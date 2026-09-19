Salud

La alergia a la carne transmitida por garrapatas aumenta el riesgo de reacción a transfusión de sangre

Healthday Spanish

Imagen BTZVHWQCGFGGNC2ZARJDIWYXWQ
Guardar

VIERNES, 18 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Una alergia a la carne causada por picaduras de garrapata podría dificultar que los pacientes reciban transfusiones de sangre de forma segura, según un nuevo estudio.

El síndrome alfa-gal (SGA) podría causar que personas con sangre tipo O "universal" sufran una reacción alérgica tras recibir transfusiones de donantes tipo B o tipo AB, según informaron recientemente investigadores en JAMA Internal Medicine.

PUBLICIDAD

Estas reacciones alérgicas ocurren casi cuatro veces más a menudo en las zonas de EE. UU. donde el síndrome alfa-gal es más común, según los investigadores.

"Prevemos que esto cambiará las prácticas transfusionales en Estados Unidos, al menos en las regiones de alta prevalencia de AGS", dijo el investigador principal , el Dr. Richard Kaufman, profesor de patología y medicina de laboratorio en Dartmouth College en Hanover, New Hampshire.

El Dartmouth Health Medical Center "ya ha dado la decisión de dejar de administrar transfusiones de plaquetas B o AB a pacientes con O para evitar posibles lesiones a estos pacientes", dijo Kaufman en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El AGS ocurre cuando una picadura de garrapata Lone Star provoca que el sistema inmunitario de una persona desarrolle una reacción alérgica a una molécula de azúcar presente en la ternera, cerdo o cordero llamada galactosa-alfa-1,3-galactosa, o alfa-gal, según los investigadores.

Los síntomas de una reacción alérgica a alfa-gal pueden incluir urticaria, hinchazón, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea o incluso un shock anafiláctico potencialmente mortal, según los investigadores.

La estructura del alfa-gal es muy similar a la de un antígeno expresado en células sanguíneas tipo B y plaquetas, según los investigadores en notas de fondo.

Por ello, los investigadores estaban preocupados de que pudieran producirse reacciones alérgicas en personas que reciben transfusiones de sangre de tipo B y AB.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron cerca de 559.000 transfusiones de plaquetas y plasma en 40 centros de cinco países que involucraron a personas con sangre tipo O que recibieron donaciones de B o AB.

Los resultados mostraron que en nueve regiones de EE. UU. donde el AGS ocurre con mayor frecuencia, las reacciones alérgicas por donaciones de B o AB fueron 3,9 veces más frecuentes que las reacciones por donaciones de tipo O.

No se encontró un riesgo aumentado similar en 15 localidades de EE. UU. donde el AGS no es común, según los investigadores.

"La mayoría de los sitios del grupo de AGS alto estaban en las regiones sureste o de la Costa Atlántica, mientras que los de AGS bajo estaban principalmente en el Alto Medio Oeste o el Oeste", señalaba el estudio.

La sangre tipo B era especialmente riesgosa, causando un riesgo nueve veces mayor de reacciones alérgicas moderadas a graves entre personas con sangre tipo O que reciben donaciones en lugares donde el AGS es común, según el estudio.

"El cambio climático y la consiguiente mayor proliferación de garrapatas están provocando enfermedades y síntomas que no habíamos visto antes, y seguimos aprendiendo sobre ellos en tiempo real", dijo la investigadora principal Dra. Nancy Dunbar, profesora de medicina, patología y medicina de laboratorio en Dartmouth.

"El AGS es una enfermedad transmitida por garrapatas particularmente fascinante y desafiante, ya que causa esta alergia potencialmente mortal que el paciente no tenía antes, y ahora sabemos que el riesgo es aún mayor para los pacientes con AGS que son tipo O", dijo en un comunicado de prensa.

"Esperamos que otros hospitales, especialmente en regiones con altas poblaciones de garrapatas, sigan el ejemplo del DHMC y eviten las unidades B y AB para pacientes del grupo O que necesitan transfusión de plaquetas o plasma", dijo Dunbar. "Aunque sea una excesiva precaución, podría salvar la vida del paciente."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el síndrome alfa-gal.

FUENTES: Dartmouth College, nota de prensa, 24 de agosto de 2026; JAMA Medicina Interna, 24 de agosto de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hizo Alexander Zverev para llegar a la élite del tenis con diabetes desde niño: las claves psicológicas para convivir con una enfermedad crónica

El reciente campeón del US Open destacó el papel de su madre tras conocer su diagnóstico. Cuatro especialistas explican a Infobae qué recursos emocionales, familiares y médicos contribuyen a sostener proyectos y calidad de vida ante esta condición

Cómo hizo Alexander Zverev para llegar a la élite del tenis con diabetes desde niño: las claves psicológicas para convivir con una enfermedad crónica

De rutinas de tres horas a una dieta sin carne: cómo un fisicoculturista de 90 años sigue ganando títulos

El japonés Toshisuke Kanazawa mantiene su preparación con hábitos que incluyen ejercicios de fuerza, descansos prolongados y una alimentación vegetariana basada en arroz integral, natto y miso

De rutinas de tres horas a una dieta sin carne: cómo un fisicoculturista de 90 años sigue ganando títulos

Un estudio de Stanford plantea que el cerebro está formado por dos órganos que evolucionaron por separado

El hallazgo identifica grupos de células embrionarias con trayectorias propias, uno asociado al pensamiento y otro a funciones vitales como respirar, dormir, tragar y regular el ritmo cardíaco

Un estudio de Stanford plantea que el cerebro está formado por dos órganos que evolucionaron por separado

Cuando el dolor se convierte en una presencia constante: qué es la fibromialgia y cómo se diagnostica

Benjamin Abraham, médico de Cleveland Clinic, explica que los criterios actuales dejan atrás el antiguo examen de puntos sensibles. La evaluación prioriza ahora la extensión, la duración y otras manifestaciones asociadas a esta afección

Cuando el dolor se convierte en una presencia constante: qué es la fibromialgia y cómo se diagnostica

Las dos comunidades de la Amazonia boliviana que sorprenden a los científicos por su baja prevalencia de demencia y su salud cardiovascular

Un seguimiento de casi cinco años entre tsimane y mosetén reveló que los nuevos diagnósticos aparecen a un ritmo comparable al de países industrializados. Las pistas detrás de un fenómeno que aún desconcierta

Las dos comunidades de la Amazonia boliviana que sorprenden a los científicos por su baja prevalencia de demencia y su salud cardiovascular

DEPORTES

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Brian Sarmiento y El Polaco pelearán en Párense de Manos IV: de las chicanas en el cara a cara a la apuesta que involucra a Messi

Argentina sumó otras 19 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

30 fotos de la presentación del Párense de Manos IV: los cara a cara y el tenso momento que vivió Momo con un empresario

TELESHOW

De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

El presente de Romina Gaetani tras los golpes de la vida: “La que está hablando hoy, está volviendo a nacer”

Mey Scápola, entre la dirección y la actuación: “Tengo un pie en cada lugar”

La sensual sesión de fotos de Cami Mayan luego de anunciar su pelea en Párense de Manos IV

Chechu Bonelli contó cómo la terapia la ayudó a superar su ruptura de Darío Cvitanich: "Llegué a ir cuatro veces por semana"

INFOBAE AMÉRICA

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

El Congreso de Bolivia aprobó el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones

Isabel Coixet, directora de cine: “La vida es corta, ahora. No podemos vivir jodidos por el pasado y ansiosos por el futuro”

Qué revela ‘Roy Lichtenstein: Like New’, la primera gran retrospectiva del artista pop en Nueva York en más de tres décadas

Juez fija fianza de USD 250 al costarricense Julián Valverde, pero ordena que permanezca detenido hasta ser entregado a ICE