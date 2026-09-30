Conrado Estol, sobre el dolor de mandíbula, cervicales y espalda: cuándo preocuparse y cómo tratarlo

Conrado Estol explicó que los trastornos de la mandíbula suelen vincularse con tensión y ansiedad, y rara vez con una lesión real

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El neurólogo Conrado Estol sostuvo, durante una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía, que una parte mayoritaria de los dolores de mandíbula, cervicales y espalda mejora con educación, rehabilitación y ejercicio físico.

El médico planteó que estos dolores suelen afectar la vida cotidiana, aunque no siempre responden a lesiones graves. “Nada es mortal, nada de esto es gravísimo, pero altera la calidad de vida y lo podemos mejorar”, afirmó al presentar un recorrido que fue desde la mandíbula hasta la zona lumbar.

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En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol vinculó varias de esas consultas con hábitos posturales, el sedentarismo y situaciones de tensión.

Conrado Estol vinculó el dolor de mandíbula y de cervicales con la tensión

El neurólogo afirmó que desde los 30 años las imágenes cervicales muestran artrosis en el 90 por ciento de las personas

Al referirse a la articulación temporomandibular, el neurólogo explicó que se trata de la unión entre la mandíbula y el hueso temporal, que interviene al abrir y cerrar la boca. Entre las manifestaciones frecuentes, mencionó ruidos, chasquidos y desplazamientos en esa zona.

“El famoso bruxismo” fue uno de los fenómenos que señaló durante la entrevista. Para identificarlo, propuso una observación cotidiana: “Tocarse los labios dos, tres veces por día y te vas a dar cuenta que los dientes están apretados”.

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Estol ubicó al estrés y la ansiedad como factores que suelen estar detrás de esos síntomas. “Este es fundamentalmente un problema de ansiedad. Ese es el foco y el origen, pero es raro que haya una lesión realmente”, sostuvo.

Sobre los tratamientos, afirmó que la mayoría de los casos no requiere intervenciones complejas. “Esto en el 90 % de los casos que afecta tu calidad de vida se arregla con educación del paciente, con kinesiología, con algún antiinflamatorio, con una dieta blanda, nada de cosas invasivas”, dijo.

El médico atribuyó muchos casos de dolor de espalda a la falta de movimiento Crédito: Freepik

El especialista también se detuvo en una expresión frecuente en los consultorios: “Tengo un problema en las cervicales”. Contó que, junto con un jefe médico en Boston, revisó 300 radiografías de columna cervical por su interés en las arterias que recorren esa zona.

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“No encontramos un caso. De 300”, recordó sobre aquella revisión, antes de precisar que hubo una excepción de un hombre que tenía un crecimiento óseo atípico en una vértebra.

Para el resto de los casos, planteó que el cuello puede funcionar como un área donde se concentra la tensión. “Son un área de concentración de estrés, como la articulación temporomandibular”, afirmó.

El médico planteó que el futuro tendrá menos medicina invasiva y más prevención para anticipar problemas antes de que ocurran, afirmó (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol sostuvo que los estudios por imágenes pueden mostrar cambios sin que estos expliquen necesariamente el dolor. “A partir de los 30 años, en el 90% de las personas que le hagan una placa cervical o una resonancia cervical van a encontrar que tienen artrosis”, dijo.

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También marcó que existen patologías cervicales que requieren otro abordaje, como una hernia de disco que compromete un nervio y provoca debilidad en un brazo. “Puede pasar, esto es medicina. Pero lo que estoy diciendo es que es absolutamente excepcional”, remarcó.

Para las molestias más habituales, mencionó meditación, kinesiología suave y reeducación postural global.

El neurólogo cuestionó las cirugías para el dolor de espalda

Estol dijo que desde 2015 las cirugías disminuyeron en Escandinavia y el Reino Unido, pero no lo hicieron en Estados Unidos según explicó (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar a la lumbalgia y el dolor de espalda, Estol puso el foco en la falta de movimiento. “La molestia no es porque hiciste un mal movimiento, es porque no hiciste movimientos, es porque no hacés ejercicios que te fortalezcan el tronco”, expresó.

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Como ejemplo, señaló que los cambios simples de postura pueden formar parte de la prevención. “Podríamos estar ahora haciendo esta nota parados en lugar de sentados en esta mesa. Un rato hacemos parados, un rato hacemos sentados. Tenemos que fortalecernos”, indicó.

El médico sostuvo que la operación debe reservarse para situaciones particulares. “La operación es excepcional”, afirmó, antes de referirse a las dificultades para medir con precisión el resultado de algunas prácticas quirúrgicas mediante estudios comparativos.

Luego aludió a investigaciones sobre cirugías de hombro y rodilla. “Las cirugías de manguito rotador no es que es el efecto placebo que hace que la gente se sienta mejor después de la cirugía de manguito rotador. Es simplemente que mejora espontáneamente”, sostuvo.

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El dolor de cuello suele concentrar tensión y mejora con kinesiología suave y reeducación postural global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo describió un trabajo realizado en Houston en 2002 con 170 pacientes sometidos a procedimientos de rodilla. Según relató, los cirujanos hicieron una intervención real en una parte del grupo y simularon el procedimiento en otra, incluso con sonidos dentro del quirófano.

“La mejoría fue igual en todos los grupos”, afirmó Estol sobre aquel experimento. A partir de ese resultado, planteó que el alivio posterior a una cirugía no siempre permite atribuir el efecto al procedimiento en sí mismo.

También comparó la evolución de las intervenciones en distintos sistemas de salud. “En los países que los médicos ganan un sueldo general, como en Escandinavia y en el Reino Unido, las cirugías han disminuido significativamente desde 2015 hasta hoy”, dijo.

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En contraste, mencionó a Estados Unidos y la modalidad de remuneración profesional. “En países como Estados Unidos, donde los cirujanos cobran honorarios estratosféricos, las cirugías no han disminuido”, sostuvo.

Conrado Estol explicó que una contractura del músculo piriforme puede comprimir el nervio ciático y causar dolor similar al de la ciática Crédito: Freepik

Frente a los dolores lumbares y la ciática, Estol volvió sobre la rehabilitación. “La columna se trata con rehabilitación específica”, afirmó, y destacó la reeducación postural global, conocida como RPG.

El médico recordó que el método fue desarrollado por el kinesiólogo francés Philippe Souchard y que inicialmente se aplicó en chicos con escoliosis. “La inventó para chicos con escoliosis, para enderezar la espalda. Y lo logró con éxito”, señaló.

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En ese sentido, indicó que vio resultados en radiografías de pacientes pediátricos tratados con esa técnica. “Tengo radiografías de chicos con una curvatura tremenda que después de RPG en un par de años uno ve cómo se endereza la columna”, relató.

Para los adultos con dolor de cintura, lumbalgia o ciática, insistió en el valor de ese abordaje cuando se realiza con profesionales capacitados. “La mayor parte de las personas con un ciático, la lumbalgia, dolor de cintura, dolor de espalda, RPG en buenas manos, hecho bien, es mágico”, aseguró.

Para la mayoría de los dolores cervicales Estol recomendó meditación y kinesiología suave, junto con reeducación postural global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol cerró su recorrido con el síndrome del músculo piriforme, también llamado piramidal. Ubicó a ese músculo en la región glútea y explicó su vínculo anatómico con el nervio ciático.

“En la cola donde están los glúteos, hay un músculo que se llama el piriforme o piramidal, es lo mismo”, describió. Según explicó, el nervio ciático pasa por debajo o muy cerca de esa estructura muscular.

Cuando ese músculo se contractura, puede comprimir el nervio y generar síntomas similares a una ciática originada en la columna lumbar. “Puede pellizcar, ahorcar, estrangular al nervio ciático y te da un cuadro de ciática exactamente igual al clásico”, indicó.

El neurólogo explicó que la causa más conocida ocurre cuando un disco lumbar comprime el nervio entre las vértebras. “Entre las vértebras, la cuarta, la quinta lumbar, sale el disco, pellizca el ciático y vos tenés ese dolor tremendo”, dijo.

Conrado Estol recomendó la kinesiología suave para aliviar dolores cervicales y de espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, advirtió que algunas personas pueden llegar a tratamientos invasivos sin haber detectado la contractura del piriforme. “Hay gente que ha terminado operada de las vértebras lumbares por ciática y lo que tenían era un músculo piriforme contracturado que con rehabilitación se libera”, afirmó.

Entre los factores asociados, mencionó permanecer muchas horas sentado sobre superficies duras. También señaló el uso de objetos en los bolsillos traseros, una costumbre frecuente entre hombres que llevan allí la billetera.

“Personas que pasan mucho tiempo sentadas, especialmente sobre una superficie dura, algunos con algo en el bolsillo, hombres que llevan la billetera generalmente en el bolsillo posterior”, enumeró Estol al describir los casos que pueden favorecer esa contractura.

El médico advirtió sobre la costumbre de hacer crujir el cuello o la espalda de manera voluntaria. “No, no se hagan sonar la columna”, dijo ante la consulta surgida en el estudio.

Conrado Estol sostuvo que el dolor de espalda suele relacionarse con la falta de movimiento y recomendó ejercicios para fortalecer el tronco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre ese gesto, explicó que el ruido se produce en la cápsula articular y consideró que puede agravar una molestia cervical. “Eso lo que hace es hacer sonar a la cápsula articular y les puede empeorar el problema cervical”, sostuvo.

Estol enmarcó las molestias de mandíbula, cuello, zona lumbar y músculo piriforme dentro de cuadros que afectan a una gran cantidad de personas. “La mayor parte de nosotros algún día puede llegar a tener una de estas molestias”, afirmó.

Hacia el final, propuso una transformación en la forma de abordar estas afecciones. “En el mundo se hacen hoy 300 millones de cirugías. Se viene un mundo con mucho menos medicina invasiva, mucha más medicina médica y sobre todo medicina que predice lo que va a pasar para que no pase”.

La entrevista completa del doctor Conrado Estol

El neurólogo Conrado Estol analiza en una transmisión en vivo de Infobae los aspectos médicos relacionados con la mandíbula y la columna cervical. En el estudio, el profesional expone sobre la estructura ósea y las afecciones asociadas a estas áreas del cuerpo.

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