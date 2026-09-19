Nuevo método anestésico podría manejar mejor el dolor al introducir un DIU

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VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (HealthDay News) -- Un poco de anestesia local cuidadosamente colocada puede reducir significativamente el dolor entre las mujeres que reciben un DIU, según un nuevo estudio.

Actualmente, los médicos insertan un DIU sin ninguna anestesia o con una inyección frecuentemente dolorosa de anestesia local en el tejido alrededor del cuello uterino, según los investigadores.

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Una tercera opción -- una pequeña cantidad de anestésico local introducida en el útero a través de un catéter plástico delgado-- puede hacer que el procedimiento sea mucho menos doloroso, informaron los investigadores el 17 de septiembre en el Journal of the American Medical Association.

Los resultados de los ensayos clínicos muestran que esta opción reduce el dolor general y hace que el dolor que sí ocurre sea más tolerable, según los investigadores.

"Es un método sencillo que no requiere agujas y es fácil de usar en la práctica clínica diaria", dijo la investigadora principal Karin Elgemark en un comunicado de prensa. Es estudiante de doctorado en el Instituto Karolinska en Suecia.

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Un DIU es un dispositivo en forma de T que se inserta en el útero de la mujer, según Planned Parenthood. Impide que los espermatozoides lleguen al óvulo de la mujer, evitando así el embarazo durante años.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 370 mujeres de entre 18 y 31 años que nunca habían dado a luz, y las asignaron aleatoriamente para recibir mediante catéter un anestésico local o una solución fisiológica.

Las puntuaciones medias del dolor fueron de aproximadamente 44 entre los tratados con anestesia frente a casi 59 entre los del grupo de control, en una escala de 0 a 100, encontraron los investigadores.

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La proporción de pacientes que encontraron el dolor tolerable alcanzó el 98% entre quienes recibieron anestesia.

Más de la mitad de las mujeres del grupo anestésico encontraron el procedimiento más fácil de lo esperado, en comparación con aproximadamente un tercio del grupo control.

"Podemos ver que el método no solo reduce el dolor, sino que también significa que más personas consideran aceptable el procedimiento", dijo la investigadora principal Helena Kopp Kallner, profesora de ciencias clínicas en el Instituto Karolinska.

Los investigadores señalaron que este enfoque no se comparó con otras opciones anestésicas, por lo que es demasiado pronto para decir si el método del catéter es más efectivo que las inyecciones.

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"Nuestro estudio muestra que el método funciona en comparación con ningún tratamiento activo, pero también debe compararse con otros métodos de alivio del dolor", dijo Kallner en un comunicado de prensa.

Más información

Planned Parenthood tiene más información sobre los DIU.

FUENTE: Nota de prensa del Instituto Karolinska, 17 de septiembre de 2026