Maratones seguros para personas con diabetes tipo 1, según un estudio

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MARTES, 22 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con diabetes tipo 1 pueden completar un maratón con seguridad y lograr tiempos de llegada similares a los de corredores sin diabetes, según ha revelado un nuevo estudio.

Un grupo de 10 personas con diabetes tipo 1 corrió un maratón de 26,2 millas tan rápido como otras 10 personas sin diabetes, informarán los investigadores en una próxima reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD).

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Solo uno de los participantes con diabetes sufrió dos episodios de hipoglucemia, o hipoglucemia, o hipoglucemia, durante su maratón, pero aun así logró completar la carrera, según los investigadores.

"El miedo a la hipoglucemia es la principal barrera para la actividad física y afecta hasta al 45% de las personas con diabetes tipo 1 a pesar de los grandes beneficios para la salud del ejercicio regular", dijo el equipo de investigación liderado por Michał Kulecki , de la Universidad de Ciencias Médicas de Poznań en Polonia.

"Gestionar la glucosa es un reto cuando los niveles de glucosa cambian rápidamente y las respuestas varían entre individuos", afirmó el equipo. "Nuestro estudio ofrece otro ejemplo de que, con una educación adecuada y un control cuidadoso del azúcar en sangre, las personas con diabetes tipo 1 pueden participar con éxito incluso en ejercicios de resistencia muy exigentes."

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En la diabetes tipo 1, las personas no tienen la capacidad de producir suficiente insulina para su cuerpo. Tienen que tomar insulina para sobrevivir.

Para el estudio, los investigadores pidieron a los participantes con diabetes que tuvieran un nivel objetivo de azúcar en sangre antes de la carrera de 140 a 200 mg/dL.

También se pidió a los corredores con diabetes que hicieran ajustes específicos en sus dosis de insulina, reduciéndolas en un 25% entre quienes usaban múltiples inyecciones diarias y en un 50% en bombas de insulina no híbridas. Las personas que usaban una bomba de circuito cerrado híbrida establecieron un nivel objetivo de azúcar en sangre de 150 mg/dL.

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El equipo de investigación evaluó el azúcar en sangre de los corredores en tres puntos de control a lo largo de su recorrido, así como al principio y al final del recorrido, y administró carbohidratos o insulina según fuera necesario.

Ambos grupos de corredores tenían aproximadamente la misma edad: 35 años de media para los corredores con diabetes y casi 40 para los corredores sin diabetes. Cada grupo de 10 incluía ocho hombres y dos mujeres.

Los corredores con diabetes completaron su maratón en unos 228 minutos, en comparación con los 248 minutos de los corredores sin diabetes.

El corredor que sufrió dos episodios hipoglucémicos comenzó con un nivel de azúcar en sangre inferior a 140 mg/dL, y consumió menos carbohidratos que los demás corredores con diabetes durante la carrera -- algo menos de 50 gramos por hora, frente a casi 54 gramos por hora.

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"Las personas con diabetes tipo 1 que se preparan para un maratón deberían hablar con sus médicos sobre un plan individual de glucosa, carbohidratos e hidratación antes del evento", dijeron los investigadores, añadiendo que el aspecto más importante es una estrategia adecuada de manejo de la insulina.

"Nuestro equipo apoya a muchos atletas con diabetes tipo 1 que han alcanzado metas notables, incluyendo competir en los Juegos Olímpicos, completar un triatlón Ironman o correr 10 maratones en 10 días consecutivos", concluyeron los investigadores.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

La reunión de la EASD está programada para celebrarse del 28 de septiembre al 2 de octubre en Milán.

Más información

La Asociación Americana de Diabetes tiene más información sobre cómo hacer ejercicio con diabetes tipo 1.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, nota de prensa, 18 de septiembre de 2026