Salud

Alto interés por la vacuna contra la demencia en EE. UU., según una encuesta

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MARTES, 22 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El escepticismo de los estadounidenses hacia las vacunas no parece extenderse a la salud cerebral, según un nuevo estudio.

Casi 3 de cada 4 personas de mediana edad y mayores en EE. UU. afirman que probablemente o definitivamente se vacunarían para reducir significativamente su riesgo de demencia, según informaron investigadores el 21 de septiembre en JAMA Network Open.

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Todavía no existe ninguna vacuna que actúe contra la demencia, pero los investigadores señalaron que varias vacunas que ya están en el mercado se han relacionado con un menor riesgo de demencia.

Por ejemplo, la evidencia sugiere que la vacuna contra el herpes zóster puede reducir el riesgo de demencia hasta en un 20%, según los investigadores en notas de fondo.

Otras vacunas vinculadas a un menor riesgo de demencia incluyen las vacunas contra el VRS, la gripe, la neumonía, la hepatitis y la DTP, según Gavi, la Alianza de Vacunas.

"Los adultos mayores están muy interesados en recibir una vacuna preventiva contra la demencia, mientras que relativamente pocos se oponen", dijo el autor principal Felipe Montano-Campos, investigador postdoctoral del Centro Schaeffer de Política y Economía de la USC, en un comunicado de prensa.

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Para el nuevo estudio, se preguntó a 1.529 adultos de 50 años o más sobre su interés en recibir una vacuna multidosis de bajo coste que reduciría a la mitad el riesgo de demencia en personas de alto riesgo. Los investigadores señalaron que se están llevando a cabo esfuerzos para desarrollar dicha vacuna.

Los resultados mostraron que el interés por una vacuna contra la demencia aumentaba con la edad. Alrededor del 31% de las personas de 50 años dijeron que definitivamente se vacunarían, frente al 35% de las personas de 70 años o más.

La vacuna contra la culebrilla parece ofrecer mejor protección contra la demencia a las mujeres que a los hombres, pero las mujeres tenían más probabilidades de dudar (23% frente al 19%) y menos probabilidades de decir que definitivamente recibirían la vacuna (29% frente a 39%).

Los adultos negros eran los más propensos a mostrarse reticentes (26%) entre los grupos raciales y étnicos, y casi la mitad de propensos que los blancos a decir que definitivamente se vacunarían (20% frente a 36%).

"A medida que surgen opciones de vacunación, puede ser necesario hacer esfuerzos para abordar la reticencia en algunos grupos, incluidos aquellos con mayor riesgo de demencia", dijo Montano-Campos.

Más información

Gavi, The Vaccine Alliance tiene más información sobre vacunas relacionadas con un menor riesgo de demencia.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad del Sur de California, 21 de septiembre de 2026

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