A continuación, los investigadores planean analizar cómo implementar mejor programas para dejar de fumar impulsados por incentivos en efectivo, y estudiar cómo el público general podría interpretar la idea de pagar a la gente para que deje de fumar.

"Encontrar nuevos enfoques que ayuden a las personas a dejar de fumar con éxito puede tener un impacto enorme, no solo en su salud, sino también en su calidad de vida", afirmó la investigadora principal , la Dra. Joanna Hart, profesora adjunta de neumología, alergias y cuidados críticos en Penn Medicine, en un comunicado de prensa.

Más información

Deje de fumar Community tiene más información sobre programas de incentivos en efectivo para dejar de fumar.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Pensilvania, 1 de octubre de 2026; Nota de prensa de Journal of the American Medical Association, 1 de octubre de 2026

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