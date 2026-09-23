La atención plena y el tai chi pueden aliviar el dolor y la fatiga entre los supervivientes de cáncer

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MARTES, 22 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La meditación mindfulness o tai chi puede ayudar a los supervivientes de cáncer a sentirse mejor, según un nuevo estudio.

Los pacientes experimentaron menos dolor, fatiga y problemas de sueño tras participar en sesiones de mindfulness o en antiguas prácticas chinas mente-cuerpo de tai chi y qigong, informaron los investigadores el 16 de septiembre en el Journal of Clinical Oncology.

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"Estos hallazgos refuerzan el valor de un enfoque integral para la atención de la supervivencia al cáncer", dijo el investigador principal Peter Wayne, director del Centro Osher de Salud Integrativa en Mass General Brigham en Boston.

"Descubrimos que tanto la recuperación del cáncer basada en la atención plena como el tai chi/qigong ayudaron a los participantes a gestionar algunos de los desafíos más comunes y gravosos que afrontan tras el tratamiento del cáncer, incluyendo fatiga, dolor y, en el caso del tai chi/qigong, dificultades para dormir", dijo Wayne en un comunicado de prensa.

Para el estudio, a casi 600 supervivientes de cáncer con distintos tipos y estadios se les dio la opción de elegir entre la recuperación basada en la atención consciente o sesiones de tai chi/qigong.

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El programa de atención plena incluyó prácticas de meditación, técnicas de respiración, estiramientos suaves y debates grupales sobre actitudes como la aceptación y la compasión, según los investigadores.

Mientras tanto, el tai chi y el qigong incorporan movimientos suaves y fluidos con una mayor atención a las sensaciones corporales y la respiración. El objetivo es ayudar a los pacientes a regular sus pensamientos y emociones.

Los resultados mostraron que ambas prácticas reducían la interferencia del dolor en la vida diaria de una persona.

La calidad del sueño y la fatiga también mejoraron, probablemente porque tienden a agruparse con el dolor, según los investigadores. Cuando un síntoma mejoró -- ya sea dolor, sueño o fatiga -- los otros dos también lo hicieron.

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Concretamente, la atención plena mejoró la fatiga y la interferencia del dolor, mientras que el tai chi/qigong mejoraron los tres síntomas, según el estudio.

"Cada vez más personas con cáncer sobreviven a largo plazo, pero a menudo luchan con efectos secundarios a largo plazo que pueden ser difíciles de gestionar", dijo la investigadora principal Linda Carlson, profesora de la Universidad de Calgary, en un comunicado de prensa.

"Este estudio pone de relieve que la experiencia del cáncer no termina solo para los supervivientes tras el tratamiento activo, y esperamos que inicie una conversación entre los equipos médicos sobre cómo incorporar estas terapias mente-cuerpo en la atención integral del cáncer", concluyó Carlson.

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Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre la medicina mente-cuerpo para el cuidado del cáncer.

FUENTE: Brigham and Women's Hospital, nota de prensa, 16 de septiembre de 2026