JD Vance anunció la baja de 760.000 beneficiarios del seguro médico público: fraude masivo y un ahorro proyectado de USD 2.200 millones

Vance encabezó el anuncio junto al titular del CMS, el doctor Mehmet Oz, en una conferencia que reunió a varios funcionarios de la administración Trump (REUTERS/Evan Vucci)

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El Affordable Care Act (ACA), el programa federal de seguro médico que cubre a 19,2 millones de estadounidenses, popularmente llamado Obamacare, está en el centro de una nueva ofensiva del gobierno de Donald Trump.

La administración anunció este martes la baja de cientos de miles de beneficiarios a quienes acusa de haber accedido al sistema de forma fraudulenta, en una medida que reaviva el debate sobre el estado del sistema de salud pública en Estados Unidos, informó The Associated Press (AP).

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La administración Trump intensifica su campaña contra el fraude en programas federales en plena recta final hacia las elecciones de mitad de término (REUTERS/Nathan Howard)

El vicepresidente JD Vance encabezó el anuncio junto al doctor Mehmet Oz, titular de los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

Según Vance, la cancelación de unas 315.000 inscripciones —que afecta a 760.000 personas— permitirá ahorrar USD 2.200 millones a las arcas federales. “Nos estamos asegurando de que quienes reciben subsidios del Obamacare tengan derecho a recibirlos”, dijo el vicepresidente en la conferencia de prensa.

La acusación central del gobierno es que esos beneficiarios fueron inscritos de forma fraudulenta o simplemente no existen.

Los intercambios de salud pública federales son la principal vía de acceso a cobertura médica para trabajadores independientes y familias de ingresos medios en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El gobierno suspende a agentes de salud y exige verificaciones adicionales

Además de las cancelaciones, la administración anunció una suspensión de seis meses para los nuevos agentes y corredores que inscriben personas en coberturas médicas. Los funcionarios sostienen que ese sector es responsable de una parte desmedida del fraude detectado.

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Otras 419.000 inscripciones no serán canceladas de inmediato, pero deberán pasar por un proceso de verificación ampliado para confirmar que sus titulares cumplen con los requisitos del programa.

Vance indicó que parte de las inscripciones eliminadas carecían de número de seguro social o de documentación migratoria en regla.

La suspensión de nuevos agentes y corredores de salud es una de las medidas más concretas del paquete anunciado por Vance, y afecta directamente la inscripción de nuevos beneficiarios (REUTERS/Shannon Stapleton)

Expertos cuestionan el proceso, no el objetivo

Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa ACA en la organización de investigación sanitaria KFF, señaló que el fraude debe corregirse, pero puso en duda la metodología.

“No hay dudas de que alguien inscrito de forma fraudulenta debe perder su cobertura, pero la pregunta es si este fue el proceso adecuado para identificarlo, y si todos ellos lo eran realmente”, sostuvo Cox.

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Cynthia Cox es vicepresidenta de KFF, una de las organizaciones de investigación en políticas de salud más influyentes de Estados Unidos (KFF)

Ellen Montz, ex subdirectora del Centro de Información al Consumidor y Supervisión de Seguros del CMS durante la administración de Joe Biden, reconoció que la lucha contra el fraude en el ACA fue una prioridad también en su etapa al frente del organismo.

“La administración Trump ha hecho algunas cosas positivas orientadas a los verdaderos defraudadores”, admitió Montz.

Sin embargo, subrayó que el anuncio carece de detalles sobre cómo se determinó quiénes debían ser excluidos. “Es probable que recibamos reclamos de consumidores que preguntarán por qué se canceló su inscripción”, advirtió.

El ACA obliga a las aseguradoras a cubrir condiciones preexistentes y limita los gastos de bolsillo, garantizando un piso mínimo de cobertura para todos los inscriptos (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Los subsidios vencidos dispararon el costo del seguro para millones de personas

La medida se produce en un contexto de fuerte presión política. Las primas del seguro ACA se duplicaron o triplicaron para muchos estadounidenses durante el segundo mandato de Trump, tras la decisión del Congreso de mayoría republicana de no extender los subsidios de la era COVID, que habían amortiguado el costo de la cobertura durante la gestión de Biden.

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Millones de personas optaron por reducir su plan o abandonar el programa por completo.

Durante la gestión de Joe Biden, los subsidios ampliados por el Plan de Rescate Americano y la Ley de Reducción de la Inflación llevaron las inscripciones en el ACA a niveles récord (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) realizó pruebas encubiertas con solicitantes ficticios del ACA en 2024 y 2025.

Un informe publicado en diciembre concluyó que el mercado federal aprobó cobertura subsidiada para casi la totalidad de los 24 inscriptos falsos que utilizó la agencia en sus pruebas, lo que confirma que los riesgos de fraude existen, aunque su magnitud exacta permanece incierta.

Obamacare es el nombre popular del Affordable Care Act, la reforma sanitaria más amplia aprobada en Estados Unidos desde la creación de Medicare y Medicaid en 1965 (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Richard E. Neal, de Massachusetts, portavoz demócrata del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, calificó la situación de “la peor crisis sanitaria de la historia” y acusó al gobierno de profundizar un problema que su propio partido generó al eliminar los subsidios.

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“Como si dificultar el acceso a la cobertura a través de primas disparadas y más burocracia no fuera suficiente, ahora redoblan la apuesta para quitarla definitivamente”, declaró.

La Casa Blanca remitió a la agencia Associated Press al equipo del vicepresidente para obtener más detalles sobre los planes del gobierno en materia de costos de la salud. Ni la oficina de Vance ni los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid respondieron a las consultas de AP.