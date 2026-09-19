La alergia a la carne transmitida por garrapatas aumenta el riesgo de reacción a transfusión de sangre

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VIERNES, 18 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Una alergia a la carne causada por picaduras de garrapata podría dificultar que los pacientes reciban transfusiones de sangre de forma segura, según un nuevo estudio.

El síndrome alfa-gal (SGA) podría causar que personas con sangre tipo O "universal" sufran una reacción alérgica tras recibir transfusiones de donantes tipo B o tipo AB, según informaron recientemente investigadores en JAMA Internal Medicine.

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Estas reacciones alérgicas ocurren casi cuatro veces más a menudo en las zonas de EE. UU. donde el síndrome alfa-gal es más común, según los investigadores.

"Prevemos que esto cambiará las prácticas transfusionales en Estados Unidos, al menos en las regiones de alta prevalencia de AGS", dijo el investigador principal , el Dr. Richard Kaufman, profesor de patología y medicina de laboratorio en Dartmouth College en Hanover, New Hampshire.

El Dartmouth Health Medical Center "ya ha dado la decisión de dejar de administrar transfusiones de plaquetas B o AB a pacientes con O para evitar posibles lesiones a estos pacientes", dijo Kaufman en un comunicado de prensa.

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El AGS ocurre cuando una picadura de garrapata Lone Star provoca que el sistema inmunitario de una persona desarrolle una reacción alérgica a una molécula de azúcar presente en la ternera, cerdo o cordero llamada galactosa-alfa-1,3-galactosa, o alfa-gal, según los investigadores.

Los síntomas de una reacción alérgica a alfa-gal pueden incluir urticaria, hinchazón, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea o incluso un shock anafiláctico potencialmente mortal, según los investigadores.

La estructura del alfa-gal es muy similar a la de un antígeno expresado en células sanguíneas tipo B y plaquetas, según los investigadores en notas de fondo.

Por ello, los investigadores estaban preocupados de que pudieran producirse reacciones alérgicas en personas que reciben transfusiones de sangre de tipo B y AB.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron cerca de 559.000 transfusiones de plaquetas y plasma en 40 centros de cinco países que involucraron a personas con sangre tipo O que recibieron donaciones de B o AB.

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Los resultados mostraron que en nueve regiones de EE. UU. donde el AGS ocurre con mayor frecuencia, las reacciones alérgicas por donaciones de B o AB fueron 3,9 veces más frecuentes que las reacciones por donaciones de tipo O.

No se encontró un riesgo aumentado similar en 15 localidades de EE. UU. donde el AGS no es común, según los investigadores.

"La mayoría de los sitios del grupo de AGS alto estaban en las regiones sureste o de la Costa Atlántica, mientras que los de AGS bajo estaban principalmente en el Alto Medio Oeste o el Oeste", señalaba el estudio.

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La sangre tipo B era especialmente riesgosa, causando un riesgo nueve veces mayor de reacciones alérgicas moderadas a graves entre personas con sangre tipo O que reciben donaciones en lugares donde el AGS es común, según el estudio.

"El cambio climático y la consiguiente mayor proliferación de garrapatas están provocando enfermedades y síntomas que no habíamos visto antes, y seguimos aprendiendo sobre ellos en tiempo real", dijo la investigadora principal Dra. Nancy Dunbar, profesora de medicina, patología y medicina de laboratorio en Dartmouth.

"El AGS es una enfermedad transmitida por garrapatas particularmente fascinante y desafiante, ya que causa esta alergia potencialmente mortal que el paciente no tenía antes, y ahora sabemos que el riesgo es aún mayor para los pacientes con AGS que son tipo O", dijo en un comunicado de prensa.

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"Esperamos que otros hospitales, especialmente en regiones con altas poblaciones de garrapatas, sigan el ejemplo del DHMC y eviten las unidades B y AB para pacientes del grupo O que necesitan transfusión de plaquetas o plasma", dijo Dunbar. "Aunque sea una excesiva precaución, podría salvar la vida del paciente."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el síndrome alfa-gal.

FUENTES: Dartmouth College, nota de prensa, 24 de agosto de 2026; JAMA Medicina Interna, 24 de agosto de 2026