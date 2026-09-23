El doctor Daniel López Rosetti explicó qué hábitos ayudan a cuidar el cerebro y el corazón

Daniel López Rosetti vinculó el cuidado del cerebro con la salud cardiovascular, y remarcó la necesidad de proteger las arterias

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El doctor Daniel López Rosetti, especialista en clínica médica y cardiólogo, sostuvo en una entrevista exclusiva de Infobae en Vivo que proteger las arterias, caminar y hacer fuerza ayuda a preservar la autonomía y reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

López Rosetti abordó el tema durante una conversación con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. La exposición coincidió con la semana dedicada a la enfermedad de Alzheimer, y el médico propuso enfocarse en las medidas cotidianas para cuidar el cerebro.

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El especialista vinculó el funcionamiento cerebral con la salud cardiovascular. “Si yo cuido mi cerebro, estoy cuidando mi corazón. Y si cuido mi corazón, estoy cuidando mi cerebro”, afirmó al describir la circulación sanguínea como el punto de contacto entre ambos órganos.

Las arterias coronarias nutren al corazón y las carótidas, junto con las vertebrales, participan de la irrigación del cerebro. Para López Rosetti, las células de esos órganos dependen de que reciban sangre con oxígeno y nutrientes: “El primer elemento que tenés que hacer para cuidar tu cerebro y tu corazón es cuidar tus arterias”.

Poner el foco en los factores de riesgo vascular

El médico propuso controlar la presión arterial, la diabetes, el colesterol, los lípidos, la obesidad y evitar el consumo de cigarrillos para cuidar el cerebro

El médico señaló que la discusión sobre longevidad suele concentrarse en suplementos y prácticas sin respaldo suficiente. “Hoy se habla de longevidad saludable, es decir, de ser autoválido, de tener autonomía”, dijo al plantear que el objetivo debe ser sostener la vida cotidiana con independencia.

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En ese sentido, ubicó la prevención cardiovascular como una condición previa para otros hábitos.

López Rosetti enumeró los controles que consideró prioritarios: presión arterial, diabetes, colesterol, lípidos, obesidad y consumo de cigarrillos. “Si hacés lo que viene después, pero no controlás tu presión arterial o tu diabetes, de nada sirve”, advirtió.

La relación entre esos factores y el cerebro, según explicó, no se limita a la prevención de un evento cardíaco. “Lo que es malo para el corazón suele ser malo también para el cerebro”, resumió durante el intercambio en el estudio.

La caminata rápida y los ejercicios de fuerza para sostener la autonomía

López Rosetti recomendó 150 minutos semanales de caminata rápida, con un ritmo que permita hablar sin que falte el aire durante el esfuerzo físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al referirse a la actividad física, López Rosetti recomendó combinar trabajo aeróbico y ejercicios de fuerza. “Los ejercicios básicos son dos: uno es caminata rápida y el otro es ejercicio de fuerza”, indicó.

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Para la caminata, mencionó una pauta semanal de 150 minutos. “La recomendación aceptada de ciento cincuenta minutos por semana de caminata rápida”, sostuvo.

El cardiólogo propuso una referencia práctica para ajustar el ritmo sin necesidad de dispositivos. “Es rápida cuando vos vas lo suficientemente rápido para poder hablar con el de al lado o hablar solo y que no te falte el aire”, explicó.

También diferenció la falta de aire propia del esfuerzo de un síntoma que requiere evaluación médica. “Una persona en su vida cotidiana que le falta el aire, debe consultar”, aclaró.

El especialista señaló que una rutina de fuerza dos o tres veces por semana puede mejorar el tono muscular y el equilibrio corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de esos 150 minutos puede adaptarse a cada rutina. “Ponele treinta minutos, cinco veces a la semana. O podrían ser cuarenta y cinco minutos, cuatro veces a la semana”, señaló.

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Frente a la posibilidad de reunir toda la actividad en una sola jornada, recomendó evitarlo. Citó al especialista en medicina deportiva Kenneth Cooper: “Hacer deporte solo el domingo es la mejor forma de morir en domingo”, una advertencia vinculada al esfuerzo intenso y aislado.

López Rosetti describió la fuerza como una herramienta accesible para personas mayores y para quienes no asisten a un gimnasio. “Una persona mayor con que use una silla y en la silla se siente y se levante cinco o diez veces, eso ya es un ejercicio”, ejemplificó.

Según detalló, repetir ese movimiento en series durante la semana puede tener efectos sobre la vida diaria. “Si lo repite dos o tres series, tres veces por semana, va a tener tono muscular, va a tener más equilibrio y va a ser más tiempo autoválido”, afirmó.

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Las sentadillas, las flexiones contra la pared y las cargas livianas forman parte de los ejercicios de fuerza que mencionó el médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sentadillas, las flexiones contra una pared y el uso de bandas elásticas o cargas livianas fueron otras de las opciones que mencionó. “Podés hacer contra la pared y es muy fácil”, dijo.

El médico indicó que la posición modifica la exigencia del ejercicio. “Con la distancia que te ponés contra la pared, aumentás o disminuís la fuerza que tenés que hacer”, explicó, y añadió que los talones deben permanecer apoyados mientras se acompasa la respiración.

Como alternativa a las pesas, propuso elementos de uso doméstico. “Lo mismo con bandas elásticas o pesas livianas, que pueden ser una botella de quinientos centímetros cúbicos de agua”, comentó.

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López Rosetti atribuyó las pautas que expuso a recomendaciones internacionales del American College of Sports Medicine. “Si vos hacés esa caminata aeróbica y entre dos y tres veces actividad física de fuerza por semana, tenés la mejor performance física posible”, sostuvo.

El sueño, la audición y los vínculos como parte del cuidado cerebral

Para cuidar el cerebro, López Rosetti incluyó dormir bien, una dieta con verduras frutas y legumbres, y mantener los vínculos afectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del movimiento, el especialista incluyó el descanso y la alimentación. “Dormir bien y comer bien para el cerebro”, enumeró antes de recomendar una dieta mediterránea basada en verduras, frutas y legumbres.

La audición ocupó un lugar específico en su explicación por su relación con la vida social. “La persona que pierde la audición pierde la conexión social”, afirmó.

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Sobre quienes tienen una disminución auditiva, agregó: “Está demostrado que quien pierde la audición, no se trata y no usa audífono, disminuye su capacidad cognitiva más tempranamente de lo que hubiera sucedido”.

El médico también incluyó los vínculos afectivos, el diálogo, la reducción del consumo excesivo de alcohol y la consulta ante cuadros depresivos. “Mantener los vínculos afectivos y los que pueden generar diálogo. ¿Por qué? Porque es un gimnasio cerebral”, aseguró.

El especialista propuso realizar actividades al aire libre, en caminatas, grupos de baile, clubes barriales o reunioness con amigos de la misma edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para empezar una rutina, planteó que el avance debe ser gradual y ajustado a las posibilidades de cada persona. “Empezar de a poco. Muy poquito. Esto cuesta, hacelo tres veces nada más. Y después va subiendo”, recomendó.

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También marcó las señales ante las cuales corresponde interrumpir el ejercicio y pedir atención profesional. “Si hay dolor, parás dos o tres días, luego seguís. Falta de aire inusual. Si usted nota que tiene mareos, dolor de pecho, palpitaciones, se frena y se consulta”, indicó.

Ante la dificultad para generar hábitos, López Rosetti rechazó las fórmulas idénticas para todos. “Nadie sostiene ninguna actividad que no le guste. Esto está probado”, expresó.

El médico explicó que las arterias llevan sangre con oxígeno y nutrientes, condición necesaria para las células del corazón y el cerebro (Imagen ilustrativa Infobae)

El médico sugirió encontrar actividades que combinen movimiento y disfrute. “Tiene que haber motivación. También tiene que haber disciplina, porque en el momento en que se cae la motivación te mantiene la disciplina”, afirmó.

La búsqueda, según planteó, debe partir de los intereses de cada persona y de su entorno. “A lo mejor es caminar en lugares abiertos. Es encontrarse con amigos, el club de jubilados, grupos de baile”, enumeró.

López Rosetti cerró su exposición con una comparación entre el entrenamiento deportivo y el cuidado cotidiano. “Todos asumimos que alguien que va a competir en una maratón tiene que entrenar. Ahora, ¿por qué en nuestra vida no entrenamos si queremos vivir mejor?”, concluyó.

La entrevista completa al doctor Daniel López Rosetti

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