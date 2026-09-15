Salud

Los psiquiatras discrepan sobre el diagnóstico casi tan a menudo como están de acuerdo

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LUNES, 14 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Cualquiera que busque certeza en un diagnóstico psiquiátrico puede sentirse decepcionado, según una nueva investigación danesa.

"Nuestro estudio muestra que cuando dos psiquiatras diagnostican al mismo paciente, solo coinciden el 55% de las veces", dijo la líder del estudio , la Dra. Julie Nordgaard. Es profesora y psiquiatra consultora en la Universidad de Copenhague.

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Ese nivel de desacuerdo entre médicos es "preocupantemente bajo", dijo en un comunicado de prensa de la universidad.

"De hecho, es similar a los niveles reportados en algunos de los estudios realizados en los años 70, que impulsaron el desarrollo de criterios diagnósticos estandarizados en primer lugar", dijo Nordgaard.

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Su equipo publicó recientemente sus hallazgos en Frontiers in Psychology.

Se formularon guías de diagnóstico psiquiátrico, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, para que los profesionales estuvieran literalmente "en la misma sintonía" al diagnosticar a los pacientes.

Puede que no haya funcionado, según el nuevo estudio.

En su investigación, el equipo de Nordgaard diseñó primero nueve descripciones escritas de casos de pacientes. Luego presentaron dos de estas descripciones a 1.038 psiquiatras y médicos que trabajan en psiquiatría, procedentes de 19 países.

Ante las mismas descripciones de casos, dos psiquiatras se ponían de acuerdo en un diagnóstico solo un poco más de la mitad de las veces, según el estudio.

Las mayores disparidades se produjeron en casos dentro del espectro de enfermedades esquizofrenias.

"Los casos que podían diagnosticarse tanto como esquizofrenia como trastorno esquizotípico generaban niveles especialmente altos de desacuerdo", señaló el autor principal del estudio , el Dr. Mateo Boberg, candidato a doctorado en la universidad.

"En muchos de estos casos, el acuerdo entre los participantes estaba muy por debajo del 50%", señaló.

Boberg dijo que la confusión sobre los diagnósticos puede deberse al hecho de que los síntomas pueden aparecer en una gran variedad de condiciones.

Por ejemplo, los pensamientos obsesivos pueden surgir tanto en el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) como en la esquizofrenia, dijo.

En opinión de Nordgaard, el desacuerdo diagnóstico entre psiquiatras "no se trata de que los psiquiatras hagan un mal trabajo."

"Más bien, refleja el hecho de que, a pesar de la existencia de sistemas diagnósticos, los clínicos siguen diferiendo en cómo interpretan los síntomas y qué características consideran más importantes", afirmó.

"Necesitamos un mayor grado de consenso, de lo contrario los pacientes corren el riesgo de recibir diagnósticos y tratamientos cambiantes", añadió Nordgaard.

Los hallazgos también podrían tener implicaciones para la investigación psiquiátrica, según la coautora del estudio, Mads Gram Henriksen.

"En la investigación, es esencial que sepamos exactamente qué estamos estudiando", dijo Henriksen, profesor de la universidad cuyo trabajo combina psiquiatría y filosofía.

"Si una parte considerable de los participantes inscritos en un estudio sobre el tratamiento de trastornos de la personalidad realmente sufre esquizofrenia, los resultados del estudio se vuelven difíciles de interpretar", continuó en un comunicado de prensa. "¿En qué condición está afectando --o no-- el tratamiento? ¿Trastornos de la personalidad o esquizofrenia?"

En el nuevo estudio, se pidió a los psiquiatras que basaran sus diagnósticos en el sistema diagnóstico CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud, que comprende más de 200 trastornos mentales. Esto podría conllevar complejidades que dificulten un diagnóstico preciso, dijo Nordgaard.

"En nuestra opinión, es necesario dar un paso atrás y desarrollar descripciones más precisas de los trastornos psiquiátricos para que los clínicos puedan distinguirlos con mayor claridad", afirmó. "También puede ser necesario reducir el número de categorías diagnósticas."

Más información

Descubre más sobre cómo funciona la psiquiatría en la Asociación Americana de Psiquiatría.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Copenhague, 9 de septiembre de 2026; Fronteras en Psicología, 28 de julio de 2026

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