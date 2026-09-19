Salud

Más sueño MOR vinculado a un menor riesgo de 83 enfermedades

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VIERNES, 18 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Dormir lo suficiente es importante para tu salud, pero el tipo de sueño que consigues también puede importar.

Un equipo liderado por Jingsong Luo , de la Universidad de Pekín en China, rastreó a más de 95.000 adultos que llevaron pulseras durante siete días y noches, midiendo el sueño de movimientos oculares rápidos (MOR) o REM por sus siglas en inglés, el sueño profundo y el sueño ligero.

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Durante los siguientes nueve años, revisaron los historiales médicos en busca de vínculos con más de 1.000 enfermedades diferentes.

El resultado: Más sueño MOR se asoció con un menor riesgo de 83 enfermedades, incluyendo insuficiencia cardíaca, demencia, Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple.

Un sueño más profundo se asoció a un menor riesgo de siete condiciones, incluyendo diabetes tipo 2, depresión mayor y apnea del sueño.

El sueño REM es cuando ocurre la mayoría de los sueños, mientras que el sueño profundo es la etapa más restauradora.

Los resultados también subrayan la importancia de dormir entre seis y ocho horas por noche.

Las personas que alcanzaron esa cifra tenían las probabilidades más bajas de desarrollar 69 condiciones. Quienes dormían menos de cinco horas tenían las probabilidades más altas de 37.

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Este fue un estudio observacional, así que no puede demostrar que los patrones de sueño causen enfermedades, solo que están relacionados. Se necesita más investigación para entender por qué.

El estudio se publicó el 17 de septiembre en la revista PLOS Medicine.

Más información

La National Sleep Foundation tiene más información sobre el sueño MOR.

FUENTE: HealthDay TV, 18 de septiembre de 2026

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