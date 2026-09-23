Los padres dicen no saber mucho sobre bicicletas eléctricas, según una encuesta

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MARTES, 21 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las bicicletas eléctricas que van a toda velocidad y se han convertido en una presencia habitual en las calles y aceras de los barrios de Estados Unidos, pero la mayoría de los padres afirman no saber mucho sobre ellas, según una nueva encuesta.

Solo el 6% de los padres dice tener muy conocimientos sobre bicicletas eléctricas, mientras que alrededor de dos tercios afirman saber poco o nada sobre ellas, según la Encuesta Nacional sobre la Salud Infantil del Hospital Infantil C.S. Mott de la Universidad de Michigan Health.

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Además, casi la mitad de los padres también afirman que no saben dónde se deben usar las bicicletas eléctricas, según la encuesta.

"Las bicicletas eléctricas ofrecen a las familias una nueva forma de desplazarse, pero también introducen consideraciones de seguridad que padres, usuarios y comunidades deben comprender", dijo Sarah Clark, codirectora de la encuesta Mott, en un comunicado de prensa.

"Conocer las normas de circulación, elegir una bicicleta eléctrica adecuada para el ciclista y tomar precauciones básicas de seguridad puede ayudar mucho a reducir el riesgo de lesiones", explicó Clark.

Cada vez hay más preocupación de que las bicicletas eléctricas supongan un peligro para la seguridad tanto de los peatones como de los niños que las conducen, dado que las bicicletas alimentadas por batería pueden alcanzar velocidades de hasta 28 millas por hora.

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Por ejemplo, las lesiones causadas por bicicletas eléctricas se han triplicado en San Diego a medida que los dispositivos se han vuelto más populares, según un estudio presentado en marzo en la reunión anual de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos.

Los niños en accidentes de bicicletas eléctricas tenían cuatro veces más probabilidades de sufrir una lesión en el brazo o la pierna en comparación con quienes montaban en bicicletas convencionales, según los investigadores. También tenían tres veces la tasa de fracturas en sus accidentes.

Sin embargo, en la nueva encuesta, los padres mostraron apoyo a las bicicletas eléctricas, con solo 1 de cada 10 apoyando una prohibición total.

En cambio, los padres favorecían medidas prácticas para hacer las bicicletas eléctricas más seguras, incluyendo el uso de cascos; etiquetado claro con la edad mínima para diferentes tipos de bicicletas eléctricas; mejores marcas para mostrar dónde se pueden usar bicicletas eléctricas; restricciones de edad para los modelos más potentes; y formación en seguridad.

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"Los padres no están diciendo: 'deshazte de las bicicletas eléctricas'. Están diciendo: 'Ayudadnos a usarlas de forma segura'", dijo Clark. " Las bicicletas eléctricas han llegado más rápido que las directrices públicas sobre ellas, y se les pide a los padres que tomen decisiones de seguridad sin tener la información que necesitan."

Aproximadamente 1 de cada 3 padres dice que alguien de su familia ha usado una bicicleta eléctrica, incluyendo 1 de cada 5 que informa que un adolescente ha usado una, según la encuesta. Menos de 1 de cada 10 (8%) dijo que su preadolescente ha usado una bicicleta eléctrica.

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Más de la mitad de los padres dijeron que ven bicicletas eléctricas con frecuencia en su comunidad, mientras que algo menos de un tercio las ve ocasionalmente.

Los padres señalaron varios beneficios de las bicicletas eléctricas:

La mitad encontró que las bicicletas proporcionan transporte cuando no hay coche disponible. Menos de la mitad los ven como una fuente de diversión. El 45% dijo que puede ayudar a que los niños salgan al aire libre y estén activos. Más de un tercio afirmó que ofrecen a los adolescentes mayor libertad.

Pero los padres también son conscientes de las preocupaciones de seguridad que rodean a las bicicletas eléctricas.

Aproximadamente 4 de cada 5 (82%) admitieron que suponen un riesgo de lesiones para los ciclistas; 3 de cada 5 (62%) afirman suponer un riesgo para los peatones; y más de la mitad (56%) se preocupan por los conductores que no están acostumbrados a ver bicicletas eléctricas en la carretera.

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Los padres ven que las bicicletas eléctricas conllevan más riesgo que las bicicletas tradicionales con pedales, y dos tercios (65 %) afirman que son más peligrosas para un adolescente típico, según la encuesta.

Sin embargo, los padres valoraban las bicicletas eléctricas casi igual de seguras o más que conducir un coche, hacer skate o montar un quad.

"Nuestra encuesta sugiere que los padres no ven las bicicletas eléctricas como algo especialmente peligroso, sino como otra actividad donde la seguridad depende en parte de cómo y dónde se utilicen", dijo Clark.

"Los padres muestran un fuerte apoyo a políticas y regulaciones que podrían conducir a un uso más seguro y adecuado de las bicicletas eléctricas y a enfoques que ofrezcan a las familias orientación práctica sobre los riesgos y cómo ayudar a niños y adolescentes a conducir de forma segura", afirmó.

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La nueva encuesta involucró a 1.234 padres con al menos un hijo de entre 11 y 18 años, y se realizó en julio. El margen de error es de más o menos 1 a 3 puntos porcentuales.

Más información

AAA ofrece consejos de seguridad para bicicletas eléctricas tanto para niños como para adultos.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 16 de septiembre de 2026; Informe de encuestas Mott de la Universidad de Michigan, 21 de septiembre de 2026